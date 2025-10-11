Sheinbaum anuncia censos para apoyos por lluvias: "a nadie dejaremos desamparado"

Redacción/SinEmbargo

11/10/2025 - 1:04 pm

Sheinbaum hablará con gobernadores para atender afectaciones por fuertes lluvias.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

"Priscilla" y "Raymond" dejan muertos y deslaves; Gobierno atiende las afectaciones

"Priscilla" se degrada a tormenta tropical; la CNPC mantiene acciones de prevención

VIDEOS ¬ Tormenta Raymond causa estragos en 6 estados; Sheinbaum confirma dos muertos

Claudia Sheinbaum aseguró que, una vez atendida la emergencia, comenzarán los censos para brindar apoyo a las personas damnificadas. 

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este sábado que una vez atendida la emergencia por las afectaciones en cinco estados del país provocadas por lluvias se realizará un censo para dar apoyo a las personas damnificadas y aseguro que a nadie dejara desamparado.

“A nadie dejaremos desamparado; atendemos a las familias que perdieron a un ser querido”, señaló la mandataria.

A la par, indicó que a mediodía encabezará una reunión virtual con integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil (CNPC) para evaluar los avances en la atención a la población afectada.

"A las 12:30 horas mantendremos una reunión virtual con integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil para evaluar avances en la atención a la población por las fuertes lluvias en cinco estados de la República", indicó la mandataria.

En el encuentro participarán la Gobernadora y los gobernadores de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, entidades que en las que se han reportado las inundaciones más devastadoras por las precipitaciones de los últimos días.

Asimismo, indicó que el Gobierno federal trabaja ya en las medidas preventivas ante la tormenta tropical "Raymond", que se localiza en el océano Pacífico y podría afectar al territorio nacional en las próximas horas.

En Veracruz, las lluvias han sido las peores registradas en años recientes y provocaron que el río Cazones, que atraviesa Hidalgo y Puebla, se desbordara en Poza Rica, provocando inundaciones de hasta cuatro metros de altura.

En Hidalgo, entidad en la que se registró la mayor cantidad de pérdidas humanas, con 18 de ellas, más de mil viviendas quedaron dañadas y 17 municipios se encuentran sin energía eléctrica, por lo que el Gobierno Federal implementó el Plan Marina y el Plan DN-III-E.

Tras el paso de las tormentas tropicales "Raymond" y "Priscilla" traído lluvias excepcionales al país y provocado miles de afectaciones.

Sedena implementa el plan DN-III.
El ejército mexicano y guardia nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional aplicaron el Plan DNIII-E en la Sierra Gorda ante los deslaves derivados de las fuertes lluvias. Foto: Sedena

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó este sábado que suman 37 personas fallecidas por las fuertes lluvias, provocadas por los ciclones Raymond y Priscila, en el país: cinco en Veracruz, una Querétaro, nueve en Puebla y 22 en Hidalgo.

Además, hay 117 municipios con afectaciones mayores en cinco estados. A la par, afirmó que continúan las acciones de respuesta bajo un esquema integral de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y mediante la aplicación de los Planes DN-III-E y Plan Marina, que se centran en los 117 municipios con mayores afectaciones de cinco entidades federativas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

El Amazonas, una prueba para la humanidad

"Para Tavares el Amazonas es un templo que guarda en sus entrañas lo mejor de los seres...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Esa distopía llamada Ciudad de México

"El antiguo DF está en una zona de alta actividad sísmica. Aunque se han mejorado los sistemas...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Sheinbaum, entre la fe y la eficacia

"En definitiva, México vive en una extraordinaria paradoja política: tenemos una Presidenta fuerte en emoción y débil...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Carlos Ferreyra, el tercer hombre

"El sorprendente vaticinio de la Virgen sobre nuestra presencia fue por supuesto el tema de todo nuestro...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

El peor de todos
Por Ana Lilia Pérez

El peor de todos

+ Sección

Galileo

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
1

La Corte acepta otro amparo a Elektra por megadeuda al SAT. Es el segundo en 14 días

Salvatierra, Guanajuato: Supuesto hallazgo de fosas clandestinas. Foto: Diego Costa, Cuartoscuro
2

VIDEO FUERTE ¬ Don Nico transmitía en vivo. Le dispararon. Murió en un hospital

Las lluvias han dejado al menos 37 muertos en el país.
3

VIDEOS ¬ Protección Civil confirma 37 muertes y 117 municipios afectados por lluvias

Doña Evelia en Motul
4

¿Dónde se preparan los mejores huevos motuleños? Visitamos a Doña Evelia Arce

El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, cuestionó la elección de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.
5

PERFIL ¬ Bad Bunny trasciende el reguetón y se vuelve resistencia al odio trumpista

6

La agenda de ultraderecha avanza en Chihuahua de mano de la Gobernadora Maru Campos

La Fiscalía de la CdMx ejecutó una orden de aprehensión en contra de Lex Ashton "N" por homicidio y lesiones dolosas, a raíz del ataque en el CCH Sur.
7

VIDEO ¬ FGJ-CdMx concreta aprehensión de Lex Ashton por homicidio y lesiones dolosas

"Raymond" ingresará a Baja California Sur en unas horas; traerá lluvias muy fuertes.
8

"Raymond" ingresará a Baja California Sur en unas horas; traerá lluvias muy fuertes

Trump anuncia nuevos aranceles contra China y tumba las bolsas de valores
9

Es la guerra: Trump impone a China arancel del 100% y descalabra mercados mundiales

10

"Alito" encuentra en los manotazos una manera de no explicar su fortuna a periodistas

Mikael "N" cae en Quintana Roo
11

La SSPC detiene a "El Griego", presunto líder del grupo "Dalen" en Quintana Roo

Trump está corriendo a los negros de su gobierno.
12

Una “democracia” de blancos: Había pocos negros en Gobierno. Trump los está corriendo

El mundo del entretenimiento hispano volvió a vestirse de luto, la noche del jueves 9 de octubre, tras el asesinato del modelo y cantante argentino Fede Dorcaz.
13

Fede Dorcaz, actor argentino, es asesinado en la CdMx; autoridades investigan el caso

Sheinbaum hablará con gobernadores para atender afectaciones por fuertes lluvias.
14

Sheinbaum anuncia censos para apoyos por lluvias: "a nadie dejaremos desamparado"

¿Qué hacer en la CdMx?
15

Interstella 5555, café y chocolate, Poe, la feria del libro y más en la CdMx

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Sheinbaum hablará con gobernadores para atender afectaciones por fuertes lluvias.
1

Sheinbaum anuncia censos para apoyos por lluvias: "a nadie dejaremos desamparado"

Pay de Limón fue torturado. Ahora una Ley con su nombre pide penar crueldad animal
2

Pay de Limón fue torturado. Ahora una Ley con su nombre pide penar crueldad animal

Salvatierra, Guanajuato: Supuesto hallazgo de fosas clandestinas. Foto: Diego Costa, Cuartoscuro
3

VIDEO FUERTE ¬ Don Nico transmitía en vivo. Le dispararon. Murió en un hospital

"Raymond" ingresará a Baja California Sur en unas horas; traerá lluvias muy fuertes.
4

"Raymond" ingresará a Baja California Sur en unas horas; traerá lluvias muy fuertes

Las lluvias han dejado al menos 37 muertos en el país.
5

VIDEOS ¬ Protección Civil confirma 37 muertes y 117 municipios afectados por lluvias

Mikael "N" cae en Quintana Roo
6

La SSPC detiene a "El Griego", presunto líder del grupo "Dalen" en Quintana Roo

Doña Evelia en Motul
7

¿Dónde se preparan los mejores huevos motuleños? Visitamos a Doña Evelia Arce

El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, cuestionó la elección de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.
8

PERFIL ¬ Bad Bunny trasciende el reguetón y se vuelve resistencia al odio trumpista

"Raymond" y "Priscilla" dejan muertos y deslaves; Gobierno atiende afectaciones
9

"Priscilla" y "Raymond" dejan muertos y deslaves; Gobierno atiende las afectaciones

10

La agenda de ultraderecha avanza en Chihuahua de mano de la Gobernadora Maru Campos

Omar Bravo fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado, durante una audiencia celebrada este viernes ante un Juez de Jalisco.
11

Omar Bravo es vinculado por abuso sexual infantil agravado; seguirá 6 meses preso

La Fiscalía de la CdMx ejecutó una orden de aprehensión en contra de Lex Ashton "N" por homicidio y lesiones dolosas, a raíz del ataque en el CCH Sur.
12

VIDEO ¬ FGJ-CdMx concreta aprehensión de Lex Ashton por homicidio y lesiones dolosas