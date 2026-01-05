Rubio: González no es Presidente legítimo. La Nobel de la Paz agradece a EU invasión

EU rechazó la legitimidad de Edmundo González como Presidente de Venezuela y condicionó cualquier reconocimiento a hechos concretos.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- El Secretario de Estado de Estados Unidos (EU), Marco Rubio, defendió el secuestro de Nicolás Maduro como parte de una operación militar que calificó de histórica y negó que Edmundo González sea considerado Presidente legítimo de Venezuela.

En entrevista para CBS News, la periodista Margaret Brennan recordó que el Presidente de EU, Donald Trump había dicho que María Corina Machado no tenía apoyo ni respeto dentro del país, pese a que "arrasó a Nicolás Maduro en la última elección".

Ante ese señalamiento, Rubio respondió que Machado no estuvo en la boleta, pero su partido, al igual que el candidato Edmundo González, por lo que insistió en que la elección de 2024 fue ilegal y que por ello González "no es un Presidente legítimo".

Sin embargo, también reconoció que existe respeto hacia González y Machado dentro de la oposición, aunque garantizó que EU no basará su política en simpatías personales sino en hecho concretos. En ese sentido, mencionó que se juzgará a la nueva dirigencia venezolana por sus acciones y no por sus palabras.

🚨🇺🇸 | ULTIMA HORA: Marco Rubio confirma a CBS News que Edmundo Gonzalez no es el presidente legítimo de Venezuela: "Fueron unas elecciones ilegitimas y por eso no es un presidente legitimo". pic.twitter.com/6fX1SjGH2f — Pablo Soto (@pablosotoff) January 5, 2026

Asimismo, añadió que la transición democrática no puede ocurrir de inmediato tras años de chavismo, y que cualquier reconocimiento a González dependerá de cambios estructurales en el país.

La posición de EU se acompaña del respaldo de María Corina Machado, recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz, quien expresó su agradecimiento por la intervención militar y la consideró un paso decisivo para encaminar a Venezuela hacia una transición democrática.

La administración estadounidense sostiene que la captura de Maduro y la presión sobre el régimen forman parte de una estrategia más amplia para frenar el narcotráfico, la migración y la influencia de actores externos como Irán y Hezbollah en la región.

González exige liberar presos políticos para iniciar transición

Tras el secuestro de Nicolás Maduro y las declaraciones de Marco Rubio, Edmundo González, líder opositor y candidato presidencial en las elecciones de 2024, difundió un mensaje dirigido a los venezolanos en el que puntualizó que el país atraviesa un punto de inflexión histórico.

Nuestro compromiso es: lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho. Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación. Venezuela merece un futuro con derechos y esperanza. pic.twitter.com/a7IidGHYZH — Edmundo González (@EdmundoGU) January 4, 2026

En su mensaje grabado, Edmundo González envió un mensaje a los venezolanos en el que aseguró que el país atraviesa un momento de cambio, pero que aún falta mucho por hacer. Además, señaló que la transición democrática sólo será posible cuando se libere a todos los presos políticos y se respete la voluntad expresada en las elecciones de julio de 2024.

La salida de Maduro, recalcó, abre un nuevo escenario, aunque no sustituye las tareas pendientes. No obstante, el dirigente opositor reivindicó que su legitimidad proviene del respaldo popular y que ese apoyo no será traicionado.

"Ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta. Nosotros somos una fuerza leal a Venezuela, leal a la democracia, al Estado de Derecho y a la dignidad de sus ciudadanos. Tal y como lo establece el Artículo 5 la Constitución, nuestra legitimidad proviene del mandato popular y del respaldo claro de millones de venezolanos que anhelan un país con paz, con instituciones y con un futuro", comentó.