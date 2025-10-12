"Raymond" toca tierra como ciclón post-tropical; Conagua prevé lluvias en 4 estados

Redacción/SinEmbargo

11/10/2025 - 10:30 pm

"Raymond" ingresará a Baja California Sur en unas horas; traerá lluvias muy fuertes.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Sheinbaum sostiene reunión virtual con gobernadores; abordan emergencia por lluvias

Lluvias del sábado, las más fuertes de 2025; Bienestar hará censo y entregará apoyos

Lluvia rompe pronósticos en CdMx: cae equivalente a más de 12 mil albercas olímpicas

El desplazamiento de "Raymond" sobre el Pacífico continúa; ante el pronóstico de lluvias y vientos fuertes, la CNPC hizo un llamado a la población para redoblar medidas de autocuidado.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que "Raymond" tocó tierra en Baja California Sur, luego de degradarse a ciclón post-tropical. Pese al debilitamiento del fenómeno meteorológico, la dependencia indicó que sus remanentes continuarán afectando el oriente de la República, por lo que se prevén lluvias y vientos fuertes en cuatro estados.

A través de un comunicado, la Conagua señaló que en punto de las 21:15 horas "Raymond" se debilitó y su centro se localizó " a 10 kilómetros [km] al occidente de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora [km/h], rachas de 65 km/h y se desplaza hacia el nor-noroeste a 15 km/h".

La Comisión precisó que los remanentes del ciclón ocasionarán lluvias intensas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Baja California; además, se prevén rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y oleaje de hasta 3.5 metros de altura en las costas de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

"Las precipitaciones generadas podrían ser con descargas eléctricas y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas de los estados mencionados", añadió la Conagua. Asimismo, exhortó a la población a atender sus anuncios y los del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), además de " seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado".

La CNPC llama a redoblar medidas de autocuidado

Ante el desplazamiento de "Raymond" por el Pacífico, con rumbo a la península de Baja California Sur, la Comisión Nacional de Protección Civil (CNPN) hizo un llamado a la población para redoblar medidas de autocuidado ante los efectos que el fenómeno meteorológico traerá consigo.

A través de un comunicado, la CNPC informó que, de acuerdo con previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, "Raymond" provocará lluvias en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Nayarit, además de oleaje elevado y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora (km/h).

Frente a tales pronósticos meteorológicos, la Comisión emitió las siguientes recomendaciones dirigidas a la población de dichas entidades:

  • No cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, ya que el nivel del agua puede subir rápidamente.
  • Evitar transitar por brechas y vialidades en laderas, pues hay riesgo de derrumbes.
  • Revisar viviendas en zonas de ladera y reportar grietas o deslizamientos.
  • Atender las indicaciones de evacuación y acudir a refugios temporales.
  • Mantener lista una mochila de emergencia con documentos importantes, linterna, radio, alimentos no perecederos y agua.

Por último, la CNPC exhortó a las y los ciudadanos a mantenerse informados mediante los canales oficiales del Gobierno federal, gobiernos estatales y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

"Raymond" se degradará a depresión tropical

Por la mañana, el Sistema Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que la tormenta tropical "Raymond" ingresará al territorio nacional por el estado de Baja California Sur como una depresión tropical.

"Los modelos de pronóstico indican que, durante las próximas horas, la tormenta tropical 'Raymond' ingresará a tierra en la región sur de Baja California Sur, como posible depresión tropical", indicó el SMN en un comunicado.

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de "Raymond" se localizaba a 170 kilómetros (km) al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 24 km/h, de acuerdo con datos oficiales.

El organismo detalló que la circulación de "Raymond" ocasionará lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en el centro y sur de Baja California Sur, en el centro y este de Sonora, y al oeste y sur de Chihuahua; muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Durango, Sinaloa y Nayarit; y fuertes (de 25 a 50 mm) en Baja California.

"Generará también viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en la costa sur de Baja California Sur; de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Nayarit y Sinaloa, y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua", añadió el SMN.

Aviso136

Se estima también un oleaje de 2.5 a 3.5 metros (m) de altura en la costa sur de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, y de 1.5 a 2.5 metros en el occidente de Baja California.

El Servicio Meteorológico Nacional aseguró que en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes, de Estados Unidos, mantiene zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Los Barriles hasta Santa Fe, en Baja California Sur.

"Las precipitaciones generadas podrían ser con descargas eléctricas y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas de los estados mencionados. Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado", advirtió el SMN.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

El Amazonas, una prueba para la humanidad

"Para Tavares el Amazonas es un templo que guarda en sus entrañas lo mejor de los seres...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Esa distopía llamada Ciudad de México

"El antiguo DF está en una zona de alta actividad sísmica. Aunque se han mejorado los sistemas...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Sheinbaum, entre la fe y la eficacia

"En definitiva, México vive en una extraordinaria paradoja política: tenemos una Presidenta fuerte en emoción y débil...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Carlos Ferreyra, el tercer hombre

"El sorprendente vaticinio de la Virgen sobre nuestra presencia fue por supuesto el tema de todo nuestro...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

El peor de todos
Por Ana Lilia Pérez

El peor de todos

+ Sección

Galileo

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un Juez de la CdMx impuso la medida de prisión preventiva en contra de Lex Ashton "N", señalado como presunto responsable del ataque perpetrado en el CCH Sur.
1

Lex Ashton seguirá en el Reclusorio Oriente; Juez de CdMx le dicta prisión preventiva

Doña Evelia en Motul
2

¿Dónde se preparan los mejores huevos motuleños? Visitamos a Doña Evelia Arce

La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
3

La Corte acepta otro amparo a Elektra por megadeuda al SAT. Es el segundo en 14 días

Salvatierra, Guanajuato: Supuesto hallazgo de fosas clandestinas. Foto: Diego Costa, Cuartoscuro
4

VIDEO FUERTE ¬ Don Nico transmitía en vivo. Le dispararon. Murió en un hospital

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias
5

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

La SSC-CdMx informó la detención de 4 sujetos y el aseguramiento de más de 600 dosis de droga tras cateos en inmuebles de Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.
6

Policías de CdMx detienen a 4 tras cateos en GAM y Azcapotzalco; les aseguran droga

7

El fraude de Full Pass: no reembolsó, se escondió... hasta que la Profeco la exhibió

Luego de una intensa búsqueda, encontraron muerto al tigre de bengala que se había escapado de “Animalia Parque Zoolóxico” en el municipio de Xicotepec, Puebla.
8

Tigre de bengala desparecido de zoológico en Puebla es hallado muerto tras inundación

No se han encontrado sobrevivientes en la búsqueda tras la explosión en una planta militar y de explosivos en Tennessee, declaró el sheriff de Humphreys.
9

Autoridades descartan sobrevivientes tras explosión en planta militar de Tennessee

El Gobierno de México invierte mil 364 millones de pesos para la implementación del Plan de Justicia del pueblo Yoreme-Mayo
10

Plan de Justicia del Pueblo Yoreme-Mayo avanza; Gobierno federal invierte mil 364 mdp

Diane Keaton murió.
11

Diane Keaton, ganadora del Óscar por la cinta Annie Hall, muere a los 79 años

¿Qué hacer en la CdMx?
12

Interstella 5555, café y chocolate, Poe, la feria del libro y más en la CdMx

"Priscilla" y "Raymond" dejan ya 41 muertos en Querétaro, Veracruz, Hidalgo y Puebla
13

"Priscilla" y "Raymond" dejan ya 41 muertos en Querétaro, Veracruz, Hidalgo y Puebla

14

"Alito" encuentra en los manotazos una manera de no explicar su fortuna a periodistas

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.
15

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta del Senado propondrá a sus compañeros donar su sueldo para damnificadas por las lluvias en Veracruz, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo.
1

Senado instalará centro de acopio para ayudar a damnificados por lluvias en el país

"Raymond" ingresará a Baja California Sur en unas horas; traerá lluvias muy fuertes.
2

"Raymond" toca tierra como ciclón post-tropical; Conagua prevé lluvias en 4 estados

Un Juez de la CdMx impuso la medida de prisión preventiva en contra de Lex Ashton "N", señalado como presunto responsable del ataque perpetrado en el CCH Sur.
3

Lex Ashton seguirá en el Reclusorio Oriente; Juez de CdMx le dicta prisión preventiva

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias
4

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Un alto mando de Hamás reveló que el próximo lunes iniciará la entrega de 48 prisioneros retenidos por combatientes en Gaza, en declaraciones hechas a AFP.
5

Hamás iniciará el lunes la liberación de rehenes, confirma alto mando del movimiento

México cae 2-0 ante Argentina en el Mundial Sub-20
6

México queda eliminado del Mundial sub-20 de futbol tras caer 2-0 ante Argentina

La SSC-CdMx informó la detención de 4 sujetos y el aseguramiento de más de 600 dosis de droga tras cateos en inmuebles de Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.
7

Policías de CdMx detienen a 4 tras cateos en GAM y Azcapotzalco; les aseguran droga

La Fiscalía de CdMx informó que fueron vinculados a proceso Nelson "N", presunto líder del Tren de Aragua, y un supuesto operador por delitos contra la salud.
8

Nelson "N", presunto líder del Tren de Aragua en México, es vinculado a proceso

9

El fraude de Full Pass: no reembolsó, se escondió... hasta que la Profeco la exhibió

Seis personas asesinadas a tiros en fiesta escolar en pueblo de Misisipi
10

Seis personas son asesinadas a tiros en fiesta escolar en pueblo en Misisipi

Luego de una intensa búsqueda, encontraron muerto al tigre de bengala que se había escapado de “Animalia Parque Zoolóxico” en el municipio de Xicotepec, Puebla.
11

Tigre de bengala desparecido de zoológico en Puebla es hallado muerto tras inundación

Colombia detiene barca con 2.7 toneladas de droga; "Sin matar a nadie", señala Petro
12

Colombia detiene barca con 2.7 toneladas de droga; "Sin matar a nadie", presume Petro