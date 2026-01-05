DATOS ¬ Tiene petróleo, gas, oro, tierras raras: Venezuela es el gran pastel para EU

La zona del Orinoco, por sus reservas de petróleo, gas y minerales como el oro, diamante y coltán, hacen de Venezuela uno de los países más estratégicos en la geopolítica energética.

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).– Las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo concentradas en la Faja Petrolífera del Orinoco, nacionalizada por Hugo Chávez en 2007, hacen de Venezuela el país más rico en este recurso estratégico, seguido por Arabia Saudita e Irán. Además sus reservas de gas son las más grandes de América Latina.

"El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación", dice el comunicado del Gobierno de Venezuela compartido este sábado por Petróleos de Venezuela (PDVSA) sobre el secuestro del Presidente Nicolás Maduro por parte del Gobierno de Donald Trump, quien durante su mensaje a medios anunció que las compañías petroleras estadounidenses invertirán miles de millones de dólares "en reparar" la infraestructura petrolera "que está muy deteriorada".

Respecto al petróleo, "con el 17.8 por ciento de las reservas probadas (303.806 millones de barriles (MMBN), de acuerdo con el Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos), Venezuela mantiene un rol central en la geopolítica energética. Históricamente, Venezuela ha sido clave para satisfacer las necesidades energéticas de EU, lo que ha llevado a intentos de control y sabotaje por parte de este país y sus aliados", escribe María Fernanda Texeira Pita, asesora especialista de la Gerencia Técnica en Petróleos de Venezuela (PDVSA), en el artículo "Importancia geopolítica, geoeconómica y geoestratégica del petróleo como recurso natural de Venezuela" de la revista Gestión I+D (julio-diciembre 2025).

En tanto, el país bajo acecho de Trump cuenta con reservas probadas de gas natural por 195,24 Billones de Pies Cúbicos (BPC), lo que lo ubica como el octavo país del mundo con mayores reservas probadas de gas natural y el primero de América Latina. El 18.96 por ciento se ubica en la Faja Petrolífera y el 62 por ciento está en áreas tradicionales, de acuerdo con el ENAGAS del Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos.

A esto se suma el Arco minero del Orinoco, donde a lo largo de 111 mil kilómetros cuadrados de extensión (casi duplica a la Faja Petrolífera del Orinoco) hay reservas por certificar de diamante, coltán y otros minerales de alto valor industrial que también han captado el interés de criminales y contrabando. El coltán, conocido como "el oro azul", es un mineral estratégico para proyectos de microelectrónica, telecomunicaciones y tecnología espacial (computadoras portátiles, teléfonos celulares, dispositivos de video, aparatos de sonido, consolas de juegos, GPS, televisores, controles...).

Asimismo, aunque el Gobierno venezolano afirma poseer más de 2 mil toneladas de oro por certificar en el referido arco, las reservas de oro del Banco Central de Venezuela (BCV) cerraron 2024 en 53 toneladas (menos que las 61 toneladas del cierre de 2023), lo que equivalió a 6 mil 952 millones de dólares en noviembre de 2025, de acuerdo con el CEIC Data. Un informe de Transparencia Venezuela refiere que solo 14 por ciento del valor del oro extraído en 2023 llegó al Banco Central de Venezuela, mientras que el 66 por ciento se repartió entre empresas y el 20 por ciento entre redes criminales.

Producción de Venezuela en petróleo y gas

Con acceso al oceáno Atlántico y al mar Caribe, Venezuela pertenece a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y es el tercer principal proveedor de petróleo de Estados Unidos, por debajo de sus socios comerciales Canadá y México.

Pero la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela declara a todos los hidrocarburos (petróleo y gas) como bienes de dominio público, cuya gestión corresponde al Estado, esto es, el petróleo pertenece a la República (Artículo 12), la actividad petrolera es reservada al Estado (Artículo 302), así como la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela (Artículo 303), la empresa estatal central de las actividades de hidrocarburos del país sudamericano desde 1976.

El 24 de diciembre pasado, luego de los robos de barcos petroleros en días previos, la petrolera venezolana manifestó en sus redes sociales que "Venezuela no reconoce propiedad extranjera alguna sobre sus recursos estratégicos porque el petróleo y el gas son del pueblo venezolano".

La petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) reportó una producción de mil 200 barriles de petróleo (Mbpd) en 2025, de acuerdo con la Vicepresidenta Ejecutiva y Ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez.

Era la meta establecida por el Plan Independencia Productiva que el año pasado implementó el Gobierno de Nicolás Maduro para fortalecer la producción nacional y las exportaciones diversificadas ante sanciones de EU contra Chevron, petrolera de capital estadounidense, pero que en Venezuela opera en asociación público-privada con PDVSA por petición de Hugo Chávez.

El Statistical Review of World Energy 2025 de Energy Institute reporta que Venezuela produjo un promedio de 960 mil barriles diarios (Mbpd) de petróleo (crudo, condensado y gas) en 2024, lo que representa un incremento anual de 13.8 por ciento respecto a 2023, pero una caída de 9.8 por ciento respecto a 2014, cuando produjo 2 mil 692 barriles diarios (Mbpd).

El sistema de refinación venezolano, también a cargo de la PDVSA, procesó un promedio de 238 mil barriles diarios en 2024, un aumento del 3.2 por ciento respecto al 2023 (231 mil barriles diarios) y una disminución de 12.6 por ciento frente a 2014 (920 mil barriles diarios).

En cuanto a gas natural, el país sudamericano reportó una producción de 31.7 mil millones de metros cúbicos (bcm) en 2024, un 6.6 por ciento más que en 2023 (29.7 bcm) e igual que en 2014 (31.8 bcm), muestran cifras del informe de Energy Institute.

Minerales estratégicos

En 2016, en el marco de la caída de los precios del petróleo, el Gobierno de Nicolás Maduro anunció una inversión inicial por 4 mil 500 millones dólares en el Arco Minero del Orinoco, ubicado al sur del río Orinoco, como una vía para disminuir la dependencia económica histórica de los hidrocarburos y apostar hacia una matriz basada en minerales críticos y estratégicos.

En el estado de Bolívar, por una serie de decretos presidenciales, comenzó en febrero de 2026 el proyecto "Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco". El arco, una réplica de la Faja Petrolífera impulsada por Chávez, está subdividido en cuatro grandes áreas de exploración y explotación a lo largo de 111 mil kilómetros entre el río Cuchivero, río Orinoco y la sierra del Imataca.

El plan de desarrollo de la zona, a cargo del Ministerio para el Desarrollo Minero Ecológico, prevé la explotación de minerales estratégicos como el carbón y manganeso; minerales metálicos como oro, hierro, bauxita, cobre, cromo, coltán, magnesita y níquel; así como minerales no metálicos como diamante, fosfato, caliza, feldespato, dolomita, yeso, caolín, grafito y talco.

Pero, al estar habitada la zona por comunidades indígenas, se decretó la prohibición del uso, tenencia y almacenamiento de mercurio en actividades mineras al ser altamente corrosivo.

La Corporación Venezolana de Minería (CVM) es la empresa estatal que gestiona las filiales especializadas, entre ellas, Carbosuroeste, para el aprovechamiento del carbón, principalmente en el estado Táchira, en bloques como Las Adjuntas y La Gran Ubatera; Fosfasuroeste en la mina Monte Fresco, insumo esencial para la industria petroquímica y de fertilizantes; y Minerven, especializada en el oro.

El Plan Sectorial Minero 2019-2025 del Ministerio para el Desarrollo Minero estima una producción de oro de 67,3 toneladas. En la Expo Metal 2025 el gobierno venezolano logró la firma de más de 200 acuerdos comerciales y ocho memorandos de inversión estratégica, incluyendo con Zhongshe Foreing CO. LTD, una empresa china.

Para evitar el saqueo asociado al extractivismo, Maduro decretó que el 60 por ciento de las ganancias y utilidades netas de las exploraciones y explotación del Arco Minero sean destinadas al desarrollo social de los venezolanos, pero el contrabando criminal sigue presente.