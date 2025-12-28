La Fiscalía del Edomex entrega restos de las víctimas del accidente aéreo en Toluca

Redacción/SinEmbargo

27/12/2025 - 9:00 pm

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México entregó este viernes a las familias afectadas los restos de los fallecidos en el accidente aéreo en Toluca.

Los deudos de las víctimas describieron el proceso de entrega de los restos de sus seres queridos como un calvario administrativo y emocional. 

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) entregó este viernes a las familias afectadas los restos de los fallecidos en el accidente aéreo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca, el pasado 15 de diciembre.

Tras 11 días de incertidumbre, finalmente se formalizó la entrega de los restos de sus seres queridos a los deudos, quienes esperaron este tiempo entre el vilo y la angustia de no tener información clara por parte de las autoridades.

Cerca de las 17:00 horas de hoy, los afectados recibieron los restos de sus familiares en las instalaciones de la Fiscalía Regional de Tenango del Valle, Estado de México.

El retraso informativo por parte de las autoridades se debió a que los estudios correspondientes, tanto en la zona como en los análisis de ADN, requirieron un trabajo minucioso por parte de peritos especializados y personal de la Fiscalía.

La identidad de cada una de las víctimas fue resguardada inicialmente por la dependencia estatal para garantizar que las pruebas de ADN y los peritajes odontológicos fueran cien por ciento certeros antes de dar el aviso oficial a los familiares.

Por otra parte, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) continúan con las investigaciones para determinar las causas de este percance.

Hasta el momento se han propuesto varias líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido. Las hipótesis van desde una posible falla mecánica en los motores hasta las condiciones meteorológicas que prevalecían en la región al momento de la tragedia, las cuales incluían fuertes rachas de viento por el frente frío invernal.

La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación tendrá que emitir un informe preliminar que arroje luz sobre los últimos minutos de la aeronave antes de perder comunicación con la torre de control, de manera que una tragedia como esta no vuelva a repetirse.

Entre las víctimas, según los reportes oficiales, se encuentran tres menores de edad y siete adultos, incluidos los dos pilotos. Las identidades son las siguientes:

  • Natalia, de dos años.
  • Raúl, de dos años.
  • Ximena, de nueve años.
  • Gustavo Palomino Olet, de 50 años.
  • Ilse Lizeth Hernández Téllez, de 32 años.
  • Raúl Gómez Ruiz, de 60 años.
  • Raúl Gómez Buenfil, de 31 años.
  • Olga Janine Buenfil Cardone, de 60 años.
  • Juan Carlos Olivares Casas, piloto.
  • Walding Sánchez Manzano, copiloto.
