Protección Civil activa alerta amarilla por bajas temperaturas en 6 alcaldías de CdMx

Protección Civil indicó que la temperatura descenderá hasta los 6 grados por la madrugada.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la tarde de este miércoles la Alerta Amarilla para prevenir a la ciudadanía por el descenso de temperatura que se registrará la madrugada y la mañana del jueves 6 de noviembre en seis alcaldías de la Ciudad de México (CdMx).

A través de su cuenta de X, la dependencia indicó que las demarcaciones afectadas son: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

En todas estas, se pronostican temperaturas que variarán entre los 4 y los 6 grados centígrados, las cuales se percibirán entre las 00:00 y las 08:00 horas.

La SGIRPC pidió a las y los ciudadanos tomar las medidas precautorias pertinentes para evitar enfriamientos y enfermedades. Entre las recomendaciones se encuentran:

Abrigarse adecuadamente cubriendo nariz y boca.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Resguardar mascotas del frío, no dejarlas a la intemperie.

El reporte indicó que la alerta se emitió el día de hoy miércoles 5 de noviembre a las 13:00 horas.

Protección Civil compartió los números telefónicos a los que se pueden comunicar las y los ciudadanos podrán en caso de emergencia: 911 o al 5683-2222.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que mañana se prevé ambiente frío con temperaturas de 0 a 5 grados centígrados en zonas altas de la Ciudad de México, y ambiente muy frío con temperaturas de -5 a 0 grados centígrados con posibles heladas en zonas altas del Valle de México. Por la tarde se pronostica ambiente templado a cálido, cielo parcialmente nublado y sin lluvia para la capital.