Sheinbaum anuncia censos para apoyos por lluvias: "a nadie dejaremos desamparado"

Claudia Sheinbaum aseguró que, una vez atendida la emergencia, comenzarán los censos para brindar apoyo a las personas damnificadas.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este sábado que una vez atendida la emergencia por las afectaciones en cinco estados del país provocadas por lluvias se realizará un censo para dar apoyo a las personas damnificadas y aseguro que a nadie dejara desamparado.

“A nadie dejaremos desamparado; atendemos a las familias que perdieron a un ser querido”, señaló la mandataria.

A la par, indicó que a mediodía encabezará una reunión virtual con integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil (CNPC) para evaluar los avances en la atención a la población afectada.

"A las 12:30 horas mantendremos una reunión virtual con integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil para evaluar avances en la atención a la población por las fuertes lluvias en cinco estados de la República", indicó la mandataria.

En el encuentro participarán la Gobernadora y los gobernadores de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, entidades que en las que se han reportado las inundaciones más devastadoras por las precipitaciones de los últimos días.

Asimismo, indicó que el Gobierno federal trabaja ya en las medidas preventivas ante la tormenta tropical "Raymond", que se localiza en el océano Pacífico y podría afectar al territorio nacional en las próximas horas.

En Veracruz, las lluvias han sido las peores registradas en años recientes y provocaron que el río Cazones, que atraviesa Hidalgo y Puebla, se desbordara en Poza Rica, provocando inundaciones de hasta cuatro metros de altura.

En Hidalgo, entidad en la que se registró la mayor cantidad de pérdidas humanas, con 18 de ellas, más de mil viviendas quedaron dañadas y 17 municipios se encuentran sin energía eléctrica, por lo que el Gobierno Federal implementó el Plan Marina y el Plan DN-III-E.

Tras el paso de las tormentas tropicales "Raymond" y "Priscilla" traído lluvias excepcionales al país y provocado miles de afectaciones.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó este sábado que suman 37 personas fallecidas por las fuertes lluvias, provocadas por los ciclones Raymond y Priscila, en el país: cinco en Veracruz, una Querétaro, nueve en Puebla y 22 en Hidalgo.

Además, hay 117 municipios con afectaciones mayores en cinco estados. A la par, afirmó que continúan las acciones de respuesta bajo un esquema integral de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y mediante la aplicación de los Planes DN-III-E y Plan Marina, que se centran en los 117 municipios con mayores afectaciones de cinco entidades federativas.