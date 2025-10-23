Las devastadoras lluvias ya dejan 79 muertos en México; hay 19 personas desaparecidas

Veracruz, Hidalgo y Puebla concentran la mayoría de víctimas mortales por las lluvias; Querétaro reporta una persona fallecida y San Luis Potosí no registra decesos ni desaparecidos.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- Las intensas lluvias e inundaciones provocadas por la perturbación tropical "90-E" han dejado un saldo de 79 personas fallecidas y 19 desaparecidas en cuatro entidades del país: Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro, según el último reporte del Gobierno de México.

Aunque cinco estados han registrado afectaciones por el fenómeno, incluyendo San Luis Potosí, hasta el corte del 22 de octubre a las 20:00 horas, no se reportan muertes ni personas no localizadas en esa entidad.

¿Cuáles son las cifras por estado?

Veracruz: 35 fallecidos; siete no localizadas

Hidalgo: 22 fallecidos; nueve no localizadas

Puebla: 21 fallecidos; tres no localizadas

Querétaro: un fallecido; sin personas no localizadas

San Luis Potosí: sin personas fallecidas ni desaparecidas

Mientras tanto, las labores de búsqueda, atención a damnificados y restablecimiento de servicios continúan en las zonas impactadas, en coordinación con autoridades estatales, municipales y federales.

Avances en atención y recuperación: CNPC.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó sobre los avances en los cinco estados afectados:

197 de 288 caminos rehabilitados

99.75 por ciento de restablecimiento eléctrico

Mil 161 escuelas atendidas en limpieza de un total de 1,380

89 mil 897 viviendas censadas para apoyos

314 mil 944 despensas entregadas

252 mil 111 vacunas aplicadas

53 mil 250 servidores públicos desplegados en territorio para atención directa

El Gobierno de México mantiene activos 293 centros de acopio en las 32 entidades del país y habilitó el número 079 para reportar personas desaparecidas o solicitar ayuda. El servicio está disponible las 24 horas.