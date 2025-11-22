El SMN prevé temperaturas de hasta -5 °C en el noroeste del país por frente frío 16

Se estima que el fenómeno esté acompañado de lluvias y rachas de viento moderadas con descensos de temperatura de menos cinco a cero grados centígrados.

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este sábado que se prevé un descenso de la temperatura en el noroeste de México provocado por la primera tormenta invernal y el frente frío número 16.

"En las próximas horas, se espera que el desplazamiento de la primera tormenta invernal de la temporada 2025-2026 y el frente frío número 16 sobre el noroeste de la República Mexicana, generen un descenso de las temperaturas y vientos muy fuertes en la región", indicó la dependencia encargada de monitorear el clima.

El SMN reportó también la presencia de lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) en Baja California (norte y centro); fuertes (de 25 a 50 mm) en Sonora (noroeste y norte) e intervalos de chubascos (de cinco a 25 mm) en Baja California Sur y Chihuahua.

Las bajas temperaturas estarán acompañadas por la caída de nieve y/o aguanieve en las zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Rachas de viento aparecerán en estos estados y variarán con velocidades de entre 50 a 80 kilómetros por hora; además, habrá oleaje de dos a tres metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.

Se prevé que la primera #TormentaInvernal y el #FrenteFrío 16 generen un descenso de las #Temperaturas en el noroeste del país. Todos los detalles en ⬇️https://t.co/6ADngRsHM0 pic.twitter.com/AMtl9u0EGo — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 22, 2025

Se pronosticaron, además, temperaturas mínimas de menos cinco a cero grados Celsius con heladas en zonas serranas de Baja California,

Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas durante la madrugada del domingo.

Frente frio 15 se extiende sobre el norte y noreste

La dependencia afirmó que el frente frío número 15 se extenderá con características de estacionario sobre el norte, noreste y estados del centro del territorio mexicano con lluvias fuertes en Coahuila (noreste), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste y norte); intervalos de chubascos en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Las Montañas, Capital, Papaloapan y Olmeca), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental) y lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Guanajuato, Estado de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, un canal de baja presión se presentará en el oriente y sureste del país, así como el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe.

El organismo climático alertó a la población de que las precipitaciones previstas para este día, podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, generación de encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Para las siguientes tres horas, se esperan fuertes #Rachas de #Viento en zonas del noreste y sureste del territorio nacional. pic.twitter.com/dFJSa79RxP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 22, 2025

"Asimismo, los vientos mencionados podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado", indicó.

"Debido a las bajas temperaturas se recomienda a la población tomar medidas preventivas como abrigarse e hidratarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, poner especial atención a enfermos crónicos, niños y adultos mayores, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN, de la Conagua y seguir las recomendaciones de las autoridades estatales y de Protección Civil", concluyó el SMN.

Para mantener informada a la población de los fenómenos climáticos en tiempo real, la institución proporciona los siguiente sitios web para dar el seguimiento correspondiente: