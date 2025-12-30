Anthony Joshua, excampeón mundial de boxeo, sobrevive a accidente de auto en Nigeria

Anthony Joshua sobrevive a trágico accidente en Nigeria

Anthony Joshua sufrió heridas leves y fue trasladado a un hospital. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente que acabó con la vida de dos personas.

Por Kleberly Mendoza

Los Ángeles, 29 de diciembre (LaOpinión).- Anthony Joshua, excampeón mundial de peso pesado, resultó herido en un accidente automovilístico ocurrido en la autopista Lagos-Ibidan en Makun, Nigeria, y dos personas que viajaban con él fallecieron en el acto.

De acuerdo con un reporte del periódico nigeriano Punch, Joshua —que se encuentra de vacaciones en el país africano— iba a bordo de una Jeep Lexus que chocó contra un camión estacionado en la vía.

“Era un convoy de dos vehículos: una camioneta Lexus y una camioneta Pajero. Joshua estaba sentado detrás del conductor, con otra persona a su lado. También había un pasajero sentado junto al conductor, lo que sumaba cuatro ocupantes en el Lexus que se estrelló. Su equipo de seguridad estaba en el vehículo detrás de ellos antes del choque”, dijo un testigo llamado Adeniyi Orojo.

“Otros testigos y yo iniciamos el rescate e hicimos señas a los vehículos que se aproximaban para que ayudaran. Minutos después del accidente, llegaron los agentes del Cuerpo Federal de Seguridad Vial. El pasajero que iba junto al conductor y Joshua fallecieron en el acto“, agregó.

Según los reportes, Anthony Joshua sufrió heridas leves fue trasladado a un hospital cercano. Hasta el momento se desconocen las causas del lamentable accidente que acabó con la vida de dos personas, pero las autoridades ya se encuentran investigando.

El peleador inglés tenía previsto regresar al ring en febrero o marzo, luego de la aplastante victoria por nocaut sobre Jake Paul, contra Tyson Fury, pero estos planes podrían cambiar tras lo sucedido.

Anthony Joshua, de 36 años, se recuperó del nocaut sufrido ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre tras acabar con Paul. El británico tiene marca de 29 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

