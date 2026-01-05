Rubio: González no es Presidente legítimo. La Nobel de la Paz agradece a EU invasión

Redacción/SinEmbargo

05/01/2026 - 11:05 am

Rubio niega legitimidad de González.

La estrategia de ligarnos al narco fue planeada con consultores, dice Luisa Alcalde

Habla Maduro: “Soy el Presidente de Venezuela. Me considero un prisionero de guerra”

DATOS ¬ Tiene petróleo, gas, oro, tierras raras: Venezuela es el gran pastel para EU

EU rechazó la legitimidad de Edmundo González como Presidente de Venezuela y condicionó cualquier reconocimiento a hechos concretos.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- El Secretario de Estado de Estados Unidos (EU), Marco Rubio, defendió el secuestro de Nicolás Maduro como parte de una operación militar que calificó de histórica y negó que Edmundo González sea considerado Presidente legítimo de Venezuela.

En entrevista para CBS News, la periodista Margaret Brennan recordó que el Presidente de EU, Donald Trump había dicho que María Corina Machado no tenía apoyo ni respeto dentro del país, pese a que "arrasó a Nicolás Maduro en la última elección".

Ante ese señalamiento, Rubio respondió que Machado no estuvo en la boleta, pero su partido, al igual que el candidato Edmundo González, por lo que insistió en que la elección de 2024 fue ilegal y que por ello González "no es un Presidente legítimo".

Sin embargo, también reconoció que existe respeto hacia González y Machado dentro de la oposición, aunque garantizó que EU no basará su política en simpatías personales sino en hecho concretos. En ese sentido, mencionó que se juzgará a la nueva dirigencia venezolana por sus acciones y no por sus palabras.

Asimismo, añadió que la transición democrática no puede ocurrir de inmediato tras años de chavismo, y que cualquier reconocimiento a González dependerá de cambios estructurales en el país.

La posición de EU se acompaña del respaldo de María Corina Machado, recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz, quien expresó su agradecimiento por la intervención militar y la consideró un paso decisivo para encaminar a Venezuela hacia una transición democrática.

La administración estadounidense sostiene que la captura de Maduro y la presión sobre el régimen forman parte de una estrategia más amplia para frenar el narcotráfico, la migración y la influencia de actores externos como Irán y Hezbollah en la región.

González exige liberar presos políticos para iniciar transición

Tras el secuestro de Nicolás Maduro y las declaraciones de Marco Rubio, Edmundo González, líder opositor y candidato presidencial en las elecciones de 2024, difundió un mensaje dirigido a los venezolanos en el que puntualizó que el país atraviesa un punto de inflexión histórico.

En su mensaje grabado, Edmundo González envió un mensaje a los venezolanos en el que aseguró que el país atraviesa un momento de cambio, pero que aún falta mucho por hacer. Además, señaló que la transición democrática sólo será posible cuando se libere a todos los presos políticos y se respete la voluntad expresada en las elecciones de julio de 2024.

La salida de Maduro, recalcó, abre un nuevo escenario, aunque no sustituye las tareas pendientes. No obstante, el dirigente opositor reivindicó que su legitimidad proviene del respaldo popular y que ese apoyo no será traicionado.

"Ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta. Nosotros somos una fuerza leal a Venezuela, leal a la democracia, al Estado de Derecho y a la dignidad de sus ciudadanos. Tal y como lo establece el Artículo 5 la Constitución, nuestra legitimidad proviene del mandato popular y del respaldo claro de millones de venezolanos que anhelan un país con paz, con instituciones y con un futuro", comentó.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión

Rubén Martín

En Venezuela arranca otro ciclo imperialista de EU

"Con independencia de la simpatía o antipatía que se tuviera con Maduro y el régimen chavista, se...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Tal vez sea posible

"Sí, contra viento y marea, contra los vaticinios más pesimistas y los "pájaros de mal agüero", quiero...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Una aproximación cualitativa

"Lo más simple es contar, pues comparamos numéricamente. Si, por ejemplo, un sujeto leyó 12 libros en...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

La batalla por la narrativa entre la 4T y el antigobiernismo

"La 4T ha convertido la narrativa en su principal instrumento de legitimación al sustentarla en un relato...
Por Alejandro De la Garza
Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

2025: no dejar más espacio a los carroñeros
Por Juan Carlos Monedero

2025: no dejar más espacio a los carroñeros

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos "saludables"? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

Las más leídas
Rubio niega legitimidad de González.
1

Rubio: González no es Presidente legítimo. La Nobel de la Paz agradece a EU invasión

La presidenta de Morena, Luisa Alcalde, afirmó que los señalamientos que buscan vincular a la 4T con el narco son parte de una estrategia de la oposición.
2

La estrategia de ligarnos al narco fue planeada con consultores, dice Luisa Alcalde

Según NYT, Trump le habría ofrecido a Maduro dejar Venezuela y exiliarse en Turquía, sin embargo, no aceptó. Esto llevó a EU a buscar otra opción: Rodríguez.
3

Trump le dijo a Maduro que huyera a Turquía. No quiso. Optó por Delcy Rodríguez: NYT

Claudia Sheinbaum hizo un nuevo pronunciamiento sobre la intervención militar de EU en Venezuela. Ahora dijo que América no pertenece a una potencia o doctrina.
4

América no pertenece a una potencia o a una doctrina, dice Sheinbaum en nuevo mensaje

Cuando Estados Unidos (EU) anunció el secuestro del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, otro nombre apareció: el de su esposa, Cilia Flores. ¿Quién es?
5

PERFIL ¬ Cilia Flores, esposa de Maduro, tejió red de poder que la llevó a mira de EU

Maduro y Flores aterrizan en NY para comparecer en el Tribunal Federal del Distrito Sur.
6

Habla Maduro: “Soy el Presidente de Venezuela. Me considero un prisionero de guerra”

Si la información que circula es cierta, Trump decidió que Venezuela quede en manos de una exguerrillera que se hizo famosa por secuestrar a un estadounidense.
7

Venezuela, Trump y lo que viene

Un elemento del brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.
8

ENTREVISTA ¬ Mientras exista el CJNG, EU tiene pretexto para actuar en México: Meyer

9

DATOS ¬ Tiene petróleo, gas, oro, tierras raras: Venezuela es el gran pastel para EU

Trump amenazó al Presidente Gustavo Petro con enviar al ejército de EU en una misión a Colombia y afirmó que Cuba "está a punto de caer".
10

La euforia colonialista de Trump se desborda: amenaza ahora a Cuba y Colombia

China pidió a EU la "liberación inmediata" del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, apresado en la madrugada del sábado en una operación militar en Caracas.
11

China pide a EU la "liberación inmediata" de Maduro; Venezuela le agradece su apoyo

Trump deja en el desamparo a Corina Machado y aguada la fiesta a la derecha global
12

Trump deja en el desamparo a Corina Machado y aguada la fiesta a la derecha global

Trump lanza amenazas a México otra vez. Dice que Sheinbaum tiene “miedo a cárteles"
13

Trump lanza amenazas a México otra vez. Dice que Sheinbaum tiene “miedo a cárteles"

Gobierno de Cuba revela que 32 connacionales fallecieron en el ataque de EU a Venezuela
14

Cuba: 32 compatriotas murieron en operación de EU en Venezuela; declara luto nacional

El ejército de Venezuela afirmó que garantiza la continuidad democrática al respaldar a Delcy Rodríguez como Presidenta encargada tras el secuestro de Maduro.
15

El ejército de Venezuela respalda a Delcy; denuncia asesinato de escoltas de Maduro

Maduro y Flores aterrizan en NY para comparecer en el Tribunal Federal del Distrito Sur.
1

Habla Maduro: “Soy el Presidente de Venezuela. Me considero un prisionero de guerra”

Rubio niega legitimidad de González.
2

Rubio: González no es Presidente legítimo. La Nobel de la Paz agradece a EU invasión

Claudia Sheinbaum hizo un nuevo pronunciamiento sobre la intervención militar de EU en Venezuela. Ahora dijo que América no pertenece a una potencia o doctrina.
3

América no pertenece a una potencia o a una doctrina, dice Sheinbaum en nuevo mensaje

La presidenta de Morena, Luisa Alcalde, afirmó que los señalamientos que buscan vincular a la 4T con el narco son parte de una estrategia de la oposición.
4

La estrategia de ligarnos al narco fue planeada con consultores, dice Luisa Alcalde

Trump amenazó al Presidente Gustavo Petro con enviar al ejército de EU en una misión a Colombia y afirmó que Cuba "está a punto de caer".
5

La euforia colonialista de Trump se desborda: amenaza ahora a Cuba y Colombia

China pidió a EU la "liberación inmediata" del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, apresado en la madrugada del sábado en una operación militar en Caracas.
6

China pide a EU la "liberación inmediata" de Maduro; Venezuela le agradece su apoyo

Delcy Rodríguez, Presidenta encargada de Venezuela tras el secuestro de Maduro, envió un mensaje a EU en el que invitó a Trump a entablar un diálogo.
7

Delcy Rodríguez pide diálogo a Trump mientras Maduro se alista para comparecer en NY

Trump lanza amenazas a México otra vez. Dice que Sheinbaum tiene “miedo a cárteles"
8

Trump lanza amenazas a México otra vez. Dice que Sheinbaum tiene “miedo a cárteles"

Con el fin de ayudar a los Reyes Magos a encontrar los mejores precios y opciones de juguetes para las niñas y niños, la Profeco dio varias recomendaciones.
9

¿Cómo pueden los Reyes Magos encontrar mejores precios en juguetes? Profeco da tips

Cuando Estados Unidos (EU) anunció el secuestro del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, otro nombre apareció: el de su esposa, Cilia Flores. ¿Quién es?
10

PERFIL ¬ Cilia Flores, esposa de Maduro, tejió red de poder que la llevó a mira de EU

Gobierno de Cuba revela que 32 connacionales fallecieron en el ataque de EU a Venezuela
11

Cuba: 32 compatriotas murieron en operación de EU en Venezuela; declara luto nacional

12

DATOS ¬ Tiene petróleo, gas, oro, tierras raras: Venezuela es el gran pastel para EU