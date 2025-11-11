No te quites el abrigo que el ambiente frío continuará en la mayor parte de México

Las autoridades prevén que la masa de aire ártico mantenga el ambiente frío durante los próximos días, especialmente al amanecer.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- La masa de aire ártico asociada al frente frío número 13 mantendrá este martes un ambiente de frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana; así como condiciones gélidas con heladas al amanecer en zonas serranas de Durango y Chihuahua, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el comunicado, se registrarán temperaturas mínimas de entre –15 y –10 grados en las sierras de Durango, y de –10 a –5 grados en las zonas altas de Chihuahua. En estados del altiplano, como Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México (Edomex), Tlaxcala, Puebla y Veracruz, los valores oscilarán entre –5 y cero grados.

En la Ciudad de México (CdMx), las alcaldías del sur y poniente reportarán mínimas cercanas a los tres grados centígrados, con formación de escarcha en áreas rurales.

El SMN señaló que la masa de aire ártico continuará desplazándose hacia el sureste del país, reforzando el ambiente frío en gran parte del territorio nacional. En tanto, el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico propiciará lluvias aisladas en Michoacán y Guerrero.

Asimismo, el frente frío número 13 provocará un evento de “Norte” con rachas de viento de 90 a 110 kilómetros por hora (km/h), y oleaje de hasta 4.5 metros en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, afectando principalmente a Oaxaca y Chiapas.

También se prevén vientos fuertes en las costas de Veracruz, Tabasco y la Península de Yucatán, con rachas de entre 50 y 70 km/h.

En cuanto a precipitaciones, se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas; así como fuertes en Tabasco; y chubascos en Puebla y Campeche.

"Las lluvias fuertes a puntuales muy fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica. Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios", alertó el organismo federal.

Finalmente, el SMN exhortó a la población a protegerse ante las bajas temperaturas, especialmente durante la madrugada y el amanecer, y a seguir las recomendaciones de Protección Civil (PC) ante los riesgos por heladas, caída de árboles o espectaculares, y oleaje elevado en el litoral del Golfo de México.