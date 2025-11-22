El SMN prevé temperaturas de hasta -5 °C en el noroeste del país por frente frío 16

Redacción/SinEmbargo

22/11/2025 - 4:00 pm

El SMN informó que se prevé un descenso de la temperatura en el noroeste de México provocado por la primera tormenta invernal y el frente frío número 16.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¡Protege a tus mascotas del frío! La SGIRPC y la SSC-CdMx dan estas recomendaciones

Frío extremo en CdMx: Alcaldía Tlalpan bajo Alerta Naranja; 5 más con Alerta Amarilla

No te quites el abrigo que el ambiente frío continuará en la mayor parte de México

Se estima que el fenómeno esté acompañado de lluvias y rachas de viento moderadas con descensos de temperatura de menos cinco a cero grados centígrados. 

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este sábado que se prevé un descenso de la temperatura en el noroeste de México provocado por la primera tormenta invernal y el frente frío número 16.

"En las próximas horas, se espera que el desplazamiento de la primera tormenta invernal de la temporada 2025-2026 y el frente frío número 16 sobre el noroeste de la República Mexicana, generen un descenso de las temperaturas y vientos muy fuertes en la región", indicó la dependencia encargada de monitorear el clima.

El SMN reportó también la presencia de lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) en Baja California (norte y centro); fuertes (de 25 a 50 mm) en Sonora (noroeste y norte) e intervalos de chubascos (de cinco a 25 mm) en Baja California Sur y Chihuahua.

Las bajas temperaturas estarán acompañadas por la caída de nieve y/o aguanieve en las zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Rachas de viento aparecerán en estos estados y variarán con velocidades de entre 50 a 80 kilómetros por hora; además, habrá oleaje de dos a tres metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.

Se pronosticaron, además, temperaturas mínimas de menos cinco a cero grados Celsius con heladas en zonas serranas de Baja California,
Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas durante la madrugada del domingo.

Frente frio 15 se extiende sobre el norte y noreste

La dependencia afirmó que el frente frío número 15 se extenderá con características de estacionario sobre el norte, noreste y estados del centro del territorio mexicano con lluvias fuertes en Coahuila (noreste), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste y norte); intervalos de chubascos en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Las Montañas, Capital, Papaloapan y Olmeca), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental) y lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Guanajuato, Estado de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, un canal de baja presión se presentará en el oriente y sureste del país, así como el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe.

El organismo climático alertó a la población de que las precipitaciones previstas para este día, podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, generación de encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

"Asimismo, los vientos mencionados podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado", indicó.

"Debido a las bajas temperaturas se recomienda a la población tomar medidas preventivas como abrigarse e hidratarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, poner especial atención a enfermos crónicos, niños y adultos mayores, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN, de la Conagua y seguir las recomendaciones de las autoridades estatales y de Protección Civil", concluyó el SMN.

Para mantener informada a la población de los fenómenos climáticos en tiempo real, la institución proporciona los siguiente sitios web para dar el seguimiento correspondiente:

  • Web: www.gob.mx/conagua y https://smn.conagua.gob.mx
  • X: @conagua_mx y @conagua_clima
  • Facebook: www.facebook.com/conaguamx
  • App: ConaguaClima

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Hay de películas a películas

"Las películas, cuando son buenas, se convierten en un espejo de la sociedad. Todas las sociedades vistas...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Dignificar nuestro periodismo

"El sino del escorpión se dio a la terea de leer los trabajo reconocidos por el Consejo...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Grecia Quiroz, compañera de Carlos Manzo

"A Grecia le esperan días difíciles. Que pondrán a prueba su entereza. Su voluntad de cumplir una...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Los muros de Claudia

"El muro físico que los manifestantes –no los provocadores 'negros'-- lograron derribar en medio de un alarido...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
Por Alejandro Calvillo

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

La oposición violenta
Por Álvaro Delgado Gómez

La oposición violenta

El oportunista Fox y la Generación Z
Por Ana Lilia Pérez

El oportunista Fox y la Generación Z

+ Sección

Galileo

Niños van a la escuela

¿Contar con los dedos mejora la habilidad matemática en niños? Estudio así lo sugiere

León en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. Foto: Han Xu, Xinhua

El cerebro responde a la vida diaria como si fuera una selva, según estudio de Zúrich

Parea de la tercera edad en el IMSS

CDINC de Barcelona señala cuándo hay riesgo de Alzhéimer por un fallo de la memoria

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

Investigaciones han comenzado a desmantelar el mito del vino como elixir de salud; incluso el consumo moderado de alcohol conlleva riesgos significativos.

El vino no es tan beneficioso para la salud como se creía, revelan investigaciones

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

Investigadores dicen que la "sobriedad californiana" consiste en sustituir el alcohol por cannabis y está ganando popularidad en la sociedad estadounidense.

¿El cannabis puede ayudarte a beber menos alcohol? Esto dicen los científicos

La expansión de los monocultivos en la Amazonía brasileña amenaza a los murciélagos frugívoros, especie clave para el mantenimiento de los ecosistemas.

Monocultivos en la Amazonía amenazan al murciélago frugívoro, vital para ecosistemas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El PAN dice que no descarta a Salinas Pliego como su candidato presidencial para 2030
1

El PAN dice que no descarta a Salinas Pliego como su candidato presidencial para 2030

Elementos de la SSC de la CdMx detuvieron a un sujeto señalado por agredir con un cuchillo en el interior de una escuela a un profesor de educación física.
2

Maestro defiende a un menor y es acuchillado en la GAM; la SSC-CdMx detiene a agresor

Javier Milei no da una y pasa momento bochornoso con Andrea Bocelli
3

VIDEO ¬ Milei intenta dar la mano al tenor Andrea Bocelli y pasa momento de vergüenza

Operativos Colima
4

La Semar detiene en Colima a 54 presuntos integrantes del CJNG en diversos operativos

Hombres asaltan a madre e hija rumbo a la escuela en Xonacatepec, Puebla
5

VIDEO ¬ Hombres asaltan a madre y su hija rumbo a una escuela en Xonacatepec, Puebla

Los 10 RADICALES de derecha en EU que quieren bombardearnos.
6

Los 10 RADICALES de derecha en EU que quieren bombardearnos: Trump, Bannon, Miller…

El Presidente Trump ha insultado en distintas ocasiones a mujeres periodistas y políticas y otras cuando ellas lo cuestionan.
7

Trump, un largo camino de agravios contra mujeres: periodistas, políticas, activistas

Más de 100 años de prisión para excomisario de Acambay por extorsión.
8

Excomisario de Acambay es condenado a 115 años de cárcel por extorsión y desaparición

9

Salinas Pliego recluta “guerreros”: de Krauze a “Tumbaburros” y de Negre a Claudio X.

Caen tres presuntos líderes de "Los Rodolfo".
10

SSC-CdMx detiene a 3 miembros de "Los Rodolfos" tras cateos en Tlalpan y Xochimilco

Integrantes de la Sección 22 de la CNTE irrumpieron en un evento encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Oaxaca para protestar.
11

VIDEO ¬ CNTE irrumpe discurso de Sheinbaum en Oaxaca; asistentes responden con apoyo

Un Juez de Control de Michoacán dictó prisión preventiva en contra de Jorge Armando "N", "El Licenciado", y siete escoltas del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
12

“El Licenciado” y 7 escoltas de Manzo, a prisión preventiva; un agente está prófugo

Wilmer Chavarría, aliado del CJNG.
13

Cómo un poderoso aliado del CJNG cambió su rostro y fingió su muerte para esconderse

Ortiz Padilla al frente de la movilización.
14

Otro "dirigente" de la "Gen Z" también está ligado al PRIAN, Xóchitl, Claudio X...

La FGE de Guanajuato emprendió diversos cateos en cuatro municipios y Guanajuato capital en los que detuvo a más de una decena de presuntos extorsionadores.
15

La Fiscalía de Guanajuato desarticula células de extorsión; hay más de 10 detenidos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Policía Federal de Brasil detiene al expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia
1

Jair Bolsonaro es arrestado tras meses de prisión domiciliaria ante riesgo de fuga

Integrantes de la Sección 22 de la CNTE irrumpieron en un evento encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Oaxaca para protestar.
2

VIDEO ¬ CNTE irrumpe discurso de Sheinbaum en Oaxaca; asistentes responden con apoyo

El Presidente Trump ha insultado en distintas ocasiones a mujeres periodistas y políticas y otras cuando ellas lo cuestionan.
3

Trump, un largo camino de agravios contra mujeres: periodistas, políticas, activistas

Más de 100 años de prisión para excomisario de Acambay por extorsión.
4

Excomisario de Acambay es condenado a 115 años de cárcel por extorsión y desaparición

Elementos de la SSC de la CdMx detuvieron a un sujeto señalado por agredir con un cuchillo en el interior de una escuela a un profesor de educación física.
5

Maestro defiende a un menor y es acuchillado en la GAM; la SSC-CdMx detiene a agresor

La FGE de Guanajuato emprendió diversos cateos en cuatro municipios y Guanajuato capital en los que detuvo a más de una decena de presuntos extorsionadores.
6

La Fiscalía de Guanajuato desarticula células de extorsión; hay más de 10 detenidos

Un Juez de Control de Michoacán dictó prisión preventiva en contra de Jorge Armando "N", "El Licenciado", y siete escoltas del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
7

“El Licenciado” y 7 escoltas de Manzo, a prisión preventiva; un agente está prófugo

El SMN informó que se prevé un descenso de la temperatura en el noroeste de México provocado por la primera tormenta invernal y el frente frío número 16.
8

El SMN prevé temperaturas de hasta -5 °C en el noroeste del país por frente frío 16

Hombres asaltan a madre e hija rumbo a la escuela en Xonacatepec, Puebla
9

VIDEO ¬ Hombres asaltan a madre y su hija rumbo a una escuela en Xonacatepec, Puebla

La bebé Jazlyn, sobreviviente de la explosión que ocurrió en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, volvió a México tras ser atendida en EU por quemaduras.
10

Bebé Jazlyn, víctima de explosión en Iztapalapa, vuelve a México tras atención en EU

Protección Civil alerta sobre cómo cuidar a las mascotas ante bajas temperaturas.
11

¡Protege a tus mascotas del frío! La SGIRPC y la SSC-CdMx dan estas recomendaciones

Los 10 RADICALES de derecha en EU que quieren bombardearnos.
12

Los 10 RADICALES de derecha en EU que quieren bombardearnos: Trump, Bannon, Miller…