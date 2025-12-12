Nuevo frente frío 21 traerá heladas y lluvias este fin de semana. Aquí los detalles

El frente frío 21 ingresará este sábado al norte de México y provocará heladas, lluvias y ambiente gélido en varios estados, mientras que canales de baja presión reforzarán los aguaceros.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este viernes que el frente frío número 20 dejará de afectar al país en las próximas horas; sin embargo, un nuevo sistema se aproxima al norte de México y provocará bajas temperaturas y hasta heladas este fin de semana.

Por medio de un comunicado, el SMN, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que el frente frío 21 ingresará la tarde del sábado 13 de diciembre y generará ambiente gélido en entidades del norte y zonas montañosas del territorio nacional. Asimismo, señaló que varios canales de baja presión, junto con el ingreso de humedad, aumentarán la probabilidad de lluvias en regiones del occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional.

"Este día, canales de baja presión en el interior del país, en interacción con el aire cálido y húmedo procedente del océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, mantendrá las condiciones para lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán, así como lluvias puntuales fuertes en Yucatán y Quintana Roo. Finalmente, un frente frío se aproximará a la frontera norte de México, en el transcurso de la tarde-noche", pronosticó.

😀 Desde el #SMNmx te informamos el #PronósticoDelTiempo para las diferentes regiones de nuestro país. pic.twitter.com/auxyb1uTta — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 12, 2025

La dependencia añadió que, en las primeras horas de cada día, diversas regiones registrarán temperaturas mínimas de hasta -10 grados, principalmente en áreas serranas de Chihuahua y Durango. Además, precisó que otros estados afectados por el frente frío 21 serán:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 grados: Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados: Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Por otra parte, las lluvias continuarán en México durante el fin de semana, ya que varios canales de baja presión, combinados con aire cálido y el ingreso de humedad, provocarán precipitaciones fuertes, especialmente en entidades costeras como:

😄 ¡Excelente viernes! Te informamos las condiciones del tiempo para las siguientes horas en #México. Consulta nuestro #VideoPronóstico matutino 😀 pic.twitter.com/c7K3GYzu8k — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 12, 2025

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan), Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 milímetros): Coahuila, Puebla (región Valle Serdán), Veracruz (regiones Sotavento, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 milímetros): Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 milímetros): Jalisco, Colima, Zacatecas, Ciudad de México y Morelos.

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y aumento en niveles de ríos y arroyos, especialmente en zonas montañosas y regiones costeras.

Finalmente, exhortó a la población a mantenerse informada sobre la evolución de los sistemas meteorológicos y recomendó tomar precauciones por heladas, viento fuerte y lluvias intensas durante el fin de semana.