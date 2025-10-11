"Priscilla" y "Raymond" dejan muertos y deslaves; Gobierno atiende las afectaciones

Tras el paso de las tormentas tropicales "Raymond" y "Priscilla", que dejaron más de 20 muertos, además de provocar graves inundaciones y deslaves, el Gobierno federal emprendió acciones para atender a la población afectada.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- Autoridades estatales reportaron más de 20 fallecidos y personas desaparecidas por las intensas lluvias registradas en Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Puebla durante el paso de las tormentas tropicales "Raymond" y "Priscilla", que provocaron deslaves, desbordamiento de ríos, viviendas inundadas y decenas de comunidades incomunicadas, ante lo cual el Gobierno implementó su plan de acción para atender las afectaciones.

Desde el jueves se reportaron zonas inundadas en municipios al norte de Veracruz, donde hasta el momento han fallecido al menos tres personas, incluyendo una estudiante de la Universidad Veracruzana. La Gobernadora de Veracruz Rocío Nahle informó esta tarde que en Álamo el nivel de agua sigue alto por el desbordamiento del río Cazones, por lo que continúa el rescate por lanchas de personas para trasladarlas a un albergue.

“De manera coordinada con las fuerzas de tarea, Ejército, Marina y Protección Civil, atendemos a la población de la zona norte afectada por las lluvias. Brindamos todo el apoyo humano y los recursos necesarios para nuestra gente”, informó la mandataria estatal.

En Hidalgo, donde se reportan al menos 16 muertes, el Gobernador Julio Menchaca informó que desde el primer momento han atendido las afectaciones provocadas por las intensas lluvias.

“Expreso mi solidaridad con las familias que han sufrido daños y pérdidas. Continuamos trabajando para garantizar su atención y seguridad. En este momento, me encuentro en camino hacia los municipios afectados”, afirmó la tarde de hoy.

En la huasteca de San Luis Potosí el Gobernador Ricardo Gallardo reportó que están atendiendo familias afectadas por las lluvias en 11 municipios de la huasteca potosina. “Más de 66 refugios temporales han sido habilitados para personas evacuadas y se han entregado 20 mil paquetes de víveres en comunidades de Aquismón, Matlapa y municipios cercanos. Seguimos en coordinación con Protección Civil, el Ejército Mexicano y autoridades municipales para salvaguardar la vida e integridad de todas y todos”, detalló en redes sociales.

En Puebla las autoridades reportan al menos nueve personas fallecidas y 38 municipios afectados por las intensas lluvias en la sierra poblana. “Recorrimos el albergue habilitado en Huauchinango, donde supervisamos que las labores de apoyo, víveres y resguardo temporal se garanticen para todas las familias afectadas por las lluvias”, informó el Gobernador Alejandro Armenta.

La Secretaria de Medio Ambiente Alicia Bárcena dijo este viernes en un evento rumbo a la COP30 que el 2024 fue uno de los años con mayores olas de calor y sequía en el mundo, pero en este 2025 en México “estamos sufriendo de lluvias muy copiosas” derivadas de diversos fenómenos meteorológicos como huracanes cada vez más intensos.

Gobierno atiende afectaciones

A raíz de las afectaciones registradas en el país por el paso de "Raymond" y "Priscilla", el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), emprendió diversas acciones para apoyar la población afectada.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Defensa activó su Plan DN-III, además de instalar albergues en San Luis Potosí y Veracruz. Asimismo, informó que están por distribuirse despensas y agua embotellada.

"Se mantiene en alerta la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres con 512 unidades de maquinaria, 17 aeronaves, diez cocinas comunitarias, diez tortilladoras y 48 plantas potabilizadoras", indicó la mandataria federal.

Sheinbaum también informó que la Semar desplegó tres mil 300 elementos en Puebla, Veracruz y San Luis Potosí, además de poner a disposición embarcaciones, plantas potabilizadoras, aviones, cocinetas y más.

En cuanto a la SICT se refiere, la titular del Ejecutivo federal dio a conocer que la dependencia ya ha logrado la liberación de 647 kilómetros de vías que resultaron afectadas por deslaves y desgajamientos.

De acuerdo con las publicaciones de la Presidenta, en carreteras federales de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz "se presentaron 108 interrupciones; 93 ya fueron atendidas y las 15 faltantes se encuentran en proceso. Además, 216 personas trabajan en los sitios afectados con el apoyo de 118 unidades de maquinaria. En Hidalgo se reportan afectaciones en dos puentes".