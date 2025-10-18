El mundo (y México, claro) sufre inundaciones repentinas. Sí, el calentamiento global

Las lluvias extremas e inundaciones se intensifican en todo el mundo a medida que el planeta se calienta. Estudios del IPCC y de diversas instituciones científicas advierten que el aumento de las temperaturas está generando precipitaciones más violentas y frecuentes, fenómeno que ya deja un rastro de inundaciones y desastres desde América hasta Europa.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).– Lluvias extremas, como las provocadas en México por las tormentas tropicales "Raymond" y "Priscilla", son cada vez más intensas en la medida en que el planeta se caliente más a causa de la emisión de gases de efecto invernadero. De hecho, distintos estudios muestran que, en general, América del Norte es una de las zonas en donde este tipo de precipitaciones han aumentado en los últimos años.

Lo cierto es que en los últimos meses se han registrado a lo largo del mundo fuertes precipitaciones con resultados desastrosos. En marzo pasado, Bahía Blanca, en Argentina, enfrentó una inundación que arrasó con todo a su paso. Meses antes, en Brasil, entre abril y mayo de 2024 las fuertes lluvias dejaron a 478 ciudades bajo el agua. En España, la DANA dejó un saldo de más de 200 muertos en la Comunidad Valenciana en octubre pasado. En septiembre de 2024, inundaciones mortales afectaron Polonia, la República Checa, Rumania, Austria e Italia.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, el IPCC, encontró en su sexto informe de evaluación que los eventos de fuertes lluvias se han vuelto más frecuentes e intensos en la mayoría de las regiones terrestres debido a la actividad humana. En ese sentido, sostuvo que las precipitaciones intensas han aumentado a escala continental en: América del Norte, Europa y Asia particularmente a causa de la influencia humana, en particular las emisiones de gases de efecto invernadero.

“Las precipitaciones fuertes generalmente se volverán más frecuentes e intensas con un calentamiento global adicional. Con un nivel de calentamiento global de 4 °C en relación con el nivel preindustrial, los eventos de precipitaciones fuertes muy raros se volverían más frecuentes e intensos que en el pasado reciente, a escala global y en todos los continentes y regiones”, sostiene el informe más reciente del IPCC.

A principios de año, un estudio publicado en la revista Nature daba cuenta de cómo se prevé que “la volatilidad hidroclimática” evolucionará con el calentamiento del planeta producido por el hombre. El reporte daba cuenta de cómo cada vez será más constante de "latigazo hidroclimático" (‘climate whiplash’, en inglés) un fenómeno que implica un cambio muy repentino entre un clima muy húmedo y uno muy seco. Cuando estos cambios son frecuentes, los científicos y los meteorólogos suelen hablar de volatilidad hidroclimática.

En ese sentido, el reporte señalaba que el aumento de la volatilidad hidroclimática intensificará los riesgos asociados con las rápidas oscilaciones entre estados húmedos y secos (incluidas inundaciones repentinas, incendios forestales, deslizamientos de tierra y brotes de enfermedades) y podría acelerar la transición de la gestión hídrica hacia la cogestión de los riesgos de sequía e inundaciones.

A su vez, un estudio del Instituto de Física Atmosférica de la Academia China de Ciencias publicado en julio pasado analizó, por ejemplo, los datos observacionales de precipitación diaria internacionales disponibles públicamente desde 1900, que se publicaron en Science y determinaron que la precipitación ha aumentado en más de un 75 por ciento de la superficie terrestre mundial desde 1900. Además, la variabilidad de la precipitación diaria aumenta un 1.2 por ciento cada 10 años a nivel mundial, especialmente en Europa, Australia y el este de América del Norte, donde es más prominente.

Ya desde 2023, una investigación del Instituto de Investigación del Impacto Climático de Potsdam (PIK) revelaba que la intensidad y frecuencia de las precipitaciones extremas aumenta exponencialmente con el calentamiento global. El análisis mostraba que los modelos climáticos más modernos subestiman significativamente el aumento de las precipitaciones extremas con el calentamiento global, lo que significa que podrían aumentar más rápido de lo que sugieren los modelos climáticos.

“Nuestro estudio confirma que la intensidad y frecuencia de las precipitaciones extremas aumentan exponencialmente con cada incremento del calentamiento global”, explicó Max Kotz, autor principal del estudio publicado en el Journal of Climate. Estos cambios siguen la teoría física de la clásica relación de Clausius-Clapeyron de 1834 , que estableció que el aire más cálido puede contener más vapor de agua . “Los modelos climáticos de vanguardia varían en cuanto a la intensidad con la que las precipitaciones extremas se ajustan al calentamiento global y la subestiman en comparación con las observaciones históricas”.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) explica en ese sentido cómo el aumento de la temperatura de los océanos aumenta la cantidad de agua que se evapora. Cuando el aire con mayor humedad se desplaza sobre la tierra o converge en un sistema de tormentas, puede producir precipitaciones más intensas, por ejemplo, lluvias más intensas y tormentas de nieve.

“Los posibles impactos de las precipitaciones intensas incluyen daños a los cultivos, erosión del suelo y un mayor riesgo de inundaciones debido a las lluvias intensas, lo que a su vez puede provocar lesiones, ahogamientos, problemas respiratorios por exposición al moho y otros efectos sobre la salud relacionados con las inundaciones. Además, las precipitaciones pueden perjudicar la calidad del agua, ya que los contaminantes depositados en la tierra se filtran en los cuerpos de agua”, señala la agencia.

Las precipitaciones intensas no implican necesariamente un aumento en la cantidad total de precipitación en un lugar, sino simplemente que se producen con mayor intensidad. Sin embargo, los cambios en la intensidad de la precipitación, combinados con cambios en el intervalo entre eventos, también pueden provocar cambios en los totales de precipitación.