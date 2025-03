No sólo Trump babea por Groenlandia: también los chinos y los rusos, de tiempo atrás.

Berlín, 28 de marzo (DW).– En julio y agosto de 2024, el hielo del mar Ártico se rompió bajo el acero de tres pesados ​​rompehielos: el Xuelong 2, el Ji Di y el Zhong Shan Da Xue Ji Di. Los tres barcos ensayaron un paso libre por el mar Ártico de forma práctica, pero, sobre todo, simbólica.

“Desde principios de la década de 2000, China ha estado muy involucrada en la región, particularmente en Islandia. Pero luego Pekín encontró una actitud defensiva por parte de Dinamarca y Estados Unidos”, explica a DW Michael Paul, experto en seguridad marítima de la Fundación Ciencia y Política (SWP), de Berlín, y autor de varios estudios sobre la importancia geoestratégica del Ártico y la presencia china allí.

China y otros países de la región miran hacia el Ártico en el contexto del cambio climático, particularmente notable allí. Según el Instituto Alfred Wegener de Investigación Polar y Marina, la región ártica se está calentando cuatro veces más rápido que el resto del planeta. El resultado es que la capa de hielo del Ártico se está derritiendo cada vez más rápido. Y, si la temperatura disminuye considerablemente en verano entre 2030 y 2040, como se prevé actualmente, es probable que se establezcan allí tres nuevos pasos marítimos entre el Pacífico y el Atlántico, lo que permitirá acortar considerablemente las rutas anteriores.

Uno de estos trayectos, el llamado Paso del Noreste, cerca de la masa continental rusa, ya está siendo desarrollado por China y Rusia como ruta comercial y marítima para llevar materias primas. “Se trata especialmente del transporte de gas desde la península de Yamal, en Siberia occidental, hasta China", afirma el politólogo Klaus-Peter Saalbach, de la Universidad de Osnabrück, también autor de un estudio sobre la importancia geoestratégica del Ártico. Sin embargo, por el momento, "sólo unas pocas docenas de barcos pasan por allí cada año”.

Aún menos transitable es, actualmente, el Paso del Noroeste, frente a la costa de Canadá. Se considera mucho más difícil de navegar que el Paso del Noreste. “El servicio científico del Congreso de EU duda que algún día sea comercialmente viable”, afirma Saalbach. Además, “atraviesa zonas que Canadá considera sus aguas territoriales y se reserva el derecho de regular el transporte marítimo allí”, agrega.

Dado el rápido derretimiento del hielo, es previsible que, en verano, se abra la llamada ruta marítima transpolar. Es el camino más corto entre las masas de tierra del norte por el medio del mar y, por tanto, más fácil de navegar. “Islandia podría desempeñar un papel como puerto de transbordo en esta ruta”, dice Saalbach. China ya estableció “una enorme embajada” en Islandia, un país que, “está extendiendo su mano hacia la UE, pero también hacia Rusia y China”, dice.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, coquetea actualmente con controlar Groenlandia, algo que ya persiguió en su primer mandato y es coherente con la política de Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

.@VP: "Why does Greenland matter so much? -- We know that Russia and China and other nations are taking an extraordinary interest in Arctic passageways, Arctic naval routes, and in the minerals of the Arctic territories. We need to ensure America is leading in the Arctic." pic.twitter.com/KVZeVxTbtW

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 28, 2025