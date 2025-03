Trump vuelve a amenazar a Panamá y Groenlandia; mandatarios rechazan expansionismo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el martes ante el Congreso su voluntad de controlar el Canal de Panamá y el archipiélago de Groenlandia, asegurando que "de una forma u otra lo vamos a conseguir".

Durante su comparecencia, el Jefe de la Casa Blanca señaló que apoya el derecho de la isla —un territorio ártico dependiente de Dinamarca— si bien al mismo tiempo ha dicho que le "daría la bienvenida" por motivos de seguridad nacional y para "hacerlos ricos". "Estamos trabajando con todos los involucrados para tratar de conseguirlo", ha reiterado.

Una vez más, el mandatario estadounidense insistió que quiere "recuperar" el Canal de Panamá y celebró que "tenemos a Marco Rubio al mando". "Buena suerte, Marco", dijo dirigiéndose al Secretario del Departamento de Estado.

Trump elogió al jefe de la diplomacia estadounidense mientras bromeó diciendo que "ahora sabemos a quién echarle la culpa si algo sale mal". "Va a hacer un trabajo fantástico", zanjó.

Trump says we will be getting Greenland “one way or another” pic.twitter.com/svJJC0JtCx

— Acyn (@Acyn) March 5, 2025