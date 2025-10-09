La depresión tropical "Diecisiete-E" se forma frente a Guerrero; así va "Priscilla"

Dos fenómenos tropicales activos mantienen bajo alerta a regiones del Pacífico mexicano por lluvias y viento.

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó este jueves sobre la formación de la depresión tropical "Diecisiete-E" frente a las costas de Guerrero, así como sobre el desplazamiento de la tormenta tropical "Priscilla" en el Pacífico, frente a Baja California Sur (BCS). Ambos sistemas provocarán lluvias intensas, oleaje elevado y rachas de viento en distintas regiones del país.

El organismo detalló en un comunicado que, a las 09:00 horas, tiempo del centro de México, se formó la depresión tropical "Diecisiete-E" a 110 kilómetros (km) al sur de Técpan de Galeana y a 185 km al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero. Presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (km/h), rachas de hasta 75 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.

Su circulación ocasionará lluvias torrenciales en el suroeste y la costa de Guerrero, así como en la costa de Michoacán; lluvias intensas en el norte y suroeste de Oaxaca; muy fuertes (50 a 75 mm) en Colima; y fuertes en Jalisco.

También se prevén vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, y oleaje de 2.5 a 3.5 metros en las costas de Michoacán y Guerrero. En Oaxaca, Jalisco y Colima, se esperan vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h y olas de 1.5 a 2.5 metros.

Ante estos efectos, se estableció una zona de vigilancia por tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

¿Cómo va la tormenta tropical "Priscilla"?

En el Pacífico norte, la tormenta tropical "Priscilla" se localizó a 265 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 500 km al oeste-noroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. "Priscilla" registra vientos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y se desplaza hacia el nor-noroeste a 13 km/h.

⚠️ La #TormentaTropical #Priscilla continúa su desplazamiento paralelo a la #PenínsulaDeBajaCalifornia. Todos los detalles en el gráfico ⬇️ pic.twitter.com/X9ldsyxVpC — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2025

Su circulación mantendrá lluvias fuertes, oleaje de 2.5 a 3.5 metros y vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en la costa occidental de Baja California Sur. Se pronostica que el viento y el oleaje disminuyan en el transcurso del día.

Las precipitaciones generadas por ambos fenómenos meteorológicos podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Las autoridades federales exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN y de la Conagua, a seguir las recomendaciones de Protección Civil, y a extremar precauciones ante el viento y el oleaje elevado.