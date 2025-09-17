Lluvias azotan a la CdMx: autoridades activa alertas Roja y Amarilla en 14 alcaldías

Redacción/SinEmbargo

16/09/2025 - 7:48 pm

La SGIRPC las activa alertas Roja y Naranja por fuertes lluvias en la capital.

Artículos relacionados

La Secretaría pidió a la ciudadanía no transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados por las lluvias.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Roja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este martes en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

A la par, se activó la Alerta Amarilla para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Milpa Alta.

Las autoridades indicaron que para las alcaldías con Alerta Roja se esperan lluvia entre 50 y 70 milímetros, mientras que para las alcaldías con Alerta Amarilla, las lluvias serán entre 15 y 29 milímetros. Ambas estarán acompañadas de granizo y podrían provocar deslaves en laderas. Soplarán vientos de dirección Norte de 10 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas cercanas a 50 km/h. Por la noche la temperatura oscilará entre los 17 grados

"La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que este martes se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado con aumento de nublados por la tarde. Se prevén lluvias fuertes puntuales acompañadas de actividad eléctrica, sin descartar la caída de granizo", indicó la dependencia capitalina en un comunicado.

Protección Civil recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi – Riesgo de la SGIRPC.

Ante el pronóstico de lluvias persistentes las autoridades de la Ciudad de México emitieron algunas recomendaciones. Estas son:

  • Portar paraguas o impermeable.
  • Utilizar el líquido para regar las plantas.
  • Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan.
  • No verter grasas en el drenaje.
  • Guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer.

No subir a andamios, azoteas, ni cornisas, así como alejarse de postes telefónicos y de electricidad.

 

La Secretaría pidió a la ciudadanía no transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, solicitó apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

E Pluribus Unum

"Hay de polarización a polarización. La que se caracteriza por la voluntad de destruir a quien se...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Festejos y soberanía revindicada

"La defensa de la soberanía no es solo recuerdo patriótico, es también batalla, entendida en la dimensión...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Charlie Kirk y la guerra contra el terrorismo en “América”

"Se han desatado diversas reacciones que dividen aún más a la extremadamente polarizada sociedad estadounidense y a...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

¿A quién sirve Gertz Manero?

"Gertz Manero es inane para asuntos graves, aunque eficaz en los propios, como lo denota su intervención,...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

La infinita deuda que dejó Zedillo
Por Ana Lilia Pérez

La infinita deuda que dejó Zedillo

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Alcaldes de Tamaulipas y Campeche se equivocan en el Grito de Independencia
1

VIDEOS ¬ ¿Viva Josefa Ortiz de Pinedo? Alcaldes desatan burlas por errores en Grito

2

RADICALES ¬ “Resistencia”, según Salinas Pliego: antes a los impuestos, ahora a la 4T

VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas".
3

VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas"

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
4

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
5

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

6

VIDEOS escandalosos de El Grito: Drones que fallan, bailarina exótica con la Bandera

Encuestas reflejan amplio rechazo a Trump en su país, después del asesinato de Kirk
7

Encuestas reflejan amplio rechazo a Trump en su país, después del asesinato de Kirk

8

EU felicita a México y se compromete a fortalecer la alianza “más grande del mundo”

9

Trump desplegará a la Guardia Nacional en Memphis; compara violencia con la de CdMx

El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, es investigado por haber lavado 156 millones de pesos, por lo que continuará en prisión preventiva.
10

Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, es procesado por lavado de 156 mdp

El titular de la Semar habló del caso de la red de huachicol que alcanzó a varios mandos de la Marina.
11

"Fue duro aceptarlo, pero era imperdonable callarlo": Semar por caso de corrupción

Grito de Independencia 2025.
12

"¡Vivan las indígenas! ¡Vivan las y los migrantes!": CSP da Grito para la Historia

13

DATOS ¬ Una mujer, Claudia, rompe con siglos de “tradición masculina” en El Grito

Irving Herrera, líder de La Unión Tepito
14

La SSC-CdMx detiene a Irving Herrera, "El Irving", líder histórico de La Unión Tepito

Sheinbaum Pardo llama a defender la soberanía de México en el Desfile Militar.
15

FOTOS y VIDEOS ¬ Así fue el primer Desfile Militar con CSP como Comandanta Suprema

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La SGIRPC las activa alertas Roja y Naranja por fuertes lluvias en la capital.
1

Lluvias azotan a la CdMx: autoridades activa alertas Roja y Amarilla en 14 alcaldías

El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, es investigado por haber lavado 156 millones de pesos, por lo que continuará en prisión preventiva.
2

Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, es procesado por lavado de 156 mdp

3

Trump desplegará a la Guardia Nacional en Memphis; compara violencia con la de CdMx

Ebrard anuncia que México, EU y Canadá iniciarán consultas públicas del T-MEC.
4

México, EU y Canadá inician consultas públicas para revisión del TMEC, anuncia Ebrard

5

RADICALES ¬ “Resistencia”, según Salinas Pliego: antes a los impuestos, ahora a la 4T

Irving Herrera, líder de La Unión Tepito
6

La SSC-CdMx detiene a Irving Herrera, "El Irving", líder histórico de La Unión Tepito

La desigualdad de género persiste a nivel global pese a avances, alerta ONU Mujeres
7

La desigualdad de género persiste a nivel global pese a avances, alerta ONU Mujeres

Jair Bolsonaro irá a juicio por intento de golpe de Estado
8

Jair Bolsonaro es hospitalizado de emergencia tras presentar hipo severo y vómitos

9

VIDEOS escandalosos de El Grito: Drones que fallan, bailarina exótica con la Bandera

10

EU felicita a México y se compromete a fortalecer la alianza “más grande del mundo”

Sheinbaum Pardo llama a defender la soberanía de México en el Desfile Militar.
11

FOTOS y VIDEOS ¬ Así fue el primer Desfile Militar con CSP como Comandanta Suprema

El titular de la Semar habló del caso de la red de huachicol que alcanzó a varios mandos de la Marina.
12

"Fue duro aceptarlo, pero era imperdonable callarlo": Semar por caso de corrupción