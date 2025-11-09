Frente frio número 13 provocará lluvias en el sureste y bajas temperaturas en la CdMx

El frente frío número 13 y su masa de aire ártica asociada provocarán lluvias muy fuertes a intensas en regiones del oriente y sureste del territorio nacional, así como la presencia de vientos y oleaje en otros estados.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) compartió el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que pronosticó el ingreso del frente frio número 13 durante la noche de este sábado sobre el norte y noreste de México que ocasionará lluvias intensas, vientos fuertes y un marcado descenso de temperatura en diversas regiones del país.

Las autoridades informaron que el frente frio se desplazará hacia la península de Yucatán, estado que espera la presencia de:

Lluvias torrenciales: 150 a 250 milímetros (mm) en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Lluvias intensas: 75 a 150 mm en Puebla, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias muy fuertes: 50 a 75 mm en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro y Yucatán.

El fenómeno irá acompañado un evento de “Norte” muy fuerte a intenso, con rachas de viento de 70 a 100 kilómetros por hora (km/h) y oleaje elevado de dos a cuatro metros en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

En el norte del país se experimentarán rachas de viento de hasta 70 km/h y posibles torbellinos en Chihuahua y Coahuila. Se prevé que el descenso térmico alcance temperaturas de hasta cero grados en zonas montañosas del norte y noreste.

#FrenteFrío No. 13 provocará lluvias intensas en el sureste y oriente del país. https://t.co/bUTnMlxMK7 pic.twitter.com/RbSwMLP9b7 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) November 8, 2025

La CNPC sugirió a la población mantenerse alerta y seguir las siguientes recomendaciones:

Mantenerse atento a los avisos del SMN y las autoridades de protección civil.

Evitar el cruce de ríos, arroyos o calles inundadas.

Asegurar techos, láminas y objetos sueltos ante los vientos fuertes.

Abrigarse adecuadamente y evitar cambios bruscos de temperatura.

No utilizar anafres, braseros o calefactores en espacios cerrados, ya que pueden causar intoxicación por monóxido de carbono.

Proteger a niñas, niños, personas mayores, enfermos crónicos y mascotas del frío.

Ante la presencia de lluvias minimizar la movilidad. Mantenerse en un lugares seguros.

Si habita cerca de afluentes y laderas revisar las rutas de evacuación e identificar los refugios temporales cercanos a su localidad.

En caso de emergencia, comunicarse al 911 o con tu unidad local de protección civil.

Descenderán las temperaturas en el valle de México

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México alertó sobre un descenso de temperatura este fin de semana debido al nuevo frente frío número 13.

De acuerdo con la Secretaría, las bajas temperatura se percibirán desde la noche del domingo 9 y hasta el martes 11 de noviembre, cuando el termómetro marcará mínimas de entre 2 y 6 grados en zonas altas del sur y poniente, y de 8 a 11 grados en la zona del valle. Además, se esperan lluvias ligeras y vientos fríos con rachas fuertes.

Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) precisó que será la noche de este sábado y las primeras horas del domingo cuando ingrese un nuevo frente frío al país, sobre el norte y noreste de México, originando rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora (km/h) con posible formación de torbellinos en zonas de Chihuahua y Coahuila.

"A partir del domingo, el nuevo frente frío número 13 y su masa de aire ártica asociada provocarán lluvias muy fuertes a intensas en regiones del oriente y sureste del territorio nacional, además de un evento de 'Norte' fuerte a intenso en el litoral del Golfo de México, el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como en la Península de Yucatán. También se espera un notable descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del país", explicó.

⚠️🥶 Aviso especial por descenso de temperatura en la Ciudad de México. La noche del domingo 9 y hasta el martes 11 de noviembre se prevé marcado descenso de temperatura en la #CiudadDeMéxico, con mínimas entre 2 y 6°C en zonas altas del sur y poniente, y de 8 a 11°C en la zona… pic.twitter.com/3UKKhymoB1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 7, 2025

El clima lo ocasionará una vaguada en niveles medios de la atmósfera sobre la península de Yucatán, un canal de baja presión en el sureste del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe.

"La masa de aire ártica que impulsará al frente, propiciará un marcado descenso de temperaturas a partir de la madrugada del domingo en las mencionadas regiones", advirtió el organismo.

Protección Civil emite recomendaciones para el frío

Ante el descenso de temperaturas, Protección Civil pidió seguir las siguientes recomendaciones para la temporada de frío: