¿Cómo van labores para atender daños por lluvias? Conagua, SICT y CFE hacen balance

Redacción/SinEmbargo

12/10/2025 - 8:02 pm

La CNPC informó que la Conagua, SICT y CFE implementaron acciones para atender los daños causados por intensas lluvias que se registraron en los últimos días.

Dependencias del Gobierno federal implementaron acciones para apoyar a la población damnificada que radica en los estados más afectados por las fuertes lluvias de los últimos días.

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó este domingo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) implementaron distintas acciones para atender los daños ocasionados por las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días.

De acuerdo con información proporcionada por el Gobierno federal, la cifra de muertes ocasionadas por las fuertes precipitaciones suma 47 víctimas en cuatro estados: 18 fallecimientos en Veracruz, 16 en Hidalgo, 12 en Puebla y uno en Querétaro.

Las tormentas que azotaron a territorio nacional ocasionaron distintas afectaciones, como deslaves, inundaciones, desbordamiento de ríos, caída de árboles, cierres de caminos y fallas en el servicio de energía eléctrica, por lo que dependencias del Gobierno federal implementaron medidas para apoyar a la población.

Conagua implementa operativos en seis estados

La Conagua desplegó brigadas de atención de emergencias para apoyar a poblaciones de los estados de Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla, en las que se registraron daños por las lluvias extraordinarias, tras el paso de los ciclones "Raymond" y "Priscilla".

En Veracruz se desplegaron 37 elementos especializados en los municipios de Pánuco, el Higo, el Álamo, Poza Rica, Tuxpam y Tihuatlán, quienes brindan apoyo para la evacuación de personas, instalación de equipos de bombeo, remoción de escombros y abastecimiento de agua potable.

En Veracruz, personal de la Conagua brinda apoyo a la población damnificada por las intensas lluvias. Foto: Carlos Nava, Cuartoscuro

Por otra parte, en Tamaulipas se encuentran seis elementos de las brigadas Conagua en Ciudad Madero y Tampico, quienes operan 10 equipos de bombeo destinados a combatir las inundaciones.

En el municipio de Tamuín, San Luis Potosí, fueron desplegados cuatro elementos especializados con dos equipos de bombeo.

En Hidalgo se desplegaron 20 brigadistas, mientras que en Puebla y Querétaro se encuentran seis trabajadores que colaboran con los trabajos de limpieza.

SICT atiende daños en carreteras

La SICT informó que debido a las intensas lluvias de los últimos días se reportaron 108 cierres en carreteras federales de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz; hasta el momento se han liberado 103 y se trabaja en las cinco restantes.

En un comunicado, la dependencia detalló que en las labores para reabrir los caminos de realizan en coordinación con autoridades estatales y municipales; en los trabajos participan 317 ingenieros, técnicos y trabajadores, con el apoyo de 276 equipos de maquinaria pesada.

El cierre de distintas carreteras se debió a la caída de árboles, derrumbes, deslaves y crecidas de ríos, por lo que trabajadores laboran para remover los escombros y limpiar las vías, lo que permitió restablecer la circulación de forma rápida.

La SICT detalló cuáles fueron las afectaciones en cada uno de los estados afectados por las lluvias:

  • En Hidalgo se reportaron 24 cierres de carreteras. En la entidad se desplegaron 63 trabajadores con apoyo de 115 máquinas. Las labores continúan en la carretera Real del Monte-Huasca y en el tramo Cerro Colorado-Zacualtipán.
  • En Puebla ocurrieron 16 cierres, siendo la carretera Pachuca-Tuxpan la más afectada. En el estado se encuentran 41 trabajadores con el apoyo de 23 equipos.
  • En Querétaro, se presentaron daños en seis carreteras, las cuales fueron solucionadas en su mayoría.
  • En San Luis Potosí se presentaron siete cierres; actualmente personal de la SICT trabaja en el tramo Xilitla-La Victoria y en Xilitla-Cuartillo Nuevo.
  • En Veracruz hubo 55 cierres de carreteras, por lo que en el estado se desplegaron 91 trabajadores y 47 máquinas especializadas.

CFE trabaja para restablecer suministro de energía

La CFE informó en un mensaje publicado en la red social X, antes Twitter, que logró restablecer el suministro de energía eléctrica a 273 mil 059 usuarios afectados por las fuertes lluvias que ocasionaron daños en los estados Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, lo que representa un avance del 85.23 por ciento.

Detalló que, debido a las inundaciones que persisten en algunas regiones, autoridades de Protección Civil pidieron desenergizar tres subestaciones, 12 circuitos y un ramal.

La Comisión informó que para atender los daños en la red eléctrica se desplegaron un total de 380 trabajadoras y trabajadores electricistas, 78 grúas articuladas, 90 vehículos pick up, 22 plantas de emergencia, cinco drones, y un helicóptero.

