El Gobierno activa el 079 para familias que no encuentren a alguien por las lluvias

Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno federal trabaja en coordinación con las autoridades estatales para atender a la población afectada por las fuertes lluvias de los últimos días.

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).- Ante las intensas lluvias que han afectado a los estados de Puebla, Hidalgo, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí, el Gobierno de México habilitó la línea 079 para brindar asistencia y apoyo en la búsqueda y localización de personas.

El anuncio se dio luego de que las autoridades federales confirmaran que la cifra de personas fallecidas se elevó a 44, distribuidas de la siguiente manera: 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, nueve en Puebla y una en Querétaro.

A través de un comunicado, el Gobierno federal expresó su solidaridad con las familias afectadas por las severas inundaciones, y refrendó su compromiso de acompañarlas con atención integral y apoyo permanente.

Además, se intensifican las labores de limpieza, sanitización, y restablecimiento de caminos y servicios básicos para permitir el levantamiento de censos y la entrega de apoyos directos a las familias damnificadas.

Reporta al 079 personas no localizadas a raíz de las lluvias en Puebla, Hidalgo, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí. Los tres órdenes de gobierno trabajan para apoyar a las familias afectadas. pic.twitter.com/vCJAPKIg3z — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 12, 2025

Para facilitar la búsqueda de personas no localizadas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció la habilitación de la línea 079, disponible para toda la ciudadanía.

"Para apoyar a la ciudadanía, se habilitó la línea 079, disponible para brindar asistencia y apoyo en la búsqueda y localización de personas", dijo la SSPC en un boletín.

A través de un mensaje en video, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también expresó: “A las personas que perdieron un familiar, no sólo nuestra solidaridad, sino nuestro apoyo. Y a las personas que aún no encuentran a sus familiares, les pido, por favor, que puedan llamar al 079. Ahí hay un equipo permanente para estar informando y atendiendo a la población en coordinación, repito, con los cinco estados de la República".

Visita presidencial a zonas afectadas

Visitamos Huauchinango, uno de los municipios más afectados por las lluvias en Puebla, para informar a la población sobre los protocolos de atención y acompañar el apoyo. Atienden elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como los gobiernos estatal y… pic.twitter.com/v2NZ7lIndO — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 12, 2025

La mandataria federal encabezó una visita a Huauchinango, Puebla, acompañada del Gobernador Alejandro Armenta, donde recorrió un albergue, y sostuvo un encuentro con las y los damnificados. Durante la visita, se entregaron despensas, ropa y cobertores a las familias afectadas.

En su mensaje, la titular del Poder Ejecutivo reiteró que “a nadie se va a dejar desamparado”, y anunció que una vez que se restablezca el acceso a las comunidades incomunicadas se iniciarán los censos para entregar apoyos directos.

Sheinbaum Pardo también detalló que hay más de seis mil elementos de la Defensa y tres mil de la Marina desplegados en las zonas afectadas, junto con 250 máquinas para la apertura de caminos y puentes aéreos en comunidades que permanecen incomunicadas.