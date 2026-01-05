Habla Maduro: “Soy el Presidente de Venezuela. Me considero un prisionero de guerra”

A continuación presentamos los hechos más relevantes que suceden esta jornada sobre el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores, perpetrado por Estados Unidos durante una operación militar en Venezuela, la cual ha sido condenada a nivel internacional.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, y su esposa, Cilia Flores, comparecen este lunes por primera vez en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. En su declaración, Maduro se dijo inocente y "prisionero de guerra".

Maduro y Flores fueron secuestrados la madrugada del sábado durante una intervención militar que encabezó el gobierno de Donald Trump en Venezuela, denominada Operación Resolución Absoluta, en la que participaron las fuerzas armadas estadounidenses con un gran despliegue por tierra y aire.

La maniobra, descrita como "discreta" y "precisa" por Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos (EU), tomó dos décadas de planeación y un amplio trabajo de inteligencia.

"Nueva York":

Por el traslado de Nicolás Maduro al tribunal de Nueva York pic.twitter.com/gt4YkAJ6Oy — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 5, 2026

El plan consistió, según Trump, en "un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el Presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país".

El mismo 3 de enero fueron recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) de Brooklyn, la única prisión federal de la ciudad y una de las más conocidas de EU.

Pam Bondi, Fiscal General de Estados Unidos, dio a conocer que Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron "imputados en el Distrito Sur de Nueva York". En su cuenta de X, reveló que el mandatario venezolano fue "acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos".