Receta fácil para preparar deliciosos mini pays de manzana en esta temporada

Esta receta es sencilla para preparar en casa, además está llena de sabor, tradición y cariño.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- Cualquier momento es uno bueno para compartir recetas sencillas, deliciosas y hechas con el corazón. Como dicen, siempre hay espacio para el postre y qué mejor que uno que se disfrute tibio y que evoque los sabores tradicionales de esta fría temporada.

Con la idea de reunir a la familia, Manzanas Washington compartió con los lectores de Mundano, una receta especial sin complicaciones: Mini pays de manzana, creados de la mano del chef Paco Monroy.

Estas pequeñas delicias combinan el dulzor natural de las manzanas Washington con el aroma de la canela, la profundidad de la vainilla y la suavidad de la mantequilla. El resultado es un bocado jugoso, cálido, ideal para quienes disfrutan los postres clásicos con un giro especial. Además su tamaño los hace perfectos para compartir en reuniones grandes o pequeñas: prácticos, elegantes y siempre bien recibidos.

Ingredientes

(4 porciones)

Para la masa:

2 1/2 tazas de harina

2 cucharadas de azúcar

1 pizca de sal

1 1/2 barras de mantequilla fría en cubos

80 ml de agua fría

1 huevo

4 moldes de 12 cm para tarta

Para el relleno:

2 manzanas Gala

2 manzanas Granny Smith

1/2 taza de azúcar mascabado

Jugo de 1 limón

1 cucharada de canela molida

1 cucharada de esencia de vainilla

2 cucharadas de fécula de maíz disuelta en agua

2 cucharadas de mantequilla

Procedimiento

Para la masa:

Mezcla en un tazón la harina, el azúcar y la mantequilla. Trabaja con las manos o un tenedor hasta obtener una textura arenosa. Añade el agua fría, la sal y el azúcar, y compacta suavemente. Divide la masa en dos partes, cubre con plástico y refrigera durante 30 minutos.

Para el relleno:

Pela las manzanas, córtalas por la mitad y retira las semillas. Rebana en láminas delgadas y luego en tercios. Derrite la mantequilla en una sartén y agrega las manzanas, el azúcar mascabado, el jugo de limón, la canela y la vainilla. Cocina durante 3 minutos, añade la fécula disuelta y mezcla. Cocina por 5 minutos más, retira del fuego y deja enfriar.

Para armar los pays: