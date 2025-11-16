Frío extremo en CdMx: Alcaldía Tlalpan bajo Alerta Naranja; 5 más con Alerta Amarilla

La alerta de Protección Civil prevé temperaturas mínimas de un grado y heladas en la alcaldía Tlalpan.

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó este sábado la Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del domingo 16 de noviembre en la Alcaldía de Tlalpan.

La Secretaría informó que el descenso térmico tendrá lugar entre las 00:00 horas y las 08:00 horas del domingo y se alcanzarán temperaturas de entre uno y tres grados centígrados hasta la presencia de heleadas en esta demarcación.

La dependencia indicó en la publicación de la cuenta de X que las bajas temperaturas se sentirán, en menor medida, en otras alcaldías del sur y el poniente de la Ciudad, por lo que se emitió una Alerta Amarilla para las siguientes demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.

Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de #temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del domingo 16/11/2025, en la demarcación: @TlalpanAl. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/OkG2UWp0eQ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 15, 2025

En estas, se prevén temperaturas de entre cuatro y seis grados Celsius durante el mismo periodo de tiempo.

La dependencia recomendó a la población capitalina seguir las siguientes indicaciones para evitar enfriamientos y enfermedad:

Proteger a niños, niñas, personas de la tercera edad y embarazadas.

Usar crema para hidratar y proteger la piel del frío.

Si se hace uso de calentadores o chimeneas, propiciar una ventilación adecuada.

Mantener un esquema de vacunación actualizado que incluya inmunizaciones contra COVID, influenza y neumococo.

También se recomienda evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; así como consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Hoy, la temperatura mínima en #México fue de -3 grados #Celsius en el #EdoMéx. Monitorea el comportamiento de las bajas #Temperaturas en nuestro país con nuestros mapas disponibles diariamente en https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/LVnuRk1Nl5 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 15, 2025

Por otro lado, la Comisión Nacional del Agua informó que la temperatura mínima que se registró el día de hoy en el Estado de México fue de menos tres grados centígrados. La institución señaló que el monitoreo diario de la temperatura en el país puede realizarse a través de sus mapas en el sitio oficial https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/temperaturas-y-lluvias/mapas-diarios-de-temperatura-y-lluvia.

La SGIRPC compartió sus contactos oficiales para reportar cualquier emergencia durante ese periodo.

La ciudadanía podrá comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC.