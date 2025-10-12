Senado instalará centro de acopio para ayudar a damnificados por lluvias en el país

Redacción/SinEmbargo

11/10/2025 - 10:54 pm

La Presidenta del Senado propondrá a sus compañeros donar su sueldo para damnificadas por las lluvias en Veracruz, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo.

El Senado de la República anunció una serie de medidas para reforzar las acciones anunciadas por la Presidenta Sheinbaum para apoyar a damnificadas y damnificados por las fuertes lluvias en cinco estados.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, anunció este sábado las acciones que esta cámara tiene contempladas para apoyar a las y los damnificados por las intensas lluvias que afectaron a los estados de Veracruz, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo, las cuales incluyen instalar un centro de acopio y proponer a sus compañeras y compañeros donar parte de su sueldo.

Por medio de un video publicado en redes sociales, la Senadora de Morena anunció que a partir del próximo lunes 13 de octubre se instalará un centro de acopio en el recinto legislativo para recolectar víveres que serán enviados a quienes más lo necesitan.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó este sábado que debido a las intensas lluvias ocasionadas por los ciclones "Raymond" y "Priscilla" suman 41 personas fallecidas en cuatro entidades del país: 15 en Veracruz, una Querétaro, nueve en Puebla y 16 en Hidalgo; los daños se concentran en 117 municipios de cinco entidades.

A raíz de esta situación, la presidenta del Senado expresó su solidaridad con las y los damnificados por las fuertes lluvias registradas en los últimos días.

“Queremos decirles que nos duele mucho lo que está sucediendo en los estados de la República. Nos referimos a Veracruz, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo, porque ha habido una situación muy grave, porque hay muchas inundaciones”, lamentó Laura Itzel Castillo.

En dicha grabación, la senadora morenista anunció que las senadoras y senadores implementarán una serie de medidas para apoyar las acciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien desde el primer momento ordenó la activación del Plan DN-III-E, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Como parte de estas acciones, se habilitará un centro de acopio en la sede del Senado de la República, ubicado en el cruce del Paseo de la Reforma y la Avenida de los Insurgentes en la Ciudad de México (CdMx), para recolectar víveres que serán enviados a la población que más lo necesita.

Además, la Senadora Laura Itzel Castillo anunció que propondrá a sus compañeras y compañeros donar parte de su sueldo para apoyar a las damnificadas y damnificados que radican en los cinco estados más afectados por las intensas lluvias.

La Presidenta del Senado propondrá a sus compañeros donar su sueldo para damnificadas por las lluvias en Veracruz, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo.
Debido a las intensas lluvias ocasionadas por los ciclones "Raymond" y "Priscilla" suman 41 personas fallecidas en cuatro entidades. Foto: Estrella Josento, Cuartoscuro

