Lluvias azotan a la CdMx: autoridades activa alertas Roja y Amarilla en 14 alcaldías

La Secretaría pidió a la ciudadanía no transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados por las lluvias.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Roja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este martes en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

A la par, se activó la Alerta Amarilla para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Milpa Alta.

Las autoridades indicaron que para las alcaldías con Alerta Roja se esperan lluvia entre 50 y 70 milímetros, mientras que para las alcaldías con Alerta Amarilla, las lluvias serán entre 15 y 29 milímetros. Ambas estarán acompañadas de granizo y podrían provocar deslaves en laderas. Soplarán vientos de dirección Norte de 10 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas cercanas a 50 km/h. Por la noche la temperatura oscilará entre los 17 grados

"La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que este martes se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado con aumento de nublados por la tarde. Se prevén lluvias fuertes puntuales acompañadas de actividad eléctrica, sin descartar la caída de granizo", indicó la dependencia capitalina en un comunicado.

Protección Civil recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi – Riesgo de la SGIRPC.

Ante el pronóstico de lluvias persistentes las autoridades de la Ciudad de México emitieron algunas recomendaciones. Estas son:

Portar paraguas o impermeable.

Utilizar el líquido para regar las plantas.

Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan.

No verter grasas en el drenaje.

Guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer.

No subir a andamios, azoteas, ni cornisas, así como alejarse de postes telefónicos y de electricidad.

En esta temporada de lluvias 🌧️, puede presentarse actividad eléctrica 🌩️, recuerda:

▶️Refúgiate en interiores

▶️Evita asomarte por balcones

▶️Desconecta aparatos eléctricos

▶️Aléjate de tuberías eléctricas y de gas

Reporta cualquier emergencia al 911 📞… pic.twitter.com/dTVtMF8agi — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 17, 2025

La Secretaría pidió a la ciudadanía no transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, solicitó apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.