Líderes europeos defienden que sólo Groenlandia y Dinamarca pueden decidir su futuro

Europa Press

06/01/2026 - 12:43 pm

Los líderes de siete países europeos defendieron que el futuro de Groenlandia sólo puede decidirlo su población y que la seguridad del Ártico debe garantizarse.

Los los jefes de Estado o de gobierno europeos reiteraron que Groenlandia pertenece a su población, y que sólo Dinamarca y el territorio autónomo pueden decidir sobre su futuro.

BRUSELAS, 6 Ene. (EUROPA PRESS).- Los líderes de siete países europeos firmaron este martes una declaración en la que defendieron que el futuro de Groenlandia y Dinamarca sólo podía ser determinado por sus propios ciudadanos y que la seguridad en el Ártico debía lograrse “de manera colectiva” por todos los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), “incluido Estados Unidos [EU]”.

El texto, firmado por los jefes de Estado o de gobierno de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Dinamarca, subrayó que para la Alianza Atlántica la región ártica “era una prioridad clave” y que “los aliados europeos estaban intensificando sus esfuerzos”, incrementando su presencia, actividades e inversiones para “mantener el Ártico seguro y disuadir a los adversarios”.

“Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde únicamente a Dinamarca y a Groenlandia decidir sobre las cuestiones que conciernen a Dinamarca y a Groenlandia”, se lee en el comunicado, en el que los líderes recordaron que el reino de Dinamarca, incluido el territorio autónomo de Groenlandia, formaba parte de la OTAN.

En este punto, incidieron en que la seguridad en el Ártico debía lograrse “de manera colectiva, en coordinación con los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos”, siempre respetando “los principios de la Carta de Naciones Unidas”, entre ellos “la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras”.

“Estos son principios universales y no dejaremos de defenderlos”, prosiguieron los líderes europeos en la declaración, a la que añadieron que para ese empeño “Estados Unidos es un socio esencial” como aliado de la OTAN y a través del acuerdo de defensa firmado entre el reino de Dinamarca y el país norteamericano en 1951.

Primer Ministro de Groenlandia hablará con EU

El Primer Ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, afirmó el lunes que su gobierno estaba intentando “abrir el diálogo” con Estados Unidos, pero que éste "presupone respeto" y que este territorio, autónomo pero perteneciente a Dinamarca, toma sus propias decisiones y nadie irá “a apoderarse de él”, mientras el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, redobló su insistencia en reclamar la gran isla ártica para Washington.

“Estamos intensificando nuestros esfuerzos para abrir el diálogo a través de los canales diplomáticos y políticos adecuados. Pero también debo dejar claro que el diálogo presupone respeto”, sostuvo Nielsen en una publicación en Facebook, en la que refrendó que “Groenlandia se mantiene firme”.

En el texto, el dirigente argumentó que "este territorio no puede ni debe compararse con Venezuela ni con otros países dominados por el caos y la dictadura, después de la incursión militar estadounidense del sábado para capturar al Presidente Nicolás Maduro, un evento tras el que Trump proyectó múltiples ambiciones territoriales en declaraciones a la prensa, incluyendo, de nuevo, a la isla ártica.

“Somos una sociedad abierta y democrática con instituciones sólidas. Nuestras decisiones se toman aquí. Groenlandia es nuestro país”, defendió Nielsen en este contexto, antes de agregar que “nadie viene a apoderarse de él”.

En los últimos días, Donald Trump volvió a insistir en que Estados Unidos tenía que anexionarse este amplio territorio insular por una cuestión de “seguridad nacional”, si bien las autoridades de Dinamarca y Groenlandia reclamaron que cesaran las amenazas norteamericanas, apelando a que Copenhague era un aliado históricamente cercano a Washington y que la isla ártica “no está en venta”.

