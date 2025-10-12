El Gobierno activa el 079 para familias que no encuentren a alguien por las lluvias

Redacción/SinEmbargo

12/10/2025 - 3:24 pm

Ante las intensas lluvias que afectaron a 5 estados, el Gobierno de México habilitó la línea 079 para brindar apoyo en la búsqueda y localización de personas.

Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno federal trabaja en coordinación con las autoridades estatales para atender a la población afectada por las fuertes lluvias de los últimos días.

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).- Ante las intensas lluvias que han afectado a los estados de Puebla, Hidalgo, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí, el Gobierno de México habilitó la línea 079 para brindar asistencia y apoyo en la búsqueda y localización de personas.

El anuncio se dio luego de que las autoridades federales confirmaran que la cifra de personas fallecidas se elevó a 44, distribuidas de la siguiente manera: 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, nueve en Puebla y una en Querétaro.

A través de un comunicado, el Gobierno federal expresó su solidaridad con las familias afectadas por las severas inundaciones, y refrendó su compromiso de acompañarlas con atención integral y apoyo permanente.

Además, se intensifican las labores de limpieza, sanitización, y restablecimiento de caminos y servicios básicos para permitir el levantamiento de censos y la entrega de apoyos directos a las familias damnificadas.

Para facilitar la búsqueda de personas no localizadas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció la habilitación de la línea 079, disponible para toda la ciudadanía.

"Para apoyar a la ciudadanía, se habilitó la línea 079, disponible para brindar asistencia y apoyo en la búsqueda y localización de personas", dijo la SSPC en un boletín.

A través de un mensaje en video, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también expresó: “A las personas que perdieron un familiar, no sólo nuestra solidaridad, sino nuestro apoyo. Y a las personas que aún no encuentran a sus familiares, les pido, por favor, que puedan llamar al 079. Ahí hay un equipo permanente para estar informando y atendiendo a la población en coordinación, repito, con los cinco estados de la República".

Visita presidencial a zonas afectadas

La mandataria federal encabezó una visita a Huauchinango, Puebla, acompañada del Gobernador Alejandro Armenta, donde recorrió un albergue, y sostuvo un encuentro con las y los damnificados. Durante la visita, se entregaron despensas, ropa y cobertores a las familias afectadas.

En su mensaje, la titular del Poder Ejecutivo reiteró que “a nadie se va a dejar desamparado”, y anunció que una vez que se restablezca el acceso a las comunidades incomunicadas se iniciarán los censos para entregar apoyos directos.

Sheinbaum Pardo también detalló que hay más de seis mil elementos de la Defensa y tres mil de la Marina desplegados en las zonas afectadas, junto con 250 máquinas para la apertura de caminos y puentes aéreos en comunidades que permanecen incomunicadas.

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

Doña Evelia en Motul
1

¿Dónde se preparan los mejores huevos motuleños? Visitamos a Doña Evelia Arce

Sergio Gutiérrez y su esposa
2

Nepotismo honorario

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.
3

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

4

166 litros de refresco al año. Lo logramos: México, líder global en obesidad-diabetes

La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
5

La Corte acepta otro amparo a Elektra por megadeuda al SAT. Es el segundo en 14 días

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias
6

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Japón, del mito al manga
7

¿Te gusta la cultura japonesa? Esta exposición reúne juguetes, manga, arte y mitos

8

El fraude de Full Pass: no reembolsó, se escondió... hasta que la Profeco la exhibió

El Gobierno federal informó que la cifra de muertos por las fuertes lluvias se elevó a 44: 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, nueve en Puebla y uno en Querétaro.
9

FOTOS y VIDEOS ¬ Los muertos por lluvias suben a 44 en 4 estados. Alerta: lloverá más

Primer Informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.
10

Brugada resume su Gobierno: no hay nepotismo, es popular, austero y con un PIB al 3%

Un Juez de la CdMx impuso la medida de prisión preventiva en contra de Lex Ashton "N", señalado como presunto responsable del ataque perpetrado en el CCH Sur.
11

Lex Ashton seguirá en el Reclusorio Oriente; Juez de CdMx le dicta prisión preventiva

Luego de una intensa búsqueda, encontraron muerto al tigre de bengala que se había escapado de “Animalia Parque Zoolóxico” en el municipio de Xicotepec, Puebla.
12

Tigre de bengala desparecido de zoológico en Puebla es hallado muerto tras inundación

Joe Biden, expresidente de Estados Unidos (EU), optó por someterse a un tratamiento más agresivo que le ayude a eliminar el cáncer de próstata que padece.
13

Biden se somete a un tratamiento más agresivo para vencer el cáncer de próstata

Ante las intensas lluvias que afectaron a 5 estados, el Gobierno de México habilitó la línea 079 para brindar apoyo en la búsqueda y localización de personas.
14

El Gobierno activa el 079 para familias que no encuentren a alguien por las lluvias

No se han encontrado sobrevivientes en la búsqueda tras la explosión en una planta militar y de explosivos en Tennessee, declaró el sheriff de Humphreys.
15

Autoridades descartan sobrevivientes tras explosión en planta militar de Tennessee

La Secretaría de Economía informó los avances en las consultas realizadas para definir las prioridades de México para la próxima revisión del T-MEC.
1

Consultas sobre revisión del T-MEC avanzan; "estamos escuchando a todos", dice Ebrard

Ante las intensas lluvias que afectaron a 5 estados, el Gobierno de México habilitó la línea 079 para brindar apoyo en la búsqueda y localización de personas.
2

El Gobierno activa el 079 para familias que no encuentren a alguien por las lluvias

Primer Informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.
3

Brugada resume su Gobierno: no hay nepotismo, es popular, austero y con un PIB al 3%

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.
4

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Joe Biden, expresidente de Estados Unidos (EU), optó por someterse a un tratamiento más agresivo que le ayude a eliminar el cáncer de próstata que padece.
5

Biden se somete a un tratamiento más agresivo para vencer el cáncer de próstata

El Gobierno federal informó que la cifra de muertos por las fuertes lluvias se elevó a 44: 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, nueve en Puebla y uno en Querétaro.
6

FOTOS y VIDEOS ¬ Los muertos por lluvias suben a 44 en 4 estados. Alerta: lloverá más

Unos 170 camiones con ayuda humanitaria entraron en Gaza, confirmó la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA).
7

Unos 170 camiones con ayuda humanitaria entran a Gaza, donde la gente muere de hambre

Japón, del mito al manga
8

¿Te gusta la cultura japonesa? Esta exposición reúne juguetes, manga, arte y mitos

9

166 litros de refresco al año. Lo logramos: México, líder global en obesidad-diabetes

La Presidenta del Senado propondrá a sus compañeros donar su sueldo para damnificadas por las lluvias en Veracruz, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo.
10

Senado instalará centro de acopio para ayudar a damnificados por lluvias en el país

"Raymond" ingresará a Baja California Sur en unas horas; traerá lluvias muy fuertes.
11

"Raymond" toca tierra como ciclón post-tropical; Conagua prevé lluvias en 4 estados

Un Juez de la CdMx impuso la medida de prisión preventiva en contra de Lex Ashton "N", señalado como presunto responsable del ataque perpetrado en el CCH Sur.
12

Lex Ashton seguirá en el Reclusorio Oriente; Juez de CdMx le dicta prisión preventiva