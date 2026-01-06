“Nadie va a luchar militarmente contra EU por Groenlandia”, advierte Stephen Miller

Redacción/SinEmbargo

06/01/2026 - 9:54 am

Miller, un alto asesor de Trump y uno de los principales “halcones” en Washington, dijo ayer que Groenlandia “le pertenece legítimamente a Estados Unidos”.

Miller ha sido durante mucho tiempo un poderoso actor detrás de escena en la política de la administración Trump.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).– Stephen Miller, un alto asesor de Donald Trump y uno de los principales “halcones” en Washington, dijo ayer que Groenlandia “le pertenece legítimamente a Estados Unidos”. El gobierno podría apoderarse del territorio danés semiautónomo, si quisiera, agregó.

“Nadie va a luchar militarmente contra Estados Unidos por el futuro de Groenlandia”, declaró Miller a Jake Tapper, presentador de CNN, después de que le preguntaran repetidamente si descartaría el uso de la fuerza militar.

Miller ha sido durante mucho tiempo un poderoso actor detrás de escena en la política de la administración Trump. Lo dijo para “justificar el imperialismo estadounidense y una visión de un nuevo orden mundial en el que Estados Unidos podría derrocar libremente a los gobiernos nacionales y tomar territorio y recursos extranjeros siempre que fuera en el interés nacional”, dice The New York Times. Otros medios igualmente criticaron las declaraciones de Miller, que precedieron a un post de su esposa, Katty Miller, donde se ve Groenlandia con bandera estadounidense.

“Vivimos en un mundo, en el mundo real, Jake, gobernado por la fuerza, gobernado por la fuerza, gobernado por el poder —dijo—. Estas son las leyes de hierro del mundo desde el principio de los tiempos”.

La Primera Ministra danesa, Mette Frederiksen, instó el domingo a Trump a “cesar las amenazas” de anexar Groenlandia, lo que en realidad constituye un ataque a un aliado de la OTAN. La toma de Groenlandia por la fuerza por parte de Estados Unidos desmantelaría el acuerdo central que sustenta la alianza militar de la OTAN, de la que Dinamarca y Estados Unidos son miembros fundadores. Según dicho tratado, un ataque contra cualquier miembro se considera un ataque contra todos los miembros. Trump ha declarado previamente que no descartaría el uso de las fuerzas armadas para tomar Groenlandia.

Miller también se hizo eco de la intención de Trump de “gobernar” Venezuela y explotar sus vastas reservas petroleras después del secuestro del Presidente Nicolás Maduro. Hasta los aliadoa de Estados Unidos criticaron el ataque y el secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que había violado la Carta de la ONU.

“Estados Unidos de América gobierna Venezuela”, afirmó Miller.

Trump dijo poco después del ataque a Venezuela que quería Groenlandia. Otras naciones que se ven amenazadas es Colombia, cuyo líder, Gustavo Petro, ha sido de los primeros en condenar el ataque a Venezuela. Y México y Cuba; de este último país señaló que “está a punto de caer”. Y Groenlandia. También anunció a Irán que intervendrá si se reprimen las protestas en el país.

“Necesitamos a Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional”, dijo Trump en el Air Force One.

