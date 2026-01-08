PODEROSOS ¬ Golpes de Estado, invasiones, saqueo, apoyo a dictadores y ahora, Trump

Obed Rosas

08/01/2026 - 12:05 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

EU asumirá "indefinidamente" venta de petróleo de Venezuela; estabilizará producción

DATOS ¬ Tiene petróleo, gas, oro, tierras raras: Venezuela es el gran pastel para EU

Trump: Venezuela dará a EU, de inmediato, hasta 50 millones de barriles de petróleo

En un momento en que la geopolítica se acelera y los recursos energéticos definen el pulso del poder mundial, América Latina vuelve a colocarse en el centro del tablero. La intervención en Venezuela, la retórica de Trump y la reactivación del complejo militar-industrial muestran que la región no sólo enfrenta una disputa jurídica o diplomática, sino una ofensiva integral donde se juegan soberanías y territorios.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- "La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder", expuso desde 1971 el escritor Eduardo Galeano en su célebre obra Las venas abiertas de América Latina, un texto imprescindible para entender el por qué el imperialismo europeo y ahora estadounidense han extendido sus intereses fuera de sus fronteras hasta cada uno de los rincones del cono sur.

Galeano sostenía hace medio siglo cómo América Latina "se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta". Desde entonces refería que la región continuaba "existiendo al servicio de las necesidades ajenas, como fuente y reserva del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las materias primas y los alimentos con destino a los países ricos que ganan, consumiéndolos, mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos".

La descripción no puede ser más fiel al momento actual que atraviesa América, en donde los golpes de Estado, las invasiones “quirúrgicas”, el saqueo de recursos estratégicos y el apoyo a dictaduras han marcado la agenda de la política exterior de Estados Unidos en los últimos dos siglos, una agenda que con Donald Trump ha encontrado una actualización en la llamada “Doctrina Donroe”, el nombre con el que el mandatario estadounidense reivindica una versión sin maquillaje de la vieja Doctrina Monroe de 1823: el hemisferio occidental como zona de dominación estadounidense.

La reciente operación militar y secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela no sólo abrió una nueva fase de tensión regional; también dejó al desnudo una manera de ejercer el poder que América Latina conoce desde hace siglos.

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Washington ha sostenido una red de bases militares que permite esa proyección global. Las cifras oficiales hablan de 128 bases militares en el extranjero en al menos 51 países diferentes. Pero cifras del Instituto Quincy para una Gestión Responsable del Estado refieren que en realidad son 750 bases militares en el extranjero, distribuidas en 80 países y territorios.

No sólo son plataformas logísticas, sostienen una presencia permanente que condiciona decisiones internas, apunta a recursos estratégicos y permite intervenciones rápidas. Diversos estudios coinciden en que esas bases han facilitado guerras como Afganistán, Irak, Libia, Siria o Somalia y que su existencia ha alimentado conflictos, desplazamientos y crisis humanitarias.

 

La historia muestra el patrón: invasiones abiertas —México, Panamá, Granada, Irak, Afganistán—; operaciones encubiertas y golpes de Estado —Irán en 1953, Guatemala en 1954, Brasil en 1964, Chile en 1973, el Cono Sur bajo la Operación Cóndor—; y una lista de intervenciones que supera las cuatrocientas desde 1798. Las consecuencias se han sentido en toda la región: dictaduras militares, desapariciones, persecución política, privatización forzada de sectores estratégicos y apertura de economías bajo presión externa.

Una revisión a los casos de uso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el extranjero, 1798-2023, un reporte del Congreso de EU, refiere cómo Estados Unidos ha lanzado al menos 251 intervenciones militares entre 1991 y 2022. A estos casos se suman otras 218 intervenciones militares estadounidenses entre 1798 y 1990. Es decir, el Gobierno de EU reconoce un total de 469 intervenciones militares estadounidenses desde 1798 que han sido reconocidas por su Congreso.

Apenas el fin de semana, durante la  conferencia en Mar-a-Lago tras el secuestro de Maduro, Trump celebró la capacidad de “proyectar nuestra voluntad en cualquier lugar, en cualquier momento” y reivindicó el control estadounidense sobre el petróleo venezolano. Sus principales colaboradores, los halcones de Washington, han mantenido el mismo tono. Stephen Miller resumió la filosofía de esta doctrina: “el mundo real se rige por la fuerza”, mientras que el Secretario de Guerra Pete Hegseth lo convirtió en consigna: “Con el Presidente Trump, Estados Unidos ha vuelto”.

Para Silvina Romano, coordinadora del Observatorio Lawfare, lo ocurrido en Venezuela y la doctrina impulsada por Donald Trump no puede leerse únicamente como el secuestro de un Presidente o el derrocamiento de un gobierno, sino como un capítulo más de una disputa geopolítica por recursos clave.

“Hoy Trump no solamente cuenta con apoyo electoral, sino con el consenso de los grandes grupos económicos, particularmente del complejo industrial-militar. Eso es lo que nos preocupa, porque cuando una presidencia estadounidense tiene detrás a las corporaciones que se benefician directamente de la guerra y de la militarización, los incentivos para intervenir de manera directa aumentan muchísimo. No estamos frente a un presidente aislado: estamos frente a un proyecto de poder que tiene financiamiento y estructura.”

Romano explicó que el foco mediático sobre Maduro funciona como una cortina que oculta la verdadera discusión. “Los medios logran encuadrarlo todo en la figura del ‘enemigo’: el narcotraficante, el dictador, el corrupto. Entonces el debate público termina siendo si Maduro es bueno o malo, si merece ser detenido o no. Pero eso no es el punto central. Tenemos que cambiar el enfoque. Lo que está en disputa es quién va a administrar los recursos estratégicos de Venezuela —petróleo, gas, minerales— en un contexto de crisis del capitalismo global y de transición energética. No se trata de una persona: se trata de recursos y de poder.”

En el mismo sentido, advirtió que Estados Unidos aplica su legislación fuera de sus fronteras con el argumento de seguridad nacional. “Estados Unidos tiene la capacidad de aplicar su ley de forma extraterritorial. Eso significa que puede juzgar, sancionar o presionar a actores de otros países como si estuvieran en su territorio. No lo hace porque el derecho internacional lo autorice, sino porque tiene la fuerza necesaria para imponerlo. El derecho se vuelve, entonces, un instrumento político. Lo jurídico se usa como una herramienta de guerra en un sentido amplio.”

Romano sostuvo que el intervencionismo actual expresa un momento de declive imperial, pues ha empezado a ser superado por otras grandes potencia como China.

“Estados Unidos ya no es una potencia en ascenso; es una potencia en decadencia que está perdiendo capacidad de liderazgo económico y tecnológico frente a China y otros actores. En esa situación, en lugar de retraerse, reacciona con mayor violencia. Tiene petróleo en su propio hemisferio y lo quiere ahora. Lo que vemos no es una acción aislada, sino una movida de guerra prácticamente convencional para asegurarse recursos y posiciones estratégicas en un momento de transición global.”

The New Yorker relató que Trump autorizó una redada de la Delta Force en Caracas en una reunión con Rubio, Hegseth, Ratcliffe, Dan Caine y Stephen Miller.
El círculo cercano de Donald Trump marcó la agenda exterior en su segundo mandato. Foto: X @WhiteHouse

La investigadora advirtió. que la “guerra contra las drogas” y el discurso anticorrupción han funcionado como justificación para ampliar la injerencia estadounidense.

“Los propios think tanks de Estados Unidos reconocen que la guerra contra las drogas fue un fracaso si se la mide por los objetivos declarados: disminuir producción y consumo. Pero fue un éxito absoluto si se la mide como excusa para expandir bases militares, capacidades de inteligencia y control territorial en América Latina. Lo mismo ocurre con el discurso anticorrupción: se aplica selectivamente. Se persigue a algunos líderes mientras se protege a otros que son funcionales a la agenda de Washington.”

Silvina Romano señaló que esta batalla se vuelve mas compleja debido a que también es cultural y simbólica.

“Hay una especie de naturalización de la guerra. La población mundial consume series, películas y discursos que presentan la intervención militar como inevitable o incluso como necesaria para ‘restaurar el orden’. Eso reduce la capacidad de reacción social frente a hechos gravísimos como una invasión o un golpe. Por eso digo que no sólo estamos frente a un conflicto militar o jurídico, sino también frente a una disputa cultural por el sentido común.”

Finalmente, Silvina Romano habló de las posibles salidas, que van desde generar mayor articulación regional, fortalecer bloques alternativos, hasra presión desde dentro de Estados Unidos.

“La salida no es sencilla. Puede venir por una mayor articulación regional y por el fortalecimiento de bloques alternativos, pero también desde dentro de Estados Unidos. Hoy, paradójicamente, quienes podrían frenar esta escalada son los propios ciudadanos estadounidenses que reclamen sensatez a su gobierno y se opongan a que su país siga apostando a la guerra como mecanismo de resolución de crisis.”

Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Una historia de bandidos

"El supuesto tráfico de cocaína a Trump le importa un bledo. Otra vez, como en tantas otras...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
Adela Navarro Bello

En el nombre de los cárteles… que vulneran a México

"Por tanto, y así lo ha demostrado desde que tomó posesión, Donald Trump encontrará la forma, sea...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Por una reforma electoral democrática

"La reforma que propone la 4T no sólo pretende imponerse desde arriba y no desde abajo, sino...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cámaras, regalo de Reyes

"Mientras las familias recorren calles y centros comerciales, niñas y niños esperan juguetes y la vida pública...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

500 columnas y mi balance
Por Óscar de la Borbolla

500 columnas y mi balance

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

+ Sección

Galileo

El estrés crónico es un factor que incide en nuestra salud mental y emocional; puede afectar la toma de decisiones y provocar enfermedades a largo plazo.

Especialista explica por qué el estrés te desgasta y cómo aprender a sobrellevarlo

Una investigación de Oregón sugiere que la falta de sueño puede acortar los años de vida, incluso más que los malos hábitos de alimentación y de ejercicio.

Un estudio revela qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Especialista explica por qué los niños están más irritables tras el Día de Reyes

Durante la temporada de frío, los ojos están sometidos a cambios ambientales muy bruscos que alteran su equilibrio natural. Aquí algunos tips para protegerlos.

¿Cómo puedes proteger tus ojos del frío esta temporada? Aquí te dejamos algunos tips

Investigadores de todo el mundo descubrieron que la capsaicina, una propiedad del chile, podría tener beneficios como extender la longevidad humana.

Investigadores descubren propiedad del chile que podría extender la longevidad humana

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La mujer que falleció este miércoles 7 de enero fue identificada luego de que un agente del ICE disparara a muerte durante un operativo al sur de Minneapolis.
1

VIDEOS ¬ Miles piden justicia por Renee Good, madre abatida por el ICE en Minneapolis

2

La SSPC alerta por “toque fantasma”, nuevo fraude con tarjetas. Así puedes evitarlo

Alejandra Ang Hernández, Diputada local de Morena en Baja California, fue retenida durante aproximadamente cinco horas por autoridades de Estados Unidos (EU).
3

EU retiene a Diputada de Morena con 800 mil pesos; oposición de BC pide destituirla

El hecho ocurrió durante una operación migratoria encabezada por el ICE en Minneapolis; el Alcalde Jacob Frey exigió a los agentes retirarse de las calles.
4

VIDEO MUY FUERTE ¬ Agente del ICE mata a mujer de disparo en operativo en Minneapolis

En un mensaje a la BMV, Grupo Televisa informó que Emilio Azcárraga Jean vendió una parte minoritaria de sus acciones a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia.
5

Azcárraga Jean, destronado por caso de corrupción, vende acciones adentro de Televisa

Cabello Rondón también ha sido presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y vicepresidente.
6

"Dudar es traición": Diosdado encabeza resistencia chavista y enciende focos en EU

En EU, el negocio de la pizza tiene un rival formidable: la comida mexicana y los restaurantes mexicanos, que han crecido en el cariño de los estadounidenses.
7

Las pizzerías ya no son los restaurantes favoritos de EU. Les ganó la comida mexicana

Un Juez del Poder Judicial de la CdMx formalizó este miércoles una orden de aprehensión en contra de Gabriela Gómez Córdoba, quien arrolló a un repartidor.
8

Juez gira orden de aprehensión a mujer que arrolló y arrastró a repartidor en CdMx

Trump ordena la "retirada" de EU de 66 entidades internacionales, casi la mitad de la ONU.
9

Trump ordena retirada de EU de 66 entidades internacionales, casi la mitad de la ONU

The New Yorker relató que Trump autorizó una redada de la Delta Force en Caracas en una reunión con Rubio, Hegseth, Ratcliffe, Dan Caine y Stephen Miller.
10

Los “halcones” ganaron en Washington... y Trump se está volviendo más y más peligroso

DATOS ¬ La denuncia de EU contra Maduro por narco salpica al México de Fox y Calderón
11

DATOS ¬ La denuncia de EU contra Maduro por narco salpica al México de Fox y Calderón

El Departamento de Justicia de EU admitió que no existe el "Cártel de los Soles" en Venezuela. La decisión se da luego de que el gobierno secuestrara a Maduro.
12

EU acepta que no existe un “Cártel de los Soles”. Lo utilizó para secuestrar a Maduro

El estrés crónico es un factor que incide en nuestra salud mental y emocional; puede afectar la toma de decisiones y provocar enfermedades a largo plazo.
13

Especialista explica por qué el estrés te desgasta y cómo aprender a sobrellevarlo

Un agente del ICE disparó a muerte a una ciudadana estadounidense que iba en un automóvil, durante una operación migratoria en Minneapolis.
14

Trump defiende a ICE y culpa a izquierda radical tras muerte de mujer en Minneapolis

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
15

Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump ha emprendido una campaña contra los migrantes.
1

PODEROSOS ¬ Golpes de Estado, invasiones, saqueo, apoyo a dictadores y ahora, Trump

2

La SSPC alerta por “toque fantasma”, nuevo fraude con tarjetas. Así puedes evitarlo

Trump ordena la "retirada" de EU de 66 entidades internacionales, casi la mitad de la ONU.
3

Trump ordena retirada de EU de 66 entidades internacionales, casi la mitad de la ONU

La mujer que falleció este miércoles 7 de enero fue identificada luego de que un agente del ICE disparara a muerte durante un operativo al sur de Minneapolis.
4

VIDEOS ¬ Miles piden justicia por Renee Good, madre abatida por el ICE en Minneapolis

Un agente del ICE disparó a muerte a una ciudadana estadounidense que iba en un automóvil, durante una operación migratoria en Minneapolis.
5

Trump defiende a ICE y culpa a izquierda radical tras muerte de mujer en Minneapolis

Un Juez del Poder Judicial de la CdMx formalizó este miércoles una orden de aprehensión en contra de Gabriela Gómez Córdoba, quien arrolló a un repartidor.
6

Juez gira orden de aprehensión a mujer que arrolló y arrastró a repartidor en CdMx

Petro habla con Trump.
7

Petro y Trump mitigan las tensiones e incluso planean próximo encuentro en Washington

Cabello Rondón también ha sido presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y vicepresidente.
8

"Dudar es traición": Diosdado encabeza resistencia chavista y enciende focos en EU

Alejandra Ang Hernández, Diputada local de Morena en Baja California, fue retenida durante aproximadamente cinco horas por autoridades de Estados Unidos (EU).
9

EU retiene a Diputada de Morena con 800 mil pesos; oposición de BC pide destituirla

10

Trump le roba el petróleo a Venezuela y ahora lo obliga a comprar productos sólo a EU

El Gobierno de México dio a conocer que para este 2026 las Becas para el Bienestar tendrán una cobertura nacional que superará los 22 millones de estudiantes.
11

Becas para el Bienestar: ¿Qué monto entregará cada una en 2026? Checa cuánto te toca

Detienen a Eduardo N, colaborador de García Luna
12

Eduardo "N", excolaborador de García Luna, es detenido por peculado, anuncia la FGR