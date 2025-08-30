Avioneta en la que viajaba hermano de exalcalde de Reynosa se desploma; piloto muere

En la avioneta viajaba el hermano del exalcalde de Reynosa, Serapio Cantú Barragán, quien resulto herido de gravedad; el piloto de la aeronave perdió la vida.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- Una avioneta se desplomó la tarde de este viernes en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, dejando un saldo de una persona fallecida y otra más herida.

El accidente, ocurrió a la altura del kilómetro 70 de la carretera Reynosa a San Fernando, en una parcela del ejido Doroteo Arango. De acuerdo con las primeras indagatorias la persona que perdió la vida se trataba de Gilberto Solís, piloto de la aeronave.

Su acompañante, José Armando Cantú Barragán –hermano del exalcalde de Reynosa, Serapio Cantú Barragán–, sufrió heridas de gravedad y fue trasladado al hospital de la ciudad para recibir atención médica.

Habitantes del ejido señalaron que el estruendo del impacto se escuchó a varios kilómetros de distancia, lo que causó alarma entre las familias de la zona. Protección Civil y la Guardia Nacional arribaron al lugar para acordonar el área e iniciar los trabajos de auxilio.

La avioneta se desplomó en su trayecto hacia Poza Rica, Veracruz, y el descontrol de ésta se suscitó al sobrevolar la zona del parque eólico de Doroteo Arango cuando se registró una falla mecánica que provocó la caída.

La investigación para determinar las causas exactas del accidente quedó a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Según versiones preliminares, el siniestro pudo haber sido causado por una falla mecánica en la avioneta, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

José Armando es hermano de Javier Cantú, propietario de la compañía Transportes Internacionales Tamaulipecos (TITSA), y de Serapio Cantú, exalcalde de Reynosa fallecido en la pandemia de Covid 19.