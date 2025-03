"Es inaceptable", dice la Primera Ministra de Dinamarca sobre visita EU a Groenlandia

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS).- La Primera Ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, alertó este martes de que la "presión" ejercida por Estados Unidos sobre Groenlandia, adonde está previsto que llegue esta semana una delegación estadounidense, es "inaceptable", al tiempo que ha descartado que el Gobierno haya enviado invitación alguna al respecto.

Así se ha referido a la visita que tienen previsto hacer el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y Usha Vance, la esposa del Vicepresidente del país, JD Vance, y que ya fue tildada el lunes por el Primer Ministro saliente de Groenlandia, Mute Egede, de "injerencia extranjera".

A pesar de que la visita supone un viaje de carácter privado, el traslado ha suscitado la polémica en la isla, especialmente tras las palabras vertidas por el Presidente estadounidense, Donald Trump, que ha abogado por anexionar el territorio.

“It is a pressure, and it’s a pressure we will stand against.” - Prime Minister of Denmark, Mette Frederiksen

Let me remind you that Greenland explicitly told U.S that there wouldn’t be any meeting with officials, and find the visit completely disrespectful.

