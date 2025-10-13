¿Qué pasó? Llovió tupido sobre mojado. Los ríos iban llenos; la tierra estaba blanda

13/10/2025 - 9:24 am

Vecinos y autoridades de Huauchinango realizan labores de limpieza y búsqueda de personas tras las afectaciones por las fuertes lluvias del fin de semana.

Hasta el momento, hay 64 muertos y 65 desaparecidos por la tragedia que provocaron las intensas lluvias registradas del 6 al 9 de octubre, cuando dos huracanes y canales de baja presión, así como frentes fríos y cálidos, provocaron el fenómeno tan devastador de los últimos días.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Secretario de la Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, dieron a conocer esta mañana los detalles y las razones de lo que pasó en la última semana en el contexto meteorológico para explicar las devastadoras lluvias y consecuentes inundaciones en varias partes del país, que han dejado hasta ahora 64 muertos y 65 desaparecidos.

"Normalmente se alerta a través de protección civil, cuando viene un huracán, un ciclón, un fenómeno de este tipo, con días antes se puede apreciar si va aumentando su categoría. Nosotros estábamos concentrados sobre todo en ‘Priscila’, en esta zona del país se alertó de las lluvias fuertes, pero fueron varios fenómenos que se presentaron que generaron esta lluvia intensa, no se esperaba que fuera de esta magnitud, no había ninguna condición científica, meteorológica, que iba a ser de esta magnitud", explicó la mandataria este lunes en su conferencia de prensa matutina.

Por su parte, el titular de la Marina detalló que desde el miércoles 8 de octubre, "se ve ‘Priscila’ al suroeste de Los Cabos, y otra tormenta tropical. En la parte hacia el Golfo de Tehuantepec había un [canal de] baja presión que después se convirtió en el huracán ‘Raymond’".

El contexto meteorológico explica la intensidad y duración de las lluvias, que se sumó a ríos llenos y cerros debilitados.
El contexto meteorológico explica la intensidad y duración de las lluvias, que se sumó a ríos llenos y cerros debilitados. Foto: Semar

Pero, además, del lado del Océano Atlántico venía un canal de baja presión, en el Golfo de México, frente a Veracruz. "Y, desde el norte, bajando por Texas, un frente frío que después se ocluye con un frente cálido y provoca una línea de vaguada que se va por donde fueron todas las lluvias precisamente", explicó Morales Ángeles.

La vaguada es una depresión barométrica que en forma de valle penetra entre dos zonas de alta presión. Por ahí circularon las devastadoras lluvias. en el este y sureste del país.

