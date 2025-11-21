Protección Civil alerta por frente frío y primera tormenta invernal de la temporada

El SMN prevé posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y el norte de Sonora, acompañada de vientos de hasta 60 km/h en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), alertó este viernes por la llegada de la primera tormenta invernal de la temporada 2025-2026 que provocará un marcado descenso de temperatura en el norte y noroeste del país. A la par, advirtió por la aproximación del nuevo frente frío número 15 que, en las próximas 72 horas, podría generar bajas temperaturas, lluvias y rachas fuertes de viento en diversas regiones del país. Ante ello, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) exhortó a la población a mantenerse abrigada y atenta a las recomendaciones oficiales

“De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) las condiciones que se presentan son: el frente frío número 15 continuará asociado con otros sistemas, por lo que se prevé ambiente frío a muy frío, vientos muy fuertes a intensos, chubascos y lluvias fuertes en el norte y noreste de la República Mexicana”, alertó Protección Civil.

El pronóstico también indica que una línea seca y el ingreso de humedad provocarán fuertes rachas de viento, además de chubascos y lluvias fuertes en el noreste del país, con posibilidad de torbellinos y/o tornados en Coahuila y Chihuahua.

Durante este fin de semana, se espera un descenso en las #Temperaturas ❄️ en entidades del noroeste y norte del territorio nacional. ¡Extrema precauciones! 🧥Abrígate bien y en capas

🌡Evita cambios bruscos de temperatura

🐶Mantén a tus mascotas resguardadas y abrigadas

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que este viernes se pronostican lluvias puntuales muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) en regiones de Baja California (norte y centro); fuertes (de 25 a 50 mm) en zonas de Sonora (noroeste) e intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm) en Baja California Sur; viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora (km/h) en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora; temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas en sierras de Chihuahua y Durango.

"Las lluvias de mayor intensidad podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, mientras que las rachas fuertes de viento podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y seguir las recomendaciones de Protección Civil", indicó el organismo.

Asimismo, canales de baja presión combinados con humedad ocasionarán lluvias y chubascos en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, incluida la Península de Yucatán. Persisten, además, las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Para el resto del país, se esperan intervalos de chubascos en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (regiones Papaloapan y Olmeca), Chiapas y Quintana Roo, así como lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Estado de México, Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Las Montañas y Capital), Tabasco, Campeche y Yucatán.

PC emite recomendaciones por tormenta invernal

Las autoridades federales emitieron una serie de recomendaciones para reducir riesgos entre la población, entre ellas:

Abrigarse por capas.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Asegurar láminas o techos ligeros ante los vientos fuertes.

Manejar con precaución en zonas con niebla o pavimento mojado.

No intentar cruzar ríos o vialidades inundadas.

❄️En esta temporada de #Frío, si tienes que salir de casa, viste con tres capas de ropa para abrigarte mejor. 🧥🧣👕 Evita contraer enfermedades respiratorias.🤒🚫

Finalmente, el Gobierno de México reiteró que, a través de sus instituciones, mantiene el monitoreo constante de los fenómenos meteorológicos para proteger a la población y sus bienes.