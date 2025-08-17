Las lluvias registradas en el 2025 elevan el nivel de presas del país al 50%: Conagua

Gracias a las lluvias registradas en lo que va del 2025 el nivel de almacenamiento de las 210 principales presas del país pasó de 44 por ciento en junio a 50 por ciento en agosto, informó la Conagua.

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que gracias a las lluvias que se han registrado en este 2025 las principales presas del país llegaron a su 50 por ciento de capacidad, lo que garantiza el abasto del vital líquido para la población.

En un comunicado, la dependencia señaló que en el caso del Sistema Cutzamala, el cual abastece a la Ciudad de México (CdMx) y al Estado de México, las intensas precipitaciones permitieron que sus embalses rebasen el 6o por ciento de su capacidad de almacenamiento.

Luego de tres años con lluvias por debajo del promedio, con el incremento de las precipitaciones este año el nivel de almacenamiento de las 210 principales presas del país pasó de 44 por ciento en junio a 50 por ciento con corte al 10 de agosto; esto representa un total de 63 mil 029 millones de metros cúbicos.

Las precipitaciones registradas en 2025 permitieron la recuperación del nivel de almacenamiento de los 210 embalses más grandes del país.

La Conagua detalló que del total de embalses mencionados 27 están al 100 por ciento de llenado; 65 están entre 75 y 100 por ciento, mientras que 56 están entre 50 y 75 por ciento de su capacidad.

En el caso de las tres presas que forman parte del Sistema Cutzamala su promedio de llenado es de 64.8 por ciento, lo que que equivale a 506.79 millones de metros cúbicos.

En particular, la presa El Bosque tiene 52.4 por ciento de llenado; la presa Valle de Bravo, 76.4 por ciento, y la presa Villa Victoria, 53.6 por ciento de su nivel.

Finalmente, la Conagua destacó que del 1 de enero al 10 de agosto de 2025 se registraron 386.8 milímetros de lluvia, lo que representa 1.4 por ciento más que los niveles registrados durante el mismo periodo en años anteriores.