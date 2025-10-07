"Priscilla" se fortalece a huracán categoría 2; dejará potentes lluvias en 6 estados

El huracán "Priscilla" se localizó este martes cerca de las costas de Baja California y Jalisco, de acuerdo con el reporte de la Conagua.

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que durante la madrugada de este martes "Priscilla" cobró fuerza para convertirse en huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, por lo que se espera que ocasione lluvias fuertes en al menos seis estados ubicados en la costa del Océano Pacífico.

De acuerdo con un comunicado publicado por la dependencia, a las 6:00 horas de este día dicho ciclón se ubicó aproximadamente a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y a 415 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

La tormenta genera rachas de viento de hasta 195 kilómetros por hora, además de que se desplaza con dirección hacia el noroeste a una velocidad de 17 kilómetros por hora.

⚠️ #Priscilla ahora como #Huracán categoría 2 en el océano Pacífico ⚠️ ▪️El sistema permanece en el mar y se monitorea su trayectoria

▪️Infórmate de los pronósticos en @conagua_clima

▪️Intenta permanecer en un lugar seguro y ten lista tu mochila de emergencia pic.twitter.com/UEwA6dwoNU — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 7, 2025

Huracán ocasionará lluvias en al menos 6 estados

De acuerdo con el pronóstico de la Conagua, los desprendimientos nubosos del huracán "Priscilla" ocasionarán lluvias intensas en al menos seis estados ubicados en la costa del Pacífico de la República mexicana:

Baja California Sur Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Michoacán

Además de las precipitaciones que se esperan para este martes, se espera que dicho ciclón genere fuertes rachas de viento en las entidades mencionadas, además de oleaje elevado, con olas de hasta seis metros de altura en las playas de las entidades mencionadas.

Finamente, autoridades de la Conagua alertaron a la población debido a que las lluvias intensas que serán provocadas por el huracán "Priscilla" podrían ocasionar situaciones que pongan en riesgo a la población, como inundaciones, encharcamientos, deslaves, caída de árboles o anuncios espectaculares.

Ante esta situación, la Conagua hizo un llamado a la población que habita en entidades del Pacífico Mexicano para que se mantengan informados sobre las condiciones del clima durante el paso del huracán "Priscilla", a través de los canales oficiales de la dependencia.