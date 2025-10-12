"Raymond" toca tierra como ciclón post-tropical; Conagua prevé lluvias en 4 estados

El desplazamiento de "Raymond" sobre el Pacífico continúa; ante el pronóstico de lluvias y vientos fuertes, la CNPC hizo un llamado a la población para redoblar medidas de autocuidado.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que "Raymond" tocó tierra en Baja California Sur, luego de degradarse a ciclón post-tropical. Pese al debilitamiento del fenómeno meteorológico, la dependencia indicó que sus remanentes continuarán afectando el oriente de la República, por lo que se prevén lluvias y vientos fuertes en cuatro estados.

A través de un comunicado, la Conagua señaló que en punto de las 21:15 horas "Raymond" se debilitó y su centro se localizó " a 10 kilómetros [km] al occidente de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora [km/h], rachas de 65 km/h y se desplaza hacia el nor-noroeste a 15 km/h".

La Comisión precisó que los remanentes del ciclón ocasionarán lluvias intensas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Baja California; además, se prevén rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y oleaje de hasta 3.5 metros de altura en las costas de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

"Las precipitaciones generadas podrían ser con descargas eléctricas y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas de los estados mencionados", añadió la Conagua. Asimismo, exhortó a la población a atender sus anuncios y los del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), además de " seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado".

La CNPC llama a redoblar medidas de autocuidado

Ante el desplazamiento de "Raymond" por el Pacífico, con rumbo a la península de Baja California Sur, la Comisión Nacional de Protección Civil (CNPN) hizo un llamado a la población para redoblar medidas de autocuidado ante los efectos que el fenómeno meteorológico traerá consigo.

A través de un comunicado, la CNPC informó que, de acuerdo con previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, "Raymond" provocará lluvias en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Nayarit, además de oleaje elevado y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora (km/h).

Frente a tales pronósticos meteorológicos, la Comisión emitió las siguientes recomendaciones dirigidas a la población de dichas entidades:

No cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, ya que el nivel del agua puede subir rápidamente.

Evitar transitar por brechas y vialidades en laderas, pues hay riesgo de derrumbes.

Revisar viviendas en zonas de ladera y reportar grietas o deslizamientos.

Atender las indicaciones de evacuación y acudir a refugios temporales.

Mantener lista una mochila de emergencia con documentos importantes, linterna, radio, alimentos no perecederos y agua.

#ComunicadoCNPC📄 CNPC HACE UN LLAMADO A LA POBLACIÓN A REDOBLAR MEDIDAS DE AUTOCUIDADO POR EFECTOS DE LA TORMENTA TROPICAL RAYMOND pic.twitter.com/YtKDsrj2Th — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 11, 2025

Por último, la CNPC exhortó a las y los ciudadanos a mantenerse informados mediante los canales oficiales del Gobierno federal, gobiernos estatales y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

"Raymond" se degradará a depresión tropical

Por la mañana, el Sistema Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que la tormenta tropical "Raymond" ingresará al territorio nacional por el estado de Baja California Sur como una depresión tropical.

"Los modelos de pronóstico indican que, durante las próximas horas, la tormenta tropical 'Raymond' ingresará a tierra en la región sur de Baja California Sur, como posible depresión tropical", indicó el SMN en un comunicado.

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de "Raymond" se localizaba a 170 kilómetros (km) al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 24 km/h, de acuerdo con datos oficiales.

#AvisoMeteorológico Se prevé que #Raymond ingrese a tierra en el sur de #BajaCaliforniaSur, durante las próximas horas. Todos los detalles de la información en https://t.co/mAN8tQK2ag pic.twitter.com/E0r6hxvNKe — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 11, 2025

El organismo detalló que la circulación de "Raymond" ocasionará lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en el centro y sur de Baja California Sur, en el centro y este de Sonora, y al oeste y sur de Chihuahua; muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Durango, Sinaloa y Nayarit; y fuertes (de 25 a 50 mm) en Baja California.

"Generará también viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en la costa sur de Baja California Sur; de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Nayarit y Sinaloa, y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua", añadió el SMN.

Se estima también un oleaje de 2.5 a 3.5 metros (m) de altura en la costa sur de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, y de 1.5 a 2.5 metros en el occidente de Baja California.

El Servicio Meteorológico Nacional aseguró que en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes, de Estados Unidos, mantiene zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Los Barriles hasta Santa Fe, en Baja California Sur.