Descarrilamiento del Tren Interoceánico deja 13 muertos y 98 heridos, confirma Semar

Redacción/SinEmbargo

28/12/2025 - 5:40 pm

La Marina confirmó que se descarriló el Tren Interoceánico.

La Semar indicó que se realizan maniobras de rescate para auxiliar a quienes cayeron a un talud de aproximadamente siete metros de altura.

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Marina (Semar) informó que al menos 13 personas murieron y 98 resultaron heridas por el descarrilamiento de la máquina principal de un Tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido este domingo a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, en el que viajaban 9 tripulantes y 241 pasajeros bordo.

"Derivado de este accidente 139 personas se encuentran fuera de peligro, 98 lesionadas, las cuales 36 se encuentran recibiendo atención médica hospitalaria y el resto se encuentran sin lesiones de gravedad, y lamentablemente 13 personas perdieron la vida", indicó la Semar en un comunicado.

Asimismo, la institución expresó condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida. "La Secretaría de Marina expresa sus más sentidas condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en este lamentable accidente y reafirma su compromiso atendiendo con la máxima responsabilidad, transparencia y apego a la Ley, brindando apoyo inmediato a los afectados", indicó.

La Secretaría detalló que se mantienen coordinaciones con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario para determinar las causas de los hechos, así como las acciones necesarias para recuperar la operatividad de la vía férrea, priorizando en todo momento la seguridad de las personas, la infraestructura y el entorno.

"Durante las acciones de búsqueda y localización de las personas, la Institución desplegó un total de 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico", destacó la Semar.

"La Institución reitera su vocación de servicio, trabajando a favor de la seguridad y bienestar de la población mexicana, así mismo continuará colaborando de manera coordinada con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos.", expresó.

Gobierno de Oaxaca instala módulo operativo de atención

Previamente, el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, indicó que se instaló de manera inmediata un módulo operativo de atención a la emergencia ocurrida en Asunción Ixtaltepec, en un trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal, la Semar, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena, la Guardia Nacional (GN), Caminos y Puentes Federales (Capufe), entre otras, con el objetivo de atender de manera oportuna la emergencia y salvaguardar la integridad de la población.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se encuentra atenta a los trabajos para atender a los usuarios con apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Gobierno del estado de Oaxaca.

"El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informa que se registró un evento ferroviario a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. En dicho evento se presentó el descarrilamiento de la máquina principal", indicó la Marina en un breve comunicado.

Descarrilamiento moviliza cuerpos de emergencia

Fue alrededor de las 11:00 horas cuando la Semar informó que se descarriló la máquina principal del Tren Interoceánico a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, con 241 personas a bordo. El suceso movilizó a cuerpos de emergencia para atender el percance.

La Marina agregó que se coordinó con las autoridades locales para la atención del suceso, así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente y que se actualizará la información técnica y operativa, a través de los canales oficiales de la dependencia, conforme se tenga confirmación.

Tras el accidente, Salomón Jara indicó que personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Policía Vial Estatal y ambulancias acudió al sitio para brindar apoyo a las víctimas del incidente, ocurrido entre las poblaciones Chívela y Nizanda.

Cabe destacar que la Línea Z del Tren Interoceánico es considerada la principal, ya que cubre la ruta entre Salina Cruz, Oaxaca,  Coatzacoalcos, Veracruz.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

