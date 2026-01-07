EU asumirá "indefinidamente" venta de petróleo de Venezuela; estabilizará producción

Redacción/SinEmbargo

07/01/2026 - 11:16 am

EU ha afirmado que controlará "indefinidamente" la venta y exportación de petróleo de Venezuela.

El Secretario de Energía de EU adelantó que su país controlará "indefinidamente" la venta de petróleo de Venezuela; la Casa Blanca dice que ya negocian con el gobierno interino.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).– El Secretario de Energía de Estados Unidos (EU), Chris Wright, afirmó este miércoles que su país mantendrá el control de la venta y exportación de petróleo de Venezuela "indefinidamente", y la Casa Blanca detalló que ya negocian un acuerdo con las autoridades interinas del país sudamericano, tras el secuestro del Presidente Nicolás Maduro por el ejército estadounidense.

"Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado, y luego, indefinidamente, venderemos la producción venezolana en el mercado", afirmó Wright en una conferencia sobre energía de Goldman Sachs cerca de Miami.

"Necesitamos tener esa influencia y ese control sobre las ventas de petróleo para impulsar los cambios que simplemente deben ocurrir en Venezuela", añadió Wright, quien era él mismo un exejecutivo de la industria petrolera antes de sumarse al gobierno del Presidente Donald Trump.

A su vez, este miércoles, el portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, afirmó que la administración Trump llegó a un acuerdo con las autoridades interinas de Venezuela para que EU controle la venta del petróleo del país, reporta el diario The New York Times.

"El secretario Wright y el Departamento de Energía están trabajando con las autoridades interinas y la industria petrolera privada para concretar este histórico acuerdo energético que restaurará la prosperidad y la seguridad en Estados Unidos y Venezuela", aseguró el portavoz.

Estas declaraciones ocurren apenas un día después de que el Presidente Trump afirmara que las autoridades provisionales de Venezuela, país gobernado ahora por Delcy Rodríguez, entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a EU.

"Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como Presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos", anunció en su cuenta de TruthSocial.

A la par, indicó que solicitó al Secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute dicho plan de manera inmediata y que el petróleo se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos.

El anuncio se da luego de que la agencia Bloomberg reportara que la petrolera Chevron ha enviado al menos 11 buques cisterna a Venezuela y que se estima la llegada de otros dos a puertos controlados por el gobierno del país caribeño tras el secuestro del Presidente, Nicolás Maduro, a manos del ejército estadounidense.

De acuerdo con la agencia de negocios, al menos 11 buques de Chevron, la única petrolera con licencia de exportación concedida por el Departamento del Tesoro de EU y autorizada para exportar petróleo en medio de las sanciones de EU a la industria venezolana, llegarán a los puertos de José y Bajo Grande para cargar crudo. Es decir, dos más que en diciembre.

“Chevron sigue centrada en la seguridad y el bienestar de nuestros empleados, así como en la integridad de nuestros activos. Seguimos operando en pleno cumplimiento de todas las leyes y reglamentos pertinentes”, destacó la empresa en un comunicado el martes.

EU toma por la fuerza un petrolero ruso

EU confirmó este miércoles la incautación en el Atlántico Norte de un buque petrolero de bandera rusa vinculado al comercio de crudo de Venezuela, tras más de dos semanas de seguimiento naval.

La operación fue realizada por la Guardia Costera estadounidense con respaldo del ejército y bajo una orden judicial federal, informó el Mando Europeo de las Fuerzas Armadas de EU.

El Secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, aseguró que la acción forma parte del bloqueo impuesto por Washington al petróleo venezolano sancionado.

"El bloqueo al petróleo venezolano sancionado e ilícito continúa en pleno efecto, en cualquier parte del mundo", publicó en X.

Acciones de las petroleras se disparan en Wall Street

Las acciones de las principales petroleras de EU reportaron un incremento significativo en el valor de sus acciones en Wall Street tras el secuestro de Maduro.
Chevron fue una de las empresas petroleras que reportó una subida en sus acciones. Foto: Imagen ilustrativa. Rashide Frías, Cuartoscuro

Las acciones de las principales empresas petroleras de EU reportaron un incremento significativo en Wall Street este lunes, tras el secuestro de Nicolás Maduro como resultado de una incursión del ejército estadounidense en Venezuela.

Entre las compañías que registraron una subida en la Bolsa de Valores de Nueva York se encuentran Chevron, que ya opera en territorio venezolano; ConocoPhillips y Exxon Mobil. También se beneficiaron firmas de servicios petroleros como Halliburton y SLB, además de empresas de refinación y transporte como Valero Energy y Marathon Petroleum.

Tras la captura del mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, el propio Presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó ante medios de comunicación que las corporaciones estadounidenses están listas para invertir miles de millones de dólares para reactivar la industria petrolera en Venezuela.

Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo, estimadas en aproximadamente 300 mil millones de barriles de crudo, según un estudio del Energy Institute, con lo que incluso supera a Arabia Saudita.

