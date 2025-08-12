Las lluvias del fin de semana rompieron récords: Brugada; "viene lo más fuerte", dice

El Gobierno de la Ciudad de México reportó 141 encharcamientos por lluvias récord en la capital durante la tarde/noche de ayer, con mayor impacto en Venustiano Carranza y en Centro Histórico.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó este lunes que las lluvias registradas durante el fin de semana han roto récord “cada día”, por lo que advirtió que “septiembre será peor que agosto”.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina informó que la Alcaldía Venustiano Carranza y el Centro de la capital fueron de las zonas más afectadas, y que resultó en la suspensión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), así como un corto circuito en una vía de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

"Tuvimos ayer 84.5 milímetros, en el pluviómetro del Zócalo, que afectó principalmente al Centro de la Ciudad de México [...] Otra zona importante en que tuvimos precipitación pluvial, fue la zona de Venustiano Carranza, Aeropuerto, con 57 milímetros de precipitación pluvial, que como todos sabemos, es muchísima lluvia", destacó.

#EnVivo ▶️ Acompáñame a la conferencia de prensa sobre lluvias. https://t.co/417JsIgzWj — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 11, 2025

De acuerdo con la funcionaria, el Gobierno capitalino contabilizó alrededor de 141 encharcamientos, principalmente en vialidades y viviendas de Venustiano Carranza, por lo que brigadas comenzaron censos para determinar los daños y establecer apoyos a las familias afectadas

Por otra parte, en el Centro Histórico y en vialidades principales cercanas se registraron importantes problemas de tránsito debido a la acumulación de agua, y en el que equipos de emergencia y personal de distintas dependencias laboraron durante la noche de ayer para restablecer la circulación.

Sin embargo, la Jefa de Gobierno destacó que, pese a la intensidad de la precipitación, no se registraron pérdidas humanas y las emergencias fueron atendidas de manera coordinada por diversas dependencias.

Informamos que desde que iniciaron las lluvias de esta tarde, activamos el plan #Tlaloque con todos los servicios de emergencia de la capital. Se han registrado fuertes lluvias y caída de granizo así como anegaciones de agua en distintos puntos de la ciudad, mismos que ya son… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 11, 2025

Con ello, Brugada aseguró que la ciudad cuenta con un Centro de Mando en la Secretaría de Gestión Integral del Agua, desde donde se coordina el operativo Tlaloque Reforzado, que se activa ante lluvias de gran intensidad. De esta forma, advirtió que la temporada de lluvias se encuentra en su punto medio y que los meses más críticos son agosto y septiembre, siendo este último históricamente el más complicado por el volumen de precipitación.

La funcionaria pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y a los distintos niveles de alerta establecidos en la ciudad. Asimismo, reiteró que el Gobierno capitalino continuará reforzando la coordinación interinstitucional para atender con rapidez cualquier emergencia provocada por precipitaciones más fuertes en las próximas semanas.

SGIRPC activa alerta amarilla en CdMx

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó este lunes la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes en las demarcaciones de Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, de las cuales se esperan diluvios de 15 a 29 mm y caída de granizo durante el mismo periodo de tiempo.

Se activa Alerta Amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del lunes 11/08/2025 en las demarcaciones de @Alcaldia_Coy, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @A_VCarranza y @XochimilcoAl.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/g6idirZsPb — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 11, 2025

Ante ello, la dependencia recomendó a la población lo siguiente: