¡Protege a tus mascotas del frío! La SGIRPC y la SSC-CdMx dan estas recomendaciones

¿Tienes mascotas y quieres protegerlas del frío durante esta temporada? Aquí te damos algunas recomendaciones que puedes seguir.

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- Ante la temporada de frío que actualmente se vive en diversos estados de la República, es importante adoptar medidas preventivas para protegernos frente al descenso de temperaturas registrado en los últimos días, lo cual también incluye cuidar a nuestras mascotas.

En el caso de la Ciudad de México, donde se ha alertado por temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius en zonas como Milpa Alta y Tlalpan, autoridades capitalinas como la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CdMx) han emitido una serie de recomendaciones para que las personas puedan proteger a sus animales de compañía.

¿Tienes mascotas y te interesa saber cómo puedes cuidarlas durante esta época de frío? A continuación, te compartimos varios consejos.

Recomendaciones de la SGIRPC

A través de redes sociales, Protección Civil de la CdMx compartió una guía de cuidados que abordan desde la alimentación de nuestras mascotas hasta el cuidado de su pelaje.

De acuerdo con lo señalado por la SGIRPC, se recomienda seguir los siguientes consejos:

No cortar demasiado el pelo de las mascotas.

Realizar un chequeo general y verificar que estén al día con sus vacunas.

Ejercitarles en casa.

Colocar abrigos sólo si es necesario.

Mantenerles bien hidratadas y alimentadas.

Limitar sus baños al mínimo posible.

🐕 En temporada de #frío, protege a los #AnimalesDeCompañía de enfermedades respiratorias. Atiende las siguientes recomendaciones:

🔵 No cortes demasiado su pelo.

🔵 Si es necesario, coloca abrigos o capas.

🔵 Verifica que cuenta con todas sus vacunas

🔵 Procura que se alimente… pic.twitter.com/LKezI1Lcdr — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 22, 2025

Esto aconseja la SSC-CdMx

En el caso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ésta emitió también una serie de lineamientos que van en la misma línea.

La dependencia capitalina invitó a la población a tomar las siguientes medidas:

Asegurarse que las mascotas tengan buen refugio y abrigo. Si viven fuera, su casa debe ser impermeable y estar elevada del suelo.

Limpiar sus patas luego de volver de la calle, ya que el frío y la humedad pueden lastimar sus almohadillas.

Preguntar al veterinario si se debe cambiar la dieta, ya que algunas mascotas requieren un ajuste calórico para mantener su energía y temperatura.

#TemporadaDeFrío l Las bajas temperaturas han comenzado y tus peluditos también sienten el cambio de clima.🐶🐱❄️

Cuídalos. Te brindamos estas recomendaciones para protégelos del frío. 👇 pic.twitter.com/kiVI8upr7S — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 10, 2025

Ambas instituciones recordaron que los animales de compañía también resienten el frío y requieren cuidados adicionales, por lo que llamaron a la ciudadanía a brindarles abrigo, protección y atención constante para prevenir afectaciones a su salud durante esta temporada.