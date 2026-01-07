Trump: Venezuela dará a EU, de inmediato, hasta 50 millones de barriles de petróleo

El republicano aseveró que el dinero obtenido por la venta del crudo será utilizado en beneficio del pueblo estadounidense y venezolano.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 6 de enero (Ciudad de México).- El Presidente Donald Trump informó que las autoridades provisionales de Venezuela, país gobernado ahora por Delcy Rodríguez, entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a Estados Unidos.

"Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como Presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos", anunció en su cuenta de TruthSocial.

A la par, indicó que solicitó al Secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute dicho plan de manera inmediata y que el petróleo se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos.