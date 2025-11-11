¡Abrígate bien! PC de la CdMx activa las alertas Naranja y Amarilla por frío intenso

En la CdMx se esperan temperaturas de hasta 1 grado centígrado debido a una masa de aire ártica asociada al frente frío número 13.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CdMx) activó la Alerta Naranja en seis alcaldías y la Alerta Amarilla en otras seis demarcaciones debido a que se esperan temperaturas extremadamente bajas durante la noche de hoy, y la madrugada y mañana del martes 11 de noviembre.

Según el pronóstico del clima, en gran parte de la capital del país se registrará una temperatura de entre 1 y 6 grados centígrados, esto debido al ingreso de una masa de aire ártica a territorio nacional, asociada al frente frío número 13, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ante las bajas temperaturas que se esperan en la CdMx, autoridades capitalinas recomendaron a la población tomar medidas para prevenir daños a la salud por el frío intenso, así como mantenerse informados a través de los canales oficiales y acudir al médico en caso de presentar síntomas de enfermedades respiratorias.

⚠️🥶🧥 ¡Toma tus precauciones!

Mañana, la masa de aire ártica seguirá cubriendo la mayor parte de la República Mexicana, por lo que se prevé ambiente #Frío a muy frío en zonas del norte, oriente, centro y sureste del país ⬇️ pic.twitter.com/wct6WX6A9S — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 10, 2025

¿En qué alcaldías se activó la Alerta Naranja?

Durante la tarde de este lunes y la madrugada del martes se pronostican temperaturas de entre 1 a 3 grados centígrados en zonas del poniente y sur de la capital, por lo que Protección Civil de la CdMx activó la alerta naranja en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la tarde y noche del lunes 10/11/2025 y la madrugada y mañana del martes 11/11/2025 en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @GobMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.… pic.twitter.com/WvtCSpBJGx — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 10, 2025

¿Cuáles son las alcaldías con Alerta Amarilla?

Por otra parte, en el norte y oriente de la CdMx se pronostican temperaturas de entre 4 a 6 grados centígrados entre las 00:00 y las 8:00 horas del martes 11 de noviembre, por lo que se activó la Alerta Amarilla en:

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

Recomendaciones para protegerse del frío intenso