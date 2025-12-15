El desplome de una avioneta en Toluca deja 10 personas muertas, tres de ellas menores

Redacción/SinEmbargo

15/12/2025 - 4:00 pm

El desplome de una avioneta que ocurrió alrededor del mediodía de este lunes dejó un saldo de 10 personas muertas en las cercanías del Aeropuerto de Toluca.

La avioneta se desplomó en una colonia aledaña al Aeropuerto de Toluca, en el oriente de la capital del Edomex.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).– El desplome de una avioneta que ocurrió alrededor del mediodía de este lunes dejó un saldo de diez personas muertas en las cercanías del Aeropuerto de Toluca, en el oriente de la capital del Estado de México (Edomex), informó Protección Civil estatal.

Entre las víctimas, según los reportes oficiales, se encuentran tres menores de edad y siete adultos, incluidos los dos pilotos de una empresa de vuelos privados. Se presume que no hay sobrevivientes por el desplome, pero hasta ahora las autoridades estatales han encontrado sólo siete cuerpos y falta localizar a tres personas.

Las identidades de las víctimas son los siguientes:

  • Natalia, de 2 años.
  • Raúl, de 2 años.
  • Ximena, de 9 años.
  • Gustavo Palomino Olet, de 50 años.
  • Ilse Lizeth Hernández Téllez, de 32 años.
  • Raúl Gómez Ruiz, de 60 años.
  • Raúl Gómez Buenfil, de 31 años.
  • Olga Janine Buenfil Cardone, de 60 años.
  • Juan Carlos Olivares Casas, piloto
  • Walding Sánchez Manzano, copiloto

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo mexiquense informó mediante una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, que los servicios de emergencia lograron controlar el incendio provocado por este incidente en San Pedro Totoltepec, por lo que se realizan labores de enfriamiento y remoción de escombros.

De acuerdo con el reporte oficial, la aeronave siniestrada fue un jet privado modelo Cessna Citation III, con matrícula XA-PRO, la cual despegó de Acapulco, Guerrero, con destino a Toluca; a bordo viajaban ocho pasajeros y dos tripulantes.

Protección Civil del Edomex detalló que esta emergencia fue atendida por personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de Toluca, Metepec y San Mateo Atenco; además del Grupo Relámpagos, policías municipales y estatales, la Secretaría de Marina (Semar) y de la Guardia Nacional (GN).

"Unidades de Emergencia atienden un accidente de una caída de avioneta en la calle Industria Automotríz y Boulevard Miguel Alemán, colonia San Pedro Totoltepec, Toluca", detalló el C5 mexiquense.

Además, pidió a la ciudadanía que evite la zona, ya que además se presenta humo denso en el lugar. La columna negra se extendía por una buena parte del oriente de Toluca.

Por su parte, Protección Civil del Edomex apuntó que "personal operativo se encuentra trabajando en la zona en coordinación con instituciones de emergencia". "Se exhorta a la población a no acercarse al área, permitir el paso de los cuerpos de emergencia y mantenerse informada a través de canales oficiales", añadió.

De acuerdo con las imágenes publicadas en redes sociales, la avioneta habría caído en un costado de un campo de futbol, impactando una parte de lo que parecen ser bodegas o hangares de una fábrica. Se trata de una zona donde se ubica un Parque Industrial en Toluca.

En las imágenes compartidas por medios locales, se puede observar que en estas bodegas, donde impactó la avioneta, se desató un incendio, que los bomberos combaten.

