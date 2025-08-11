VIDEOS ¬ Tormenta azota la CdMx y desquicia a capitalinos; AICM suspende operaciones

Autoridades de Protección Civil activaron las alertas en todas las alcaldías de la CdMx debido al pronóstico de tormenta y granizada en la capital durante la noche.

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).- Por segundo día consecutivo, la Ciudad de México (CdMx) fue azotada por una intensa tormenta y granizada este domingo, lo que provocó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) suspendiera sus operaciones.

Las fuertes lluvias que se registraron en la capital del país también ocasionaron severas afectaciones en distintas alcaldías, tales como inundaciones en vialidades principales, vehículos varados, daños a negocios, viviendas e incluso hospitales.

Ante el pronóstico de precipitaciones intensas y posibles granizadas durante el transcurso de la noche, autoridades de Protección Civil de la CdMx activaron las alertas Púrpura, Rija, Naranja y Amarilla en distintas alcaldías.

#Tlaloque2025 | Debido a la intensa lluvia que se abatió esta noche en la #CiudadDeMéxico, personal de #Tránsito de la #SSC brindaron apoyo al conductor de una camioneta en la que viajaban seis adultos y tres menores de edad, que quedó varada bajo el puente del @MetroCDMX… pic.twitter.com/TehhxFVbzM — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 11, 2025

En una publicación en la red social X, antes Twitter, el AICM informó que suspenderá sus operaciones de despegue y aterrizaje hasta la medianoche de este domingo debido a las intensas precipitaciones que se registraron en la CdMx.

"Debido a las fuertes lluvias de esta tarde y derivado de reportes de escasa visibilidad y a fin de no comprometer la seguridad operacional, por disposición de la autoridad aeronáutica permanecerán cerradas las operaciones de aterrizaje y despegue", informó la terminal aérea.

Por lo anterior, se recomienda a los pasajeros tomar previsiones, ya que todos los vuelos podrían registrar retrasos.

#AIBJinforma Debido a las fuertes lluvias de esta tarde y derivado de reportes de escasa visibilidad y a fin de no comprometer la seguridad operacional, por disposición de la autoridad aeronáutica permanecerán cerradas las operaciones de aterrizaje y despegue las próximas 3… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) August 11, 2025

Autoridades capitalinas reportaron que las intensas lluvias que se registraron este domingo provocaron severas afectaciones en distintas alcaldías de la capital, tales como inundaciones y caída de árboles.

Debido a la acumulación de agua en bajopuentes y algunas de las principales avenidas de la ciudad, como el Circuito Interior, Viaducto o Periférico, varios vehículos quedaron varados, además de que se generó una severa afectación a la circulación.

En el Hospital General de Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza, se reportó una inundación en una parte del nosocomio, por lo que varios pacientes tuvieron que ser reubicados, e incluso una parte del Zócalo capitalino quedó inundado debido a la lluvia.

Protección Civil de CdMx activa alertas por tormentas

Debido a que se pronostican tormentas y granizadas en la capital del país durante el transcurso de esta noche y las primeras horas del lunes, autoridades de Protección Civil de la CdMx activaron la Alerta Púrpura, Roja, Naranja y Amarilla en distintas alcaldías: