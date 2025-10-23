Las devastadoras lluvias ya dejan 79 muertos en México; hay 19 personas desaparecidas

Veracruz, Hidalgo y Puebla concentran la mayoría de víctimas mortales por las lluvias; Querétaro reporta una persona fallecida y San Luis Potosí no registra decesos ni desaparecidos.
- Información en desarrollo
Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- Las intensas lluvias e inundaciones provocadas por la perturbación tropical "90-E" han dejado un saldo de 79 personas fallecidas y 19 desaparecidas en cuatro entidades del país: Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro, según el último reporte del Gobierno de México.
Aunque cinco estados han registrado afectaciones por el fenómeno, incluyendo San Luis Potosí, hasta el corte del 22 de octubre a las 20:00 horas, no se reportan muertes ni personas no localizadas en esa entidad.
¿Cuáles son las cifras por estado?
- Veracruz: 35 fallecidos; siete no localizadas
- Hidalgo: 22 fallecidos; nueve no localizadas
- Puebla: 21 fallecidos; tres no localizadas
- Querétaro: un fallecido; sin personas no localizadas
- San Luis Potosí: sin personas fallecidas ni desaparecidas
Mientras tanto, las labores de búsqueda, atención a damnificados y restablecimiento de servicios continúan en las zonas impactadas, en coordinación con autoridades estatales, municipales y federales.
Avances en atención y recuperación: CNPC.
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó sobre los avances en los cinco estados afectados:
- 197 de 288 caminos rehabilitados
- 99.75 por ciento de restablecimiento eléctrico
- Mil 161 escuelas atendidas en limpieza de un total de 1,380
- 89 mil 897 viviendas censadas para apoyos
- 314 mil 944 despensas entregadas
- 252 mil 111 vacunas aplicadas
- 53 mil 250 servidores públicos desplegados en territorio para atención directa
El Gobierno de México mantiene activos 293 centros de acopio en las 32 entidades del país y habilitó el número 079 para reportar personas desaparecidas o solicitar ayuda. El servicio está disponible las 24 horas.