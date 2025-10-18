El mundo (y México, claro) sufre inundaciones repentinas. Sí, el calentamiento global

Obed Rosas

18/10/2025 - 4:30 pm

Las lluvias han dejado al menos 37 muertos en el país.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Qué pasó? Llovió tupido sobre mojado. Los ríos iban llenos; la tierra estaba blanda

"Priscilla" y "Raymond" dejan ya 41 muertos en Querétaro, Veracruz, Hidalgo y Puebla

VIDEOS ¬ Tormenta Raymond causa estragos en 6 estados; Sheinbaum confirma dos muertos

Las lluvias extremas e inundaciones se intensifican en todo el mundo a medida que el planeta se calienta. Estudios del IPCC y de diversas instituciones científicas advierten que el aumento de las temperaturas está generando precipitaciones más violentas y frecuentes, fenómeno que ya deja un rastro de inundaciones y desastres desde América hasta Europa.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).– Lluvias extremas, como las provocadas en México por las tormentas tropicales "Raymond" y "Priscilla", son cada vez más intensas en la medida en que el planeta se caliente más a causa de la emisión de gases de efecto invernadero. De hecho, distintos estudios muestran que, en general, América del Norte es una de las zonas en donde este tipo de precipitaciones han aumentado en los últimos años.

Lo cierto es que en los últimos meses se han registrado a lo largo del mundo fuertes precipitaciones con resultados desastrosos. En marzo pasado, Bahía Blanca, en Argentina, enfrentó una inundación que arrasó con todo a su paso. Meses antes, en Brasil, entre abril y mayo de 2024 las fuertes lluvias dejaron a 478 ciudades bajo el agua. En España, la DANA dejó un saldo de más de 200 muertos en la Comunidad Valenciana en octubre pasado. En septiembre de 2024, inundaciones mortales afectaron Polonia, la República Checa, Rumania, Austria e Italia.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, el IPCC, encontró en su sexto informe de evaluación que los eventos de fuertes lluvias se han vuelto más frecuentes e intensos en la mayoría de las regiones terrestres debido a la actividad humana. En ese sentido, sostuvo que las precipitaciones intensas han aumentado a escala continental en: América del Norte, Europa y Asia particularmente a causa de la influencia humana, en particular las emisiones de gases de efecto invernadero.

“Las precipitaciones fuertes generalmente se volverán más frecuentes e intensas con un calentamiento global adicional. Con un nivel de calentamiento global de 4 °C en relación con el nivel preindustrial, los eventos de precipitaciones fuertes muy raros se volverían más frecuentes e intensos que en el pasado reciente, a escala global y en todos los continentes y regiones”, sostiene el informe más reciente del IPCC.

Las lluvias han dejado al menos 37 muertos en el país.
Imagen aérea de las inundaciones en Poza Rica, Veracruz. Foto: Cuartoscuro

A principios de año, un estudio publicado en la revista Nature daba cuenta de cómo se prevé que “la volatilidad hidroclimática” evolucionará con el calentamiento del planeta producido por el hombre. El reporte daba cuenta de cómo cada vez será más constante de "latigazo hidroclimático" (‘climate whiplash’, en inglés) un fenómeno que implica un cambio muy repentino entre un clima muy húmedo y uno muy seco. Cuando estos cambios son frecuentes, los científicos y los meteorólogos suelen hablar de volatilidad hidroclimática.

En ese sentido, el reporte señalaba que el aumento de la volatilidad hidroclimática intensificará los riesgos asociados con las rápidas oscilaciones entre estados húmedos y secos (incluidas inundaciones repentinas, incendios forestales, deslizamientos de tierra y brotes de enfermedades) y podría acelerar la transición de la gestión hídrica hacia la cogestión de los riesgos de sequía e inundaciones.

A su vez, un estudio del Instituto de Física Atmosférica de la Academia China de Ciencias publicado en julio pasado analizó, por ejemplo, los datos observacionales de precipitación diaria internacionales disponibles públicamente desde 1900, que se publicaron en Science y determinaron que la precipitación ha aumentado en más de un 75 por ciento de la superficie terrestre mundial desde 1900. Además, la variabilidad de la precipitación diaria aumenta un 1.2 por ciento cada 10 años a nivel mundial, especialmente en Europa, Australia y el este de América del Norte, donde es más prominente.

Ya desde 2023, una investigación del Instituto de Investigación del Impacto Climático de Potsdam (PIK) revelaba que la intensidad y frecuencia de las precipitaciones extremas aumenta exponencialmente con el calentamiento global. El análisis mostraba que los modelos climáticos más modernos subestiman significativamente el aumento de las precipitaciones extremas con el calentamiento global, lo que significa que podrían aumentar más rápido de lo que sugieren los modelos climáticos.

“Nuestro estudio confirma que la intensidad y frecuencia de las precipitaciones extremas aumentan exponencialmente con cada incremento del calentamiento global”, explicó Max Kotz, autor principal del estudio publicado en el Journal of Climate. Estos cambios siguen la teoría física de la clásica relación de Clausius-Clapeyron de 1834 , que estableció que el aire más cálido puede contener más vapor de agua . “Los modelos climáticos de vanguardia varían en cuanto a la intensidad con la que las precipitaciones extremas se ajustan al calentamiento global y la subestiman en comparación con las observaciones históricas”.

El regocijo de los canallas
Graves inundaciones se registraron luego de que el río Cazones se desbordara por las intensas lluvias afectando diversas zonas de Poza Rica. Foto: Cuartoscuro

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) explica en ese sentido cómo el aumento de la temperatura de los océanos aumenta la cantidad de agua que se evapora. Cuando el aire con mayor humedad se desplaza sobre la tierra o converge en un sistema de tormentas, puede producir precipitaciones más intensas, por ejemplo, lluvias más intensas y tormentas de nieve.

“Los posibles impactos de las precipitaciones intensas incluyen daños a los cultivos, erosión del suelo y un mayor riesgo de inundaciones debido a las lluvias intensas, lo que a su vez puede provocar lesiones, ahogamientos, problemas respiratorios por exposición al moho y otros efectos sobre la salud relacionados con las inundaciones. Además, las precipitaciones pueden perjudicar la calidad del agua, ya que los contaminantes depositados en la tierra se filtran en los cuerpos de agua”, señala la agencia.

Las precipitaciones intensas no implican necesariamente un aumento en la cantidad total de precipitación en un lugar, sino simplemente que se producen con mayor intensidad. Sin embargo, los cambios en la intensidad de la precipitación, combinados con cambios en el intervalo entre eventos, también pueden provocar cambios en los totales de precipitación.

Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

El arte conceptual es neoliberal

"El conceptualismo resultó el binomio perfecto para las tendencias neoliberales impuestas en los circuitos del arte. La...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Breve atlas de nuestra catástrofe turística

"Lo que sucede en Tulum no es una excepción, es el espejo roto de un modelo turístico...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Los nobel que rechazan los autoritarismos

"Machado, en cambio, representa un premio a la resistencia civil y democrática frente a un régimen autoritario...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

País desamparado

“La suma de una catástrofe humanitaria con fallas de previsión, la impunidad en las ejecuciones de alto...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

¿Salud con Coca?
Por Alejandro Calvillo

¿Salud con Coca?

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

Bombas en Caracas y en McDonalds
Por Juan Carlos Monedero

Bombas en Caracas y en McDonalds

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

+ Sección

Galileo

Cometa "de las nueve colas"

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Científicos descubren en Argentina el esqueleto de uno de los dinosaurios más antiguos

Científicos descubren en Argentina el fósil de uno de los dinosaurios más antiguos

Las personas que se sienten apoyadas por familiares, amigos y colegas tienden a tener mejor salud mental, desempeñarse más eficazmente en áreas sociales.

Estudio revela cuál es la clave para la felicidad... y no, no es el dinero ni la fama

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legislar la eutanasia, o "muerte digna".

Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

A veces nos olvidamos del correo electrónico porque estamos más pendientes de likes, seguidores y videos virales, pero el email marketing sigue siendo el rey.

Satélites agujereados: investigadores vulneran bases de datos “secretas” de México

Saber si un perro es zurdo o diestro puede parecer una simple curiosidad, pero conocerlo ayuda a entender mejor su comportamiento y su forma de relacionarse.

¿Tu perro es zurdo o diestro? Descúbrelo con 3 pruebas y cómo influye en su carácter

Científicos alemanes descubrieron 04_A06; un anticuerpo capaz de bloquear el acceso del VIH a las células.

Científicos descubren en Alemania un anticuerpo capaz de contener parcialmente el VIH

Escuchar el sonido de la voz de su madre promueve el desarrollo de las vías del lenguaje en el cerebro de un bebé prematuro, según un nuevo estudio.

Escuchar voz de la madre acelera el desarrollo cerebral en bebés prematuros: estudio

Investigadores demostraron que las enormes estatuas de la isla de Rapa Nui fueron transportadas de pie, "caminando", hasta su ubicación actual.

Científicos prueban que estatuas de la Isla de Pascua "caminaron" hasta su lugar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Héctor "N", detenido por el asesinato de David Cohen
1

Héctor "N" aceptó matar a Cohen por falta de dinero: "mamá, no tenemos para comer"

Logos del PAN
2

PAN presenta nuevo logo como parte de su relanzamiento rumbo a las elecciones de 2027

Las protestas de este sábado suceden a las que tuvieron lugar el pasado 14 de junio, el mismo día del cumpleaños de Trump.
3

VIDEOS ¬ Miles salen a las calles contra las políticas de Trump: le dicen "No Kings"

Relanzamiento PAN.
4

Terminó la era PRIAN, promete Romero. Le hace el feo a PRI y MC, viejos aliados

La dirigencia nacional del PAN le pagó 562 mil 600 pesos a la “entrenadora de discurso, medios y debate” Paulina Amozurrutia Navarro, con el fin proporcionar una metodología de “formación y seguimiento de los voceros, con entrenamientos intensivos y un acompañamiento detallado”.
5

El PAN pagó miles de pesos a "entrenadora de discurso" de cara a su "relanzamiento"

María Corina Machado
6

Los nobel que rechazan los autoritarismos

Cometa "de las nueve colas"
7

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, a Karen Selene “N”, alias "La Karen", presunta integrante de la célula delictiva “2 de Abril”.
8

La SSC-CdMx detiene a “La Karen”, presunta integrante de la célula “2 de Abril”

Diputados aprueban en lo particular la Ley del IEPS
9

VIDEO ¬ PAN rechaza gravar refresco, tabaco y juego. “Hijos de Coca-Cola”, lo llaman

La cifra de muertos por lluvias en el país aumenta a 76; se censan 26 mil hogares
10

La cifra de muertos por lluvias en el país aumenta a 76; Gobierno censa 26 mil casas

Dos hombres queman viva a una mujer en la Gustavo A. Madero; no hay detenidos.
11

Una mujer es quemada viva en la Gustavo A. Madero; la SSC-CdMx ya investiga

Una joven originaria del municipio de Puebla, identificada como Stephany Carmona, perdió la vida dentro del cuartel de la Guardia Nacional (GN) en Acapulco.
12

Sargento asesina a una militar dentro de cuartel de la Guardia Nacional en Guerrero

13

Coca-Cola tuvo por décadas a funcionarios en su bolsillo, desde Salinas y hasta Peña

Luisa Alcalde descartó que José María Tapia, exdirector del Fonden con Peña Nieto, sea militante de Morena.
14

Exdirector del Fonden es del PVEM: Luisa Alcalde; bien que Morena ponga filtros: CSP

15

Tres días y una vida, la historia de un asesino que no es juzgado, es una propuesta diferente para Tour Francés

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Las lluvias han dejado al menos 37 muertos en el país.
1

El mundo (y México, claro) sufre inundaciones repentinas. Sí, el calentamiento global

Sheinbaum viaja a Hidalgo para supervisar apoyo a damnificados por lluvias
2

Sheinbaum viaja a Hidalgo; atiende con el Gobierno estatal la emergencia por lluvias

Cometa "de las nueve colas"
3

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

La cifra de muertos por lluvias en el país aumenta a 76; se censan 26 mil hogares
4

La cifra de muertos por lluvias en el país aumenta a 76; Gobierno censa 26 mil casas

Logos del PAN
5

PAN presenta nuevo logo como parte de su relanzamiento rumbo a las elecciones de 2027

Las protestas de este sábado suceden a las que tuvieron lugar el pasado 14 de junio, el mismo día del cumpleaños de Trump.
6

VIDEOS ¬ Miles salen a las calles contra las políticas de Trump: le dicen "No Kings"

Relanzamiento PAN.
7

Terminó la era PRIAN, promete Romero. Le hace el feo a PRI y MC, viejos aliados

Héctor "N", detenido por el asesinato de David Cohen
8

Héctor "N" aceptó matar a Cohen por falta de dinero: "mamá, no tenemos para comer"

Trump impone nuevos aranceles.
9

Trump impone arancel a camiones importados; México y Canadá tienen trato preferencial

Protección Civil (PC) recomendó a quienes viven cerca del río identificar rutas de evacuación y refugios temporales, preparar una mochila de emergencia y evitar cruzar caminos inundados o puentes.
10

Autoridades alertan a 5 municipios por crecida de Río Pánuco en Tamaulipas y Veracruz

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, a Karen Selene “N”, alias "La Karen", presunta integrante de la célula delictiva “2 de Abril”.
11

La SSC-CdMx detiene a “La Karen”, presunta integrante de la célula “2 de Abril”

Pan de muerto en la CdMx
12

Pan de muerto relleno de crema de café o con mermelada de mandarina... y más opciones