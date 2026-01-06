"Mi destino no lo decide sino Dios", responde Delcy Rodríguez a Trump sobre Venezuela

La nueva mandataria de Venezuela rechazó cualquier intento de injerencia externa y sostuvo que su país es gobernado por sus propias instituciones y por el poder popular.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este martes que no se dejará intimidar por amenazas extranjeras, luego de asumir el cargo tras el secuestro del mandatario Nicolás Maduro durante una operación militar de Estados Unidos (EU) en Caracas.

“En lo personal, a quienes me amenacen lo digo: mi destino no lo decide sino dios; esa es mi respuesta”, afirmó Rodríguez durante una alocución televisada tras la instalación del Estado Mayor Agroalimentario.

La mandataria interina reaccionó así a los señalamientos del Presidente estadounidense, Donald Trump, quien el fin de semana advirtió que enfrentaría represalias más severas que las aplicadas a Maduro si no se alineaba con las exigencias de su administración.

En su intervención, Delcy Rodríguez rechazó cualquier intento de injerencia externa y sostuvo que su país es gobernado por sus propias instituciones y por el poder popular. “Estamos acá gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige nuestro país, más nadie”, señaló.

📢Pdta. Encargada @delcyrodriguezv asegura que su destino no lo decide nadie más que Dios y reafirma su compromiso con Venezuela, llamando a la unión nacional frente a las amenazas de EEUU. 🗣️ "Quienes me amenacen, lo digo: mi destino no lo decide sino Dios; esa es mi respuesta.… pic.twitter.com/W2yYR7p1k0 — Agencia Venezuela News (@AgenciaVNews) January 6, 2026

Las declaraciones se dieron tras el secuestro de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el pasado sábado.

Durante la misma jornada, el Gobierno anunció la creación del Estado Mayor Agroalimentario con el objetivo de enfrentar la crisis de abastecimiento y mitigar los efectos económicos derivados del conflicto con Washington.

Por su parte, el Ministro del Interior, Diosdado Cabello, encabezó movilizaciones en Caracas para exigir la liberación de Maduro y Flores, a quienes describió como “prisioneros de guerra”, y denunció la muerte de civiles durante la incursión militar estadounidense.

Delcy Rodríguez asume Presidencia de Venezuela

Ayer, la exvicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, juró ante el Parlamento como nueva Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela.

En su discurso de juramentación, Rodríguez evocó la figura de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, a quienes calificó como “héroes secuestrados” en Estados Unidos (EU).

"Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica: el Presidente Nicolás Maduro y la 'primera combatiente', primera dama de este país, Cilia Flores. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas", afirmó.

Con tono solemne, aseguró que asumía el cargo en nombre de los venezolanos y las venezolanas, jurando por Simón Bolívar, Hugo Chávez y por su propia familia.