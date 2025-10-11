"Priscilla" y "Raymond" dejan ya 41 muertos en Querétaro, Veracruz, Hidalgo y Puebla

La cifra de muertos por el paso de las tormentas "Priscilla" y "Raymond" es ya de 41, de acuerdo con información proporcionada por la Comisión Nacional de Protección Civil. Otras 27 personas siguen desaparecidas.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó este sábado que suman ya 41 personas fallecidas por las fuertes lluvias, provocadas por los ciclones "Raymond" y "Priscilla", en el país: 15 en Veracruz, una Querétaro, nueve en Puebla y 16 en Hidalgo. Además, se trabaja en la búsqueda de 27 personas desaparecidas y se atienden afectaciones en municipios de los cinco estados.

La actualización sobre el número de víctimas mortales fue dada a conocer por la CNPC a través de un comunicado en donde se detallan las acciones que ha implementado el Gobierno de México para atender los daños provocados por ambas tormentas, así como los municipios en que se han registrado más afectaciones.

De acuerdo con lo señalado por la Comisión, "del 6 al 9 de octubre se registraron lluvias intensas en los estados de: Veracruz, 540 mm; Puebla, 487 mm; San Luis Potosí, 298 mm; Hidalgo, 245 mm; y Querétaro, 232 mm". Asimismo, informó que, desde el primer momento, se aplicaron los planes DN-III-E (de la Secretaría de la Defensa Nacional) y Marina (de la Secretaría de Marina).

"El Plan DN-III-E cuenta con 5 mil 400 elementos desplegados, quienes instalaron albergues temporales en Puebla y San Luis Potosí", indicó la CNPC y añadió que está por realizarse la distribución de "nueve mil 968 despensas y 117 mil litros de agua embotellada, con el compromiso de atender de manera prioritaria a las comunidades más afectadas".

#ComunicadoCNPC📄 EL GOBIERNO DE MÉXICO REFUERZA ACCIONES DE ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN TRAS LLUVIAS INTENSAS EN CINCO ESTADOS pic.twitter.com/IrLrVjJQLh — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 11, 2025

Por la mañana, la Comisión Nacional de Protección Civil afirmó que continúan las acciones de respuesta bajo un esquema integral de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y mediante la aplicación de los Planes DN-III-E y Plan Marina, que se centran en los 117 municipios con mayores afectaciones de cinco entidades federativas.

En Veracruz, las lluvias han sido las peores registradas en años recientes y provocaron que el río Cazones, que atraviesa Hidalgo y Puebla, se desbordara en Poza Rica, provocando inundaciones de hasta cuatro metros de altura.

En redes sociales, usuarios compartieron videos sobre el desbordamiento del río, en el que se puede observar que la corriente de agua arrastra automóviles, camiones y otros objeto que chocan contra la viviendas. También se ve a personas en el techo de sus viviendas que piden auxilio.

😢🌊 ¡Ayúdame!… “resiste ya está bajando el

Agua!ayuda” 🌊😢 Desgarrador momento el que vive un pequeño que quedó atrapado en un árbol tras ser arrastrado por la corriente durante las inundaciones en Veracruz.

El menor, visiblemente desesperado, grita por ayuda mientras se… pic.twitter.com/NL7VGpjPZY — MonitoresMultimedia (@MonitoresMultim) October 10, 2025

Veracruz

Protección Civil detalló esta mañana que en Veracruz hay 55 municipios con afectaciones, 16 mil viviendas dañadas y cuantificando, 42 comunidades con acceso limitado, 25 vías de comunicación afectadas y 51 derrumbes registrados.

Se han rescatado 220 personas, y permanecen 19 refugios temporales activos, donde se brinda atención, alimentación y resguardo a 654 personas.

Se ha brindado apoyo directo a la población con el traslado de 116 personas a zonas seguras y la realización de tres evacuaciones médicas en coordinación con autoridades locales.

Comisión Federal de Electricidad (CFE) reporta 130 mil 819 usuarios afectados con un avance del 20.82 por ciento en la restitución del servicio eléctrico y aceleran la reconexión para garantizar el suministro a servicios esenciales.

La Secretaria de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Marina (Semar) realizan labores de auxilio, desazolve, remoción de escombros, generación eléctrica de emergencia y asistencia humanitaria. Además, la CNPC encabeza el Puesto de Comando instalado en las instalaciones del Ayuntamiento de Poza Rica.

Poza Rica, Veracruz, requiere auxilio con urgencia: pic.twitter.com/38eTMfN9zC — Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) October 10, 2025

San Luis Potosí

En el estado se reportan mil viviendas afectadas, cinco municipios con daños, 25 derrumbes, así como 4 corrientes desbordadas o con escurrimiento activo y un derrumbe de gran magnitud.

Se han evacuado preventivamente a mil personas de zonas de riesgo, quienes reciben atención y apoyo humanitario.

Municipio de Axtla de Terrazas: Entrega de 200 cobijas y 200 colchonetas a familias afectadas.

Municipio de Xilitla: Entrega de 600 cobijas, colchonetas y despensas en las comunidades de Otlaxhuayo, Barrio La Palma, Plan de Juárez, Xilitilla y Potrerillos.

Municipio de Tamuín: Entrega de 60 despensas a población afectada.

Municipio de San Vicente Tancuayalab: Entrega de 120 despensas.

Municipio de Ciudad Valles: Entrega de 40 apoyos con víveres en las comunidades de San Carlos y Chipico.

Para la rehabilitación de caminos y accesos, se encuentran en operación 26 unidades de maquinaria pesada dedicadas al despeje de derrumbes y retiro de material, a fin de restablecer la conectividad entre comunidades.

Tras las fuertes lluvias, la Secretaría de Marina (@SEMAR_mx ) desplegó tres mil 300 elementos en Puebla, Veracruz y San Luis Potosí. También puso a disposición 18 embarcaciones, seis helicópteros, tres plantas potabilizadoras, tres aviones, tres cocinetas y cuatro mil… pic.twitter.com/O7ES5XBoKC — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 11, 2025

Querétaro

En Querétaro hay siete municipios con afectaciones, con 147 viviendas dañadas, cinco comunidades sin acceso temporal, cinco vías de comunicación con afectaciones y 16 deslizamientos de laderas derivados de las lluvias intensas.

CFE informó que hay afectación en 5 comunidades, con cuatro mil 512 usuarios sin suministro eléctrico alcanzando un avance del 97.23 por ciento en la restitución del servicio.

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que se registran 5 interrupciones en la red federal, de las cuales dos han sido atendidas y tres continúan en proceso, con un total de 290 kilómetros (km) afectados.

En Jalpan de Serra el DIF Municipal brinda alimentos y apoyo directo a las personas afectadas, además de la habilitación de un albergue hospitalario para quienes requieren atención temporal.

En el municipio de Arroyo Seco se realizó la evacuación preventiva de familias que se encontraban en situación de riesgo en la comunidad de La Florida.

Además, se brinda suministro de agua potable a través de pipas en la cabecera municipal de Jalpan de Serra, se realizan recorridos de evaluación de daños y gestión de asistencia a comunidades afectadas; y se realizan labores de limpieza y remoción de escombros.

Su atención Dra. Claudia Sheinbaum Pardo @Claudiashein @rosaicela_@conagua_mx 🚨🛑🚧🌊🌧🌧🌧 Así las lluvias sobre las carreteras en el municipio de San Joaquín, #Querétaro Créditos: Juan Campo pic.twitter.com/FORM95q8mq — ꧁★Xii0•Rocío★꧂ (@vontau45) October 10, 2025

Puebla

De manera preliminar, la CNPC reportó 16 mil viviendas afectadas por las lluvias intensas, 37 municipios con afectaciones, así como en un hospital del IMSS, tres vías de comunicación dañadas, y 83 derrumbes y deslizamientos de ladera en distintas regiones del estado.

CFE reportó 26 mil 442 usuarios afectados con un avance del 14.48 por ciento en la restitución del servicio eléctrico, mediante cuadrillas desplegadas en las zonas más impactadas.

SICT informó que, en la red federal, se registraron 14 interrupciones, de las cuales 10 han sido atendidas y 4 continúan en proceso. Se reportaron 0.2 km atendidos de un total de 0.7 km afectados. En la red estatal, se registra 1 incidencia, con 0.12 km en atención.

Se habilitaron 83 refugios temporales en distintos municipios, equipados con colchonetas, cobijas y utensilios de primera necesidad, brindando atención y resguardo a las y los ciudadanos.

Defensa activó el Plan DN-III-E para atender a la población afectada, realizando labores de auxilio, remoción de escombros y apoyo logístico en comunidades con acceso limitado; hay intermitencias en los servicios eléctricos y de telefonía celular en algunos puntos de la región Sierra Nororiental, donde se trabaja para su restablecimiento.

⏰️ #AlMomento | Pérdidas materiales en hogares y múltiples deslaves sobre la carretera #Huauchinango - #Tulancingo, derivado de las lluvias ocasionadas en #Puebla por la Tormenta Tropical #Raymond. 🚑🚔🪖 Autoridades de los tres órdenes de gobierno ya atienden la situación. pic.twitter.com/PsAxefLYrO — Pepe Lemini (@pepelemini) October 11, 2025

Hidalgo

La dependencia reportó afectaciones en 13 municipios, mil 200 viviendas con afectaciones, 308 escuelas dañadas, 59 centros de salud afectados., 150 comunidades sin acceso, seis corrientes desbordadas, 71 vías de comunicación con afectaciones y 190 derrumbes o deslizamientos de laderas.

CFE reportó 65 mil 443 usuarios afectados con un avance del 49.47 por ciento en la restitución del servicio eléctrico.

17 interrupciones en la red federal (10 atendidas y 7 en proceso), con 300 km atendidos de los 600 km afectados, con apoyo de 41 elementos y 18 maquinarias.

80 incidencias en la red estatal (siete atendidas y 73 en proceso), con 10 elementos y 22 maquinarias realizando labores de remoción de material en zonas afectadas por deslaves.

Habilitación de tres centros de acopio, así como refugios temporales: Uno en el municipio de Juárez Hidalgo, donde se alojan 7 personas. Refugios del DIF estatal en Huejutla, Tepeapulco y Tepeji del Río.