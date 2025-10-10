Sheinbaum sostiene reunión virtual con gobernadores; abordan emergencia por lluvias

Las intensas lluvias que se registraron en prácticamente todo el país el jueves afectaron principalmente a los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero, informó Protección Civil durante la conferencia de la Presidenta Sheinbaum.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este viernes una reunión virtual con gobernadoras y gobernadores de seis estados e integrantes de su Gabinete para atender la emergencia generada por las fuertes lluvias que se registraron el jueves.

Durante la conferencia presidencial de esta mañana, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, dio a conocer que el día jueves 9 de octubre se registraron precipitaciones en 31 entidades de la República Mexicana, siendo las más afectadas: Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero.

Las tormentas registradas en dichos estados provocaron deslaves, desbordamiento de ríos, inundaciones, caída de árboles y severos daños a viviendas, además de que se reportan al menos dos personas fallecidas.

Nos reunimos de manera virtual con las gobernadoras y los gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero, así como titulares de Defensa, Marina, Conagua, SICT, CFE, Gobernación, Bienestar y Protección Civil para atender la emergencia por las… pic.twitter.com/kyRgbbkahP — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 10, 2025

Ante esta situación, la Presidenta Sheinbaum informó en una publicación en la red social X, antes Twitter, que sostuvo una reunión virtual con las gobernadoras y los gobernadores de las entidades más afectadas por las lluvias.

En el encuentro también estuvieron presentes titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Bienestar y de Protección Civil.

"Nos reunimos de manera virtual con las gobernadoras y los gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero, así como titulares de Defensa, Marina, Conagua, SICT, CFE, Gobernación, Bienestar y Protección Civil para atender la emergencia por las lluvias. Trabajamos para apoyar a la población, abrir caminos y restablecer el servicio eléctrico. Estamos atentos; seguiremos informando", publicó la mandataria.

De acuerdo con el pronóstico publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), debido a las condiciones meteorológicas adversas se espera que para este viernes continúen las lluvias en prácticamente todos los estados de la República Mexicana.

Las entidades en las que se prevén las precipitaciones más intensas son: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.