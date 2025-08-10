Lluvias intensas dejan afectaciones en CdMx; activan Alerta Púrpura en Álvaro Obregón

Redacción/SinEmbargo

09/08/2025 - 10:36 pm

Las lluvias intensas que azotaron a la CdMx provocaron severas inundaciones, bardas derribadas e incluso daños por rayos en distintas alcaldías.

Debido a las lluvias intensas que se registraron en la CdMx este sábado autoridades de Protección Civil capitalinas activaron la Alerta Púrpura en una Alcaldía.

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- Las lluvias intensas que azotaron este sábado a la Ciudad de México (CdMx) provocaron severas afectaciones como inundaciones, bardas derribadas e incluso daños causados por caída de rayos, reportó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina.

Ante al pronóstico de fuertes precipitaciones que se esperan durante el transcurso de la noche y la madrugada del domingo, autoridades de Protección Civil activaron las alertas Púrpura, Naranja y Amarilla en distintas alcaldías.

De acuerdo con los reportes de Protección Civil de la CdMx, las lluvias intensas que se registraron en la CdMx este sábado provocaron severas afectaciones en al menos tres alcaldías: Álvaro Obregón, Iztapalapa y Tlalpan.

En la Alcaldía Álvaro Obregón se registraron dos enormes encharcamientos que afectaron severamente la circulación en la colonia Jardines del Pedregal. En la misma demarcación ocurrió un deslizamiento de tierra que derribó una barda de piedra en la colonia Las Águilas.

Por otra parte, en la Alcaldía Iztapalapa se registró un encharcamiento con una extensión de al menos 100 metros en la Calzada Ermita Iztapalapa al cruce con Cuauhtémoc, en la colonia Santiago Acahualtepec, lo que generó caos vial.

En la colonia Pedregal de San Nicolás, en la Alcaldía Tlalpan, una familia conformada por dos adultos y un menor fueron atendidos por crisis nerviosa luego de que un rayo cayó en el patio de su casa.

Las lluvias que azotaron a la CdMx ocasionaron una inundación que abarcó un área de 100 metros en Iztapalapa. Foto: X @SGIRPC_CDMX

Activan alertas en alcaldías de CdMx debido a lluvias intensas

Ante las precipitaciones, Protección Civil de la CdMx activó diversas alertas para las alcaldías de la capital, entre las cuales destacó la Alerta Púrpura para la Alcaldía Álvaro Obregón, la más alta que se puede activar.

Dicha alerta se activa ante el pronóstico de lluvia mayor a los 10 milímetros, así como la caída de granizo, lo cual puede generar "inundaciones, deslaves y fuertes corrientes de agua sobre calles y avenidas", así como "crecidas rápidas de ríos y arroyos con posibles desbordamientos".

En el resto de las alcaldías se activaron las siguientes alertas:

  • Alerta Naranja: Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa y Magdalena Contreras.
  • Alerta Amarilla: Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

