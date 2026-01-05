Delcy Rodríguez jura como Presidenta interina de Venezuela; ofrece garantizar la paz

Con este acto asumió formalmente las funciones de jefa de Estado, mientras la oposición insiste en que la legitimidad corresponde a Edmundo González, ganador de las elecciones de 2024.
- Información en desarrollo
Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- La exvicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez juró este lunes ante el Parlamento como nueva Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, en una ceremonia marcada por la urgencia política tras el secuestro del Presidente Nicolás Maduro.
"Vengo con dolor por el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores. Juremos como un solo país para sacar adelante a Venezuela en estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación", manifestó.