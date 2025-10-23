Las devastadoras lluvias ya dejan 79 muertos en México; hay 19 personas desaparecidas

Redacción/SinEmbargo

23/10/2025 - 8:53 am

Sube a 79 cifra de muertos por lluvias; hay 19 desaparecidos: Gobierno de México

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El mundo (y México, claro) sufre inundaciones repentinas. Sí, el calentamiento global

Bienestar anuncia entrega de apoyos a damnificados por lluvia del 22 al 29 de octubre

Lluvias del sábado, las más fuertes de 2025; Bienestar hará censo y entregará apoyos

Veracruz, Hidalgo y Puebla concentran la mayoría de víctimas mortales por las lluvias; Querétaro reporta una persona fallecida y San Luis Potosí no registra decesos ni desaparecidos.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- Las intensas lluvias e inundaciones provocadas por la perturbación tropical "90-E" han dejado un saldo de 79 personas fallecidas y 19 desaparecidas en cuatro entidades del país: Veracruz, Hidalgo, Puebla Querétaro, según el último reporte del Gobierno de México.

Aunque cinco estados han registrado afectaciones por el fenómeno, incluyendo San Luis Potosí, hasta el corte del 22 de octubre a las 20:00 horas, no se reportan muertes ni personas no localizadas en esa entidad.

¿Cuáles son las cifras por estado?

  • Veracruz: 35 fallecidos; siete no localizadas
  • Hidalgo: 22 fallecidos; nueve no localizadas
  • Puebla: 21 fallecidos; tres no localizadas
  • Querétaro: un fallecido; sin personas no localizadas
  • San Luis Potosí: sin personas fallecidas ni desaparecidas

Mientras tanto, las labores de búsqueda, atención a damnificados y restablecimiento de servicios continúan en las zonas impactadas, en coordinación con autoridades estatales, municipales y federales.

 

Avances en atención y recuperación: CNPC.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó sobre los avances en los cinco estados afectados:

  • 197 de 288 caminos rehabilitados
  • 99.75 por ciento de restablecimiento eléctrico
  • Mil 161 escuelas atendidas en limpieza de un total de 1,380
  • 89 mil 897 viviendas censadas para apoyos
  • 314 mil 944 despensas entregadas
  • 252 mil 111 vacunas aplicadas
  • 53 mil 250 servidores públicos desplegados en territorio para atención directa

El Gobierno de México mantiene activos 293 centros de acopio en las 32 entidades del país y habilitó el número 079 para reportar personas desaparecidas o solicitar ayuda. El servicio está disponible las 24 horas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Las reencarnaciones del PAN

"Ahora el PAN intenta la suya: dejar de ser centroderecha pudorosa para abrazar con entusiasmo su papel...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Tiempos oscuros

"La verdad, querido lector, vivimos tiempos muy oscuros. La emergencia de un Gobierno como el de Trump,...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Policías de BC: drones, narcotráfico e infiltración de cárteles

"Dos casos llamaron la atención de la sociedad, pero no de la autoridad federal. Primero, el robo...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

La falta de productividad mexicana

"Desde el año 2000, el año de la transición, nuestro país ha crecido a una tasa promedio...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Milei se juega su resto
Por Mario Campa

Milei se juega su resto

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

El PAN en su laberinto
Por Ana Lilia Pérez

El PAN en su laberinto

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

Patente de Corso
Por Muna D. Buchahin

Patente de Corso

¿Salud con Coca?
Por Alejandro Calvillo

¿Salud con Coca?

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

+ Sección

Galileo

Mamá alimenta a bebé

Bebés que comen cacahuate pueden evitar alergias graves, revela estudio de Pediatrics

Jane Goodall, referente mundial de la primatología y activista medioambiental, murió de un paro cardiorrespiratorio, reveló el Departamento Forense de LA.

Jane Goodall murió de un paro cardiorrespiratorio, revela Departamento Forense de LA

La fiebre de la proteína ha colonizado estanterías y redes sociales: desde cereales y pastas hasta bebidas energéticas, todo promete "más fuerza en cada sorbo".

¿Eres fan de la proteína en polvo? Cuidado, estudio revela altas cantidades de plomo

Científicos mexicanos del IPN desarrollaron un estetoscopio portátil impulsado por inteligencia artificial (IA) que detecta de forma temprana daños cardiacos.

Científicos del IPN crean estetoscopio impulsado por IA para detectar daños cardiacos

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Estudio revela que antepasados humanos estuvieron expuestos al plomo hace millones de años

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.

Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios

Cometa "de las nueve colas"

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar.
1

Salinas Pliego deberá pagar 580 millones de dólares a extranjeros, le ordena Tribunal

General Motors cerrará planta de Ontario tras poca demanda de vehículos eléctricos.
2

GM cierra planta de vehículos eléctricos en Canadá; más de mil 200 serán despedidos

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), planteó bombardear México, pero en su lugar, le dieron a Venezuela, dice un texto publicado por The New Yorker.
3

Trump planteó bombardear México. Y en su lugar, le dieron a Venezuela: The New Yorker

Sheinbaum confirma el fallo en contra de Ricardo Salinas Pliego que le obliga a pagar 580 millones de dólares a acreedores extranjeros
4

Sheinbaum confirma fallo contra Salinas Pliego y dice que vienen otros en México

El PRI denuncia a Adán Augusto ante el FBI y la DEA por presunto narcotráfico-
5

La fortuna de Adán Augusto es un pantano escabroso: aparecen y desaparecen bienes...

Jorge Raúl Tirado, detenido en 2021 por un delito que no cometió.
6

A Raúl lo detuvieron sin pruebas y le montaron un caso sólo por un parecido de su voz

Pan de muerto en la CdMx
7

Pan de muerto relleno de crema de café o con mermelada de mandarina... y más opciones

En un intento por renovar su imagen y conectar con el electorado, el Partido Acción Nacional (PAN) lanzó un video de siete minutos creado con inteligencia artificial que muestra un México devastado por la violencia y el caos, donde ciudadanos enfrentan criaturas oscuras antes de hallar esperanza bajo las banderas del blanquiazul.
8

Los 7 minutos tenebrosos (con demonios tipo Harry Potter) del "relanzamiento" del PAN

Actor Alejandro Landero en situación de calle
9

El sorprendente viraje en la vida de Alejandro Landero, una estrella de Rosa Salvaje

Hace una semana, Putla Villa de Guerrero, una ciudad en la sierra mixteca de Oaxaca, se vio conmocionada por el feminicidio de la maestra Fabiola Ortiz Medina.
10

Una maestra es asesinada en Oaxaca; alumno le habría disparado por mala calificación

Las autoridades dieron a conocer que detuvieron a Nazario Ramírez Ramírez, presunto operador del CJNG y líder transportista de la CTM, en Guadalajara.
11

#PuntosyComas ¬ Nazario, ligado al narco, posaba con políticos; ahora lo desconocen

La FGE de Puebla confirmó la muerte de Francisco “Pancho” Pineda Pérez, alias “El Medio Metro del Barrio del Alto”, a causa de un disparo en la cabeza.
12

La Fiscalía de Puebla revela que "Medio Metro" murió por un disparo en la cabeza

13

Alejandro Landero dice que se exageró su situación y que ya cuenta con casa temporal

relanzamiento PAN
14

El deslizamiento del PAN

Pete Hegseth dio a conocer ayer que el Comando Sur de Estados Unidos (EU) realizó otro “ataque cinético letal” contra una embarcación en el Pacífico Oriental.
15

VIDEO ¬ EU ataca otra lancha en el Pacífico y mata a 3; Colombia condena operaciones

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La inflación en México se ubicó en 3.63 por ciento anual durante la primera quincena de octubre, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
1

La inflación anual en México se modera a 3.63% durante la primera quincena de octubre

Sube a 79 cifra de muertos por lluvias; hay 19 desaparecidos: Gobierno de México
2

Las devastadoras lluvias ya dejan 79 muertos en México; hay 19 personas desaparecidas

Sheinbaum confirma el fallo en contra de Ricardo Salinas Pliego que le obliga a pagar 580 millones de dólares a acreedores extranjeros
3

Sheinbaum confirma fallo contra Salinas Pliego y dice que vienen otros en México

Pete Hegseth dio a conocer ayer que el Comando Sur de Estados Unidos (EU) realizó otro “ataque cinético letal” contra una embarcación en el Pacífico Oriental.
4

VIDEO ¬ EU ataca otra lancha en el Pacífico y mata a 3; Colombia condena operaciones

Bebidas de origen vegetal
5

¿Qué son las "leches" o bebidas vegetales y cómo elegir la mejor?

El PRI denuncia a Adán Augusto ante el FBI y la DEA por presunto narcotráfico-
6

La fortuna de Adán Augusto es un pantano escabroso: aparecen y desaparecen bienes...

Trump y Petro sea pelean en X.
7

Trump suspende pagos a Colombia y califica a Petro de "matón" que "fabrica drogas"

Senadora del PRI propone la Ley Cuau-Adán
8

"Ley Cuau-Adán": Senadora propone sancionar a legisladores que incumplan sus labores

Las autoridades dieron a conocer que detuvieron a Nazario Ramírez Ramírez, presunto operador del CJNG y líder transportista de la CTM, en Guadalajara.
9

#PuntosyComas ¬ Nazario, ligado al narco, posaba con políticos; ahora lo desconocen

EU sanciona a las principales empresas petroleras rusas por guerra con Ucrania.
10

Trump emite sanciones contra petroleras de Rusia para presionar a Putin sobre Ucrania

Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero y presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue asesinado a balazos en Michoacán.
11

Bernardo defendió a limoneros de la extorsión. Lo amenazaron y acabaron con su vida

Jorge Raúl Tirado, detenido en 2021 por un delito que no cometió.
12

A Raúl lo detuvieron sin pruebas y le montaron un caso sólo por un parecido de su voz