La SRE confirma que 3 mexicanos murieron tras el desplome de una aeronave en Michigan

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la muerte de tres mexicanos que viajaban a bordo de un avión privado cuando se accidentó sobre la localidad de Bath, en el estado de Michigan, Estados Unidos.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores informa sobre un lamentable accidente ocurrido el día de ayer, 16 de octubre, en el condado Clinton, Michigan, en el cual una aeronave privada con matrícula mexicana se accidentó. Tres personas perdieron la vida, todas de nacionalidad mexicana", indicó la dependencia.

La Secretaría refirió que el Consulado de México en Detroit se dirigió conforme al protocolo para este tipo de emergencias, por lo que contactó al Departamento de Policía de Bath, Michigan, y a las autoridades competentes "con la finalidad de conocer el resultado de las investigaciones y coadyuvar en la asistencia y protección consular que se requiera".

Los representantes consulares notificaron a las respectivas familias de los occisos y precisaron que proseguirán con las labores de coordinación con las autoridades locales con el propósito de repatriar a los fallecidos, así como para brindar asistencia y acompañamiento institucional a los familiares de las víctimas que lo requieran.

NOTA INFORMATIVA. “Información relacionada al lamentable accidente aéreo en Míchigan”.https://t.co/Rdbi0ri2Xm pic.twitter.com/eDVfvM7Wsx — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 17, 2025

"Expresamos nuestras más sentidas condolencias ante este lamentable accidente", señaló la SRE en el comunicado oficial.

El percance fue dado a conocer por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), que indicó que los bomberos de la zona reportaron el accidente cerca de las 17:00 horas.

La policía local también acudió al lugar de los hechos y confirmaron la muerte de las personas que iban a bordo del avión. Según los primeros reportes, la aeronave se estrelló a los pocos minutos de haber despegado.

🇺🇸 | Tres personas murieron tras el accidente de una avioneta en Bath Township, Michigan, la noche del jueves, según informaron las autoridades locales.pic.twitter.com/hapfBu1lgI — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 17, 2025

“Además de la respuesta del Departamento de Bomberos y el Departamento de Policía del municipio de Bath, también se han presentado organizaciones de ayuda mutua para brindar asistencia“, explicó la FAA.

Según los datos de la Agencia Federal de Aviación Civil, la avioneta, un Hawker 800XP, está registrada bajo Aerolíneas del Centro, S.A. de C.V., con base en Aguascalientes.

Aunque las autoridades no han determinado las causas del accidente, adelantaron que la aeronave se encontraba en mantenimiento en el estado, y el vuelo de ayer era de prueba. Los muertos fueron los dos pilotos y un ingeniero.