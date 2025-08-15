Protección Civil activa doble alerta por lluvias en las 16 alcaldías de la CdMx

Esta tarde/noche se prevé persistencia de lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del Valle de México.

Ciudad de México, jueves 14 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó este jueves la Alerta Naranja y Amarilla por lluvias fuertes y caída de granizo en todas las alcaldías de la Ciudad de México (CdMx).

Por medio de sus redes sociales, la dependencia informó que la Alerta Naranja estará activa entre las 14:30 horas de hoy y las 02:00 horas de mañana, 15 de agosto, en las demarcaciones de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Miguel Hidalgo. En estas se esperan lluvias de 30 a 40 milímetros, así como caída de granizo y viento superior a los 50 kilómetros por hora (km/h).

En tanto, la Alerta Amarilla se emitió para las alcaldías Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, con un pronóstico de lluvias de entre 15 y 29 milímetros en el mismo periodo de tiempo.

Aunque de menor intensidad, estas precipitaciones también podrían causar caída de granizo y encharcamientos, junto a corrientes de agua sobre calles y avenidas, lo que provocará complicaciones en la movilidad urbana.

Se activa Alerta Naranja por pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del jueves 14/08/2025 y madrugada del viernes 15/08/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @TuAlcaldiaGAM, @Alc_Iztapalapa y… pic.twitter.com/dbCbl6nmWl — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 14, 2025

De acuerdo con los pronósticos del clima, esta tarde/noche se prevé un ambiente con cielo nublado y una persistencia de lluvias fuertes a muy fuertes con actividad eléctrica en gran parte del Valle de México.

¿Qué hacer en caso de lluvias?

Como parte de la alerta, la SGRIPC invitó a la población de las zonas afectadas a tomar previsiones, incluyendo el retirar la basura de las coladeras para evitar inundaciones, cerrar puertas y ventanas, y no cruzar calles o avenidas en donde se registren corrientes de agua.

Asimismo, las autoridades compartieron una serie recomendaciones a seguir para esta temporada, las cual te mostramos a continuación:

Evitar pisar cables de electricidad caídos y zonas lodosas o con escurrimiento.

En caso de que se inunde tu casa, procura desconectar la energía eléctrica.

Mantenerte en sitios elevados como azoteas y segundos pisos.

En caso de inundación, utilizar cloro para desinfectar la vivienda, y limpiar las esquinas y superficies para evitar infecciones.

Consulta en el video, el #Pronóstico de #Lluvias para las siguientes horas en regiones del #EdoMéx y alcaldías de la #CDMX. 🫡🧐⛈️ pic.twitter.com/3wDe8pncyC — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 14, 2025

Recomendaciones para tomar durante las lluvias

Si vives en zonas de barrancas o cauces, ubica la zona de menor riesgo donde no llegue el agua en caso de emergencia.

No tires la basura en la vía pública, ríos o barrancas para evitar encharcamientos.

Si cae granizo es importante no permanecer bajo estructuras ligeras que puedan colapsar.

Si hay riesgo de deslave y rodamiento de piedras, evacua inmediatamente.

Recuerda tener a la mano una lámpara, un radio portátil y suficiente pila para estar atento a los mensajes de las autoridades.

Ante cualquier emergencia, las autoridades capitalinas recomendaron comunicarse a los teléfonos 911, al 555 658 1111 de Locatel, y al 555 683 2222 para reportar incidentes o solicitar ayuda.

Por ahora, recomendaron mantenerse informados a través de redes sociales: X (antes Twitter) @SGIRPC_CDMX y Facebook @SGIRPCCDMX; así como de su sitio web www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.