Lluvias suman ya 80 muertos en México; 92 mil 024 viviendas han sido censadas

Redacción/SinEmbargo

24/10/2025 - 10:48 am

Devastadoras lluvias suman 80 muertos en el país; se han entregado 342 mil despensas.

Al corte de este 24 de octubre, se sumó un deceso en Puebla, donde las autoridades reportan que hay dos personas desparecidas, entre ellas un niño.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- El Gobierno Federal dio a conocer este viernes que ya suman 80 muertos por la emergencia causada por las devastadoras lluvias en cinco estados del país, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. La Secretaría de Bienestar informó que hasta el momento se han censado 92 mil 024 viviendas para la entrega de apoyos. Además, 202 comunidades ya tienen acceso de las 288 que permanecían incomunicadas y se ha restablecido la circulación en todas carreteras federales afectadas.

Al corte de este 24 de octubre, se sumó un deceso en Puebla, donde las autoridades reportan que hay dos personas desparecidas, entre ellas un niño. San Luis Potosí sigue sin registro de personas fallecidas.

¿Cuáles son las cifras por estado?

De acuerdo a las cifras dada a conocer esta mañana en conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las víctimas mortales se desglosan por entidad de la siguiente forma:

  • Veracruz: 35 fallecidos; siete personas no localizadas.
  • Hidalgo: 22 fallecidos; nueve personas no localizadas.
  • Puebla: 22 fallecidos; dos personas no localizadas.
  • Querétaro: un fallecido; sin personas no localizadas.
  • San Luis Potosí: sin personas fallecidas ni desaparecidas.

Respecto al restablecimiento de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se reporta un avance del 100 por ciento en San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Querétaro, y un 99 por ciento en Hidalgo, donde todavía trabaja en la comunidad de San Bartolo Tutotepec.

Las autoridades indicaron que se han aplicado 33 mil 811 vacunas. Además, 53 mil 215 personas atendieron la emergencia

En total, se distribuyeron 342 mil 672 despensas en cinco estados del país, con la participación de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Bienestar.

Veracruz fue la entidad con el mayor número de apoyos, al recibir 136 mil ocho despensas, seguida por Puebla, con 87 mil 568. En tercer lugar se ubicó Hidalgo, con 59 mil 923 apoyos, mientras que San Luis Potosí y Querétaro registraron 44 mil 492 y 14 mil 681, respectivamente.

En total, se han atendido mil 212 escuelas de las mil 394 afectadas, lo que representa un avance general del 86.94 por ciento en las labores de atención.

Puebla y San Luis Potosí alcanzaron una cobertura total del 100 por ciento, al atender todas las escuelas afectadas, mientras que Hidalgo presenta un avance casi completo con 99.54 por ciento. En contraste, Querétaro y Veracruz muestran rezagos, con 76.86 y 66.45 por ciento de avance, respectivamente.

Se está estudiando construir muro de contención en el río Cazones 

Ayer, la Presidenta de México visitó Poza Rica, Veracruz, una de las zonas más afectadas por la emergencia, debido al desbordamiento del río Cazones. En el sitio, afirmó que se construirá un muro de contención en el torrente para evitar una tragedia similar en el futuro.

"Tenemos que hacer un estudio. Consulté con el director de Conagua. Me mostró unas imágenes. El río Cazones tiene un ancho y luego se reduce y hay muchas viviendas justo donde hay un estrechamiento del cause del río. Hay que estudiarlo bien, si un dique de contención, si un muro es suficiente o si se requiere reubicar las viviendas para ampliar el cause del río y construir un muro", explicó la mandataria esta mañana.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

