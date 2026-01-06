Trump analiza usar al Ejército para hacerse de Groenlandia, afirma la Casa Blanca

El republicano también explora la posibilidad de comprar la isla danesa o firmar un pacto de libre asociación previo a concluir su mandato.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- La Casa Blanca confirmó este martes que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analiza las opciones para hacerse del control de Groenlandia, incluida la de usar la fuerza militar.
"El Presidente y su equipo están discutiendo una serie de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, utilizar al Ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe", según un comunicado remitido por la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, recogido por los medios norteamericanos.